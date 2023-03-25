Тур: 1. Стадион: Провиденс.
0:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаNathan Fogaca
45' Желтая карточкаПуч Рикард
48' Желтая карточкаCalegari
55' Желтая карточкаБонилья Пабло
60' Желтая карточкаБойд Тайлер
66' Желтая карточкаБраво Клаудио
69' Желтая карточкаРодригес Мемо
82' Желтая карточкаНил Джален
90'+7
Ход матча
38'
45'
48'
55'
60'
66'
69'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.29 Победа «Портленда»
-
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
2
Calegari
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
31
Preston
Judd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Нападающий
-
17 Tega Ikoba
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
31 Preston JuddНападающий
- Запасные игроки
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
34 матча
41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
27
Голов в среднем за матч
2.06
1.69
Среднее время на гол
43
53
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2
1.28
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
69
50
Голов в среднем за матч
2.03
1.47
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
44
61
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Mosquera
|1
|0.2
|Паредес Кристиан
|1
|0.2
|Феррейра Эвандер
|1
|0.2
|Макгро Зак
|1
|0.2
|Tega Ikoba
|1
|0.2
|Чара Йимми
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Nathan Fogaca
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леердам Келвин
|1
|0.25
|Йовелич Деян
|1
|0.25
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|3
|0
|Жупарич Дарио
|2
|0
|Браво Клаудио III
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Мабьяла Ларрис
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Santiago Moreno
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бойд Тайлер
|1
|0
|Дельгадо Марко
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Нил Джален
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Портленд Тимберс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
1
Портленд Тимберс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|3
|Даллас
|Феррейра Хесус
|3
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|3
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|3
|Чикаго Файр
|Камара Кей
|1 1
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 1