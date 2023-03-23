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Тур: 1. Стадион: .
Германия
FIFA #14
 
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Перу
FIFA #21
Прогнозы 46
Германия 93.5% (43)
X 4.3% (2)
Перу 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Перу
5.70
5.80
9.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Германия
Перу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1
Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0
Перу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боливия - Перу 0:1 Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0
Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2023, осталось 2 дня 10 часов 19 минут.



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    • Прогнозы 46
    Германия 93.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Перу 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Перу
    5.70
    5.80
    9.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Германия - Перу онлайн

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    Прогнозы на матч Германия - Перу

    Исход игры
    Германия
    93.5% (43)
    Ничья
    4.3% (2)
    Перу
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    48.89% (22)
    Нет
    51.11% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Германия
    39.1% (18)
    3:1 Германия
    19.6% (9)
    2:1 Германия
    17.4% (8)
    3:0 Германия
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    4:1 Германия
    4.3% (2)
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    Германия
    Перу
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