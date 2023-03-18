Тур: 26. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Мунуэра Хосе
Позже
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
14
Гайя
Хосе
19
Дуро
Уго
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоНападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Валенсия
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
50%
4.2%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
39 матчей
48.7%
33.3%
18%
19 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.2%
53.8%
18%
11 побед 21 ничья 7 побед
Второй тайм
41%
30.8%
28.2%
16 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.95
1.2
Среднее время на гол
46
75
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.3
0.84
Среднее время на гол
69
106
Всего голов
63
40
Голов в среднем за матч
1.62
1.03
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
55
87
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|10
|0.4
|Гризманн Антуан
|8
|0.32
|Корреа Анхель
|5
|0.2
|Фелиш Жоау
|3
|0.12
|Депай Мемфис
|3
|0.12
|Карраско Янник
|2
|0.08
|Эрмосо Марио
|2
|0.08
|Де Пауль Родриго
|1
|0.04
|Льоренте Маркос
|1
|0.04
|Ньигес Сауль
|1
|0.04
|Хименес Хосе
|1
|0.04
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.2
|Клюйверт Джастин
|4
|0.16
|Кастильехо Самуэль
|3
|0.12
|Алмейда Андре IV
|2
|0.08
|Лино Сэмуел
|2
|0.08
|Дьякаби Муктар
|2
|0.08
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.04
|Гайя Хосе
|1
|0.04
|Лато Тони
|1
|0.04
|Габриэль Паулиста
|1
|0.04
|Нико Гонсалес
|1
|0.04
|Кёмерт Эрай
|1
|0.04
|Дуро Уго
|1
|0.04
|Андре Маркос
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.04
|Муса Юнус
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|7
|0
|Хименес Хосе
|7
|0
|Молина Науэль
|5
|1
|Савич Стефан
|3
|2
|Эрмосо Марио
|3
|2
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Мората Альваро
|3
|0
|Льоренте Маркос
|3
|0
|Регилон Серхио
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|8
|0
|Дьякаби Муктар
|5
|1
|Кастильехо Самуэль
|6
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Гильямон Уго
|5
|0
|Мориба Илайкс
|3
|1
|Кавани Эдинсон
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Дуро Уго
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Фулкье Димитри
|3
|0
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Лино Сэмуел
|3
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|1
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Валенсия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
8
Атлетико М
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Валенсия
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
15
17
Атлетико М
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Валенсия
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
19
25
Голы по времени матча
Забито
21
10
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
10%
2
20%
1-15
6
29%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
24%
3
30%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
2
14%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
4
33%
6
43%
76-90
Забито
16
19
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
13 Не забивали 16
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
4
25%
5
26%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
5
56%
3
23%
76-90
Забито
37
29
12 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 10
4
11%
4
14%
1-15
8
22%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
9
24%
5
17%
46-60
8
22%
5
17%
61-75
8
22%
6
21%
76-90
Пропущено
21
27
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 20
1
5%
3
11%
1-15
3
14%
2
7%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
4
19%
6
22%
61-75
9
43%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0
Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Барселона 0:1 Реал Овьедо - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Эльче 2:0 Арентейро - Атлетико М 1:3 Понферрадина - Атлетико М 2:4 Альмасан - Атлетико М 0:2 Мальорка - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Эспаньол 1:1 Порту - Атлетико М 2:1
Валенсия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0
Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:1 Ла-Нусия - Валенсия 0:3 Вильярреал - Валенсия 2:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Клермон 4:2 Валенсия - Бетис 3:0 Реал Сосьедад - Валенсия 1:1
Результаты матчей
Атлетико М
Валенсия
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 38%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:1
6 раз 24%
1:1
6 раз 24%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
8 раз 32%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
2
5 раз 20%
0
3 раза 12%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
57
58
39
310
210
112
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
49
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
169
916
718
421
322
223
124
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|47 - 8
|65
|2.
|Заявка
|25
|17
|5
|3
|50 - 19
|56
|3.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|39 - 19
|48
|4.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|33 - 24
|45
|5.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|33 - 26
|42
|6.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|29 - 24
|38
|7.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|36 - 28
|36
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 28
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|22 - 24
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|22 - 26
|32
|11.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 34
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|38 - 39
|30
|13.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|20 - 38
|28
|14.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|29 - 40
|28
|15.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 39
|27
|16.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|20 - 37
|27
|17.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|28 - 28
|26
|18.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 34
|26
|19.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|29 - 44
|25
|20.
|Заявка
|25
|2
|7
|16
|19 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|25 - 1
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 9
|28
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|4.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 11
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|13 - 10
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 11
|20
|11.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|12 - 11
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|15.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|16.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|17.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 17
|18
|18.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|19.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|22 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 10
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 12
|26
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 14
|15
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 20
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 25
|8
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 16
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 28
|6
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|9 - 27
|3
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|15 (5)
|Хетафе
|Унал Энес
|12 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|12 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|11 (3)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|11 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
|Хетафе
|Аленья Карлес
|1 9
|Вальядолид
|Санчес Хавьер
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
Исход игры
Атлетико М
92.4% (97)
Ничья
5.7% (6)
Валенсия
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (36)
Меньше
62.5% (60)
Обе команды забьют
Да
41.67% (40)
Нет
58.33% (56)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
31.4% (33)
1:0 Атлетико М
28.6% (30)
2:0 Атлетико М
24.8% (26)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:1 Атлетико М
1.9% (2)
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