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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Атлетико М
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 102
Атлетико М 93.1% (95)
X 4.9% (5)
Валенсия 2% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Валенсия
1.61
7.30
7.08
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
21
Карраско
Янник
8
Гризманн
Антуан
9
Депай
Мемфис
25
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
15
Озкаджар
Дженк
14
Гайя
Хосе
6
Гильямон
Уго
11
Кастильехо
Самуэль
17
Нико
Гонсалес
18
Алмейда
Андре
IV
9
Клюйверт
Джастин
19
Дуро
Уго
Атлетико М
3-5-2
Валенсия
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетико М
Валенсия

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

39 матчей

48.7%
33.3%
18%
19 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.2%
53.8%
18%
11 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

41%
30.8%
28.2%
16 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.95
1.2

Среднее время на гол

46
75

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.3
0.84

Среднее время на гол

69
106

Всего голов

63
40

Голов в среднем за матч

1.62
1.03

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

55
87

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 10 0.4
Гризманн Антуан 8 0.32
Корреа Анхель 5 0.2
Фелиш Жоау 3 0.12
Депай Мемфис 3 0.12
Карраско Янник 2 0.08
Эрмосо Марио 2 0.08
Де Пауль Родриго 1 0.04
Льоренте Маркос 1 0.04
Ньигес Сауль 1 0.04
Хименес Хосе 1 0.04
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0
Молина Науэль 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.2
Клюйверт Джастин 4 0.16
Кастильехо Самуэль 3 0.12
Алмейда Андре IV 2 0.08
Лино Сэмуел 2 0.08
Дьякаби Муктар 2 0.08
Гильямон Уго 1 (1) 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Лато Тони 1 0.04
Габриэль Паулиста 1 0.04
Нико Гонсалес 1 0.04
Кёмерт Эрай 1 0.04
Дуро Уго 1 0.04
Андре Маркос 1 0.04
Солер Карлос 1 (1) 0.04
Муса Юнус 0 0
Фулкье Димитри 0 0
Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 7 0
Хименес Хосе 7 0
Молина Науэль 5 1
Савич Стефан 3 2
Эрмосо Марио 3 2
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Кондогбия Жоффрей 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Мората Альваро 3 0
Льоренте Маркос 3 0
Регилон Серхио 1 1
Витсель Аксель 2 0
Кунья Матеус 2 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Ривас Пабло Барриос 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 8 0
Дьякаби Муктар 5 1
Кастильехо Самуэль 6 0
Кёмерт Эрай 4 1
Гильямон Уго 5 0
Мориба Илайкс 3 1
Кавани Эдинсон 4 0
Гайя Хосе 4 0
Дуро Уго 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Фулкье Димитри 3 0
Корреа Тьерри 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Клюйверт Джастин 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Перес Фран 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Озкаджар Дженк 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Валенсия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
8
Атлетико М
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Валенсия
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

15
17
Атлетико М
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Валенсия
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

19
25

Голы по времени матча

Забито

21
10
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
10%
2
20%
1-15
6
29%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
24%
3
30%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
20%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
4
33%
6
43%
76-90

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
4
25%
5
26%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
5
56%
3
23%
76-90

Забито

37
29
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 10
4
11%
4
14%
1-15
8
22%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
9
24%
5
17%
46-60
8
22%
5
17%
61-75
8
22%
6
21%
76-90

Пропущено

21
27
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 20
1
5%
3
11%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
4
19%
6
22%
61-75
9
43%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0
Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1
Валенсия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0
Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1

Результаты матчей

Атлетико М
Валенсия

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:1
6 раз 24%
1:1
6 раз 24%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
8 раз 32%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
7
1.5
5
8
3
9
2.5
3
10
2
10
3.5
1
12
1
11
4.5
1
12
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
6
4
9
1.5
2
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
16
9
9
16
1.5
7
18
4
21
2.5
3
22
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 25 21 2 2 47 - 8 65
2.
Реал Мадрид
 Заявка 25 17 5 3 50 - 19 56
3.
Атлетико М
 Заявка 25 14 6 5 39 - 19 48
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 13 6 6 33 - 24 45
5.
Бетис
 Заявка 25 12 6 7 33 - 26 42
6.
Вильярреал
 Заявка 25 11 5 9 29 - 24 38
7.
Атлетик Б
 Заявка 26 10 6 10 36 - 28 36
8.
Райо Вальекано
 Заявка 25 9 8 8 29 - 28 35
9.
Осасуна
 Заявка 25 9 7 9 22 - 24 34
10.
Мальорка
 Заявка 25 9 5 11 22 - 26 32
11.
Сельта
 Заявка 25 8 7 10 29 - 34 31
12.
Жирона
 Заявка 25 8 6 11 38 - 39 30
13.
Вальядолид
 Заявка 26 8 4 14 20 - 38 28
14.
Севилья
 Заявка 25 7 7 11 29 - 40 28
15.
Эспаньол
 Заявка 25 6 9 10 31 - 39 27
16.
Кадис
 Заявка 25 6 9 10 20 - 37 27
17.
Валенсия
 Заявка 25 7 5 13 28 - 28 26
18.
Хетафе
 Заявка 25 6 8 11 25 - 34 26
19.
Альмерия
 Заявка 25 7 4 14 29 - 44 25
20.
Эльче
 Заявка 25 2 7 16 19 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 10 2 0 25 - 1 32
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 4 0 26 - 9 28
3.
Вильярреал
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
4.
Альмерия
 Заявка 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
Атлетико М
 Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
6.
Бетис
 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
7.
Жирона
 Заявка 13 6 3 4 23 - 18 21
8.
Мальорка
 Заявка 13 6 3 4 13 - 10 21
9.
Валенсия
 Заявка 13 6 2 5 20 - 12 20
10.
Атлетик Б
 Заявка 13 6 2 5 18 - 11 20
11.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
12.
Сельта
 Заявка 13 5 4 4 19 - 14 19
13.
Осасуна
 Заявка 12 6 1 5 12 - 11 19
14.
Райо Вальекано
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 4 3 13 - 12 19
16.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
17.
Кадис
 Заявка 13 4 6 3 14 - 17 18
18.
Хетафе
 Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
19.
Эспаньол
 Заявка 12 3 4 5 16 - 20 13
20.
Эльче
 Заявка 13 1 4 8 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 22 - 7 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 1 3 24 - 10 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 8 2 3 20 - 12 26
5.
Бетис
 Заявка 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 13 - 16 16
8.
Вильярреал
 Заявка 13 4 3 6 12 - 14 15
9.
Осасуна
 Заявка 13 3 6 4 10 - 13 15
10.
Эспаньол
 Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
11.
Сельта
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 2 7 9 - 16 11
13.
Хетафе
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
15.
Жирона
 Заявка 12 2 3 7 15 - 21 9
16.
Кадис
 Заявка 12 2 3 7 6 - 20 9
17.
Вальядолид
 Заявка 13 2 2 9 8 - 25 8
18.
Валенсия
 Заявка 12 1 3 8 8 - 16 6
19.
Эльче
 Заявка 12 1 3 8 8 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 3 9 9 - 27 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 15 (5)
Хетафе Унал Энес 12 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 12 (2)
Сельта Аспас Яго 11 (3)
Реал Мадрид Бензема Карим 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Вальядолид Санчес Хавьер 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 10 часов 31 минуту.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.4% пользователей.
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    • Прогнозы 102
    Атлетико М 93.1% (95)
    X 4.9% (5)
    Валенсия 2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Валенсия
    1.61
    7.30
    7.08
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия

    Исход игры
    Атлетико М
    92.4% (97)
    Ничья
    5.7% (6)
    Валенсия
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (36)
    Меньше
    62.5% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (40)
    Нет
    58.33% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    31.4% (33)
    1:0 Атлетико М
    28.6% (30)
    2:0 Атлетико М
    24.8% (26)
    1:1 Ничья
    3.8% (4)
    3:1 Атлетико М
    1.9% (2)
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    Валенсия
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