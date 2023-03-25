Тур: 1. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вольф
Мариус
23
Джан
Эмре
18
Вирц
Флориан
11
Вернер
Тимо
23
Агино
Педро
13
Тапия
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Трапп КевинВратарь
-
22 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гнабри СержПолузащитник
-
16 Нмеча ФеликсПолузащитник
-
19 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лопес МаркосЗащитник
-
23 Агино ПедроПолузащитник
-
13 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Валера АлексНападающий
-
Главный тренер: Juan Reynoso
История личных встреч
Германия
Перу
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1
Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0
Перу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0
Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Германия - Перу
Исход игры
Германия
95.6% (129)
Ничья
3% (4)
Перу
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (75)
Меньше
38.52% (47)
Обе команды забьют
Да
54.1% (66)
Нет
45.9% (56)
Популярный счёт
2:0 Германия
28.9% (39)
2:1 Германия
23% (31)
3:1 Германия
19.3% (26)
3:0 Германия
5.9% (8)
1:0 Германия
3.7% (5)
4:1 Германия
3.7% (5)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:0 Германия
2.2% (3)
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