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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Германия
FIFA #14
 
Позже
Перу
FIFA #21
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
17
Вольф
Мариус
4
Гинтер
Маттиас
15
Шлоттербек
Нико
3
Раум
Давид
23
Джан
Эмре
6
Киммих
Йозуа
18
Вирц
Флориан
7
Хаверц
Кай
9
Фюллькруг
Никлас
11
Вернер
Тимо
1
Гальесе
Педро
17
Адвинкула
Луис
15
Араухо
Мигель
2
Абрам
Луис
26
Лопес
Маркос
IV
23
Агино
Педро
13
Тапия
Ренато
14
Вильдер
Картахена
18
Каррильо
Андре
16
Гонсалес
Кристофер
30
Руидиас
Рауль
Германия
Перу

История личных встреч

Германия
Перу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1
Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0
Перу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0
Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1
  • До матча
  • Всем привет! Сборная Германии, хозяйка Евро-2024, сыграет товарищеский матч с командой Перу. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 5 минут.

    Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 28.9% пользователей.
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Прогнозы 135
Германия 95.6% (129)
X 3% (4)
Перу 1.5% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Перу
5.40
5.79
9.90
Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Германия - Перу

Исход игры
Германия
95.6% (129)
Ничья
3% (4)
Перу
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (75)
Меньше
38.52% (47)
Обе команды забьют
Да
54.1% (66)
Нет
45.9% (56)
Популярный счёт
2:0 Германия
28.9% (39)
2:1 Германия
23% (31)
3:1 Германия
19.3% (26)
3:0 Германия
5.9% (8)
1:0 Германия
3.7% (5)
4:1 Германия
3.7% (5)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:0 Германия
2.2% (3)
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