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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
0:0
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
38' Желтая карточка
Nathan Fogaca
45' Желтая карточка
Пуч Рикард
48' Желтая карточка
Calegari
55' Желтая карточка
Бонилья Пабло
60' Желтая карточка
Бойд Тайлер
66' Желтая карточка
Браво Клаудио
69' Желтая карточка
Родригес Мемо
82' Желтая карточка
Нил Джален
90'+7
1
Бингэм
Дэвид
28
Бонилья
Пабло
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
30
Santiago
Moreno
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
99
Nathan
Fogaca
44
Лориа
Марвин
16
Diego
Gutierrez
33
Клинсманн
Джонатан
2
Calegari
22
Касерес
Мартин
24
Нил
Джален
44
Эдвардс
Рахим
5
Бругман
Гастон
20
Родригес
Мемо
8
Дельгадо
Марко
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
31
Preston
Judd
Портленд Тимберс
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-1-4-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
47.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

34 матча

41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:4
М
1:1
М
1:3
М
2:1
М
4:1
М
3:0
М
5:2
М
3:6
М
2:3
М
1:2
М
4:0
ОК
4:0
М
2:1
ОК
1:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:1
М
1:2
ОК
0:1
М
1:1
М
2:5
М
5:0
М
2:2
М
3:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:5
М
0:1
М
3:0
М
3:0

Голы

Всего голов

37
27

Голов в среднем за матч

2.06
1.69

Среднее время на гол

43
53

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2
1.28

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

69
50

Голов в среднем за матч

2.03
1.47

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

44
61

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Mosquera 1 0.2
Паредес Кристиан 1 0.2
Феррейра Эвандер 1 0.2
Макгро Зак 1 0.2
Tega Ikoba 1 0.2
Чара Йимми 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Nathan Fogaca 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леердам Келвин 1 0.25
Йовелич Деян 1 0.25

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 3 0
Жупарич Дарио 2 0
Браво Клаудио III 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Мабьяла Ларрис 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Santiago Moreno 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леердам Келвин 1 0
Бойд Тайлер 1 0
Дельгадо Марко 1 0
Родригес Мемо 1 0
Эдвардс Рахим 1 0
Пуч Рикард 1 0
Calegari 1 0
Нил Джален 1 0
Preston Judd 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Портленд Тимберс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
1
Портленд Тимберс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:4
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 11 - 3 10
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 0 1 5 - 4 9
4.
Цинциннати
 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Миннесота Юнайтед
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Сиэтл Саундерс
 4 2 1 1 6 - 1 7
8.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
9.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Нью-Йорк Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
11.
Филадельфия Юнион
 4 2 0 2 7 - 6 6
12.
Интер Майами
 4 2 0 2 4 - 3 6
13.
Остин
 4 2 0 2 5 - 6 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 2 0 2 4 - 6 6
15.
Торонто
 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Орландо Сити
 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 2 1 3 - 3 5
18.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
19.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 6 - 8 4
20.
Портленд Тимберс
 5 1 1 3 5 - 10 4
21.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 3 - 5 3
22.
Хьюстон Динамо
 3 1 0 2 3 - 5 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
24.
Шарлотт
 4 1 0 3 3 - 8 3
25.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 3 1 2 - 4 3
26.
Чикаго Файр
 3 0 2 1 4 - 5 2
27.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
28.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 2 2 4 - 6 2
29.
Колорадо Рэпидс
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Сент-Луис Сити
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лос-Анджелес
 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
6.
Нэшвилл
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Филадельфия Юнион
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Интер Майами
 2 2 0 0 4 - 0 6
9.
Цинциннати
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 2 0 0 3 - 1 6
12.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
13.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
16.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
18.
Коламбус Кру
 1 1 0 0 2 - 0 3
19.
Хьюстон Динамо
 1 1 0 0 2 - 0 3
20.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
21.
Остин
 2 1 0 1 3 - 3 3
22.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Реал Солт-Лейк
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Шарлотт
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Атланта Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
5.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Цинциннати
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
10.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Даллас
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Орландо Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Нэшвилл
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Торонто
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нью-Йорк Сити
 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 3 1
19.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
20.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
23.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
26.
Хьюстон Динамо
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
28.
Колорадо Рэпидс
 2 0 0 2 0 - 5 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 3 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 3
Даллас Феррейра Хесус 3
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Портленд Тимберс Макгро Зак 3
Чикаго Файр Камара Кей 1 1
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Пуч Рикард получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      38'
      Nathan Fogaca получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Портленд Тимберс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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