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Тур: 1.
Марокко
FIFA #11
1:0
Перерыв
Бразилия
FIFA #1
0'
1:0
29' Гол
Буфаль Софиан

Ход матча

29'
Буфаль Софиан
1:0
Прогнозы 214
Марокко 10.7% (23)
X 5.6% (12)
Бразилия 83.6% (179)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марокко
Ничья
Бразилия
5.40
5.00
5.70
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Буну
Яссин
2
Хакими
Ашраф
5
Агер
Наиф
6
Саисс
Ромен
3
Мазрауи
Нуссаир
8
Унаи
Аззедин
4
Амрабат
Софьян
23
Эль-Ханнус
Билаль
7
Зиеш
Хаким
19
Эн-Несири
Юссеф
17
Буфаль
Софиан
12
Вевертон
Перейра
2
Эмерсон
Жуниор
3
Милитао
Эдер
14
Ибаньес
Рожер
6
Теллес
Алекс
8
Сантос
Андрей
5
Каземиро
Карлос
7
Пакета
Лукас
22
Рони
III
10
Родриго
11
Винисиус
Жуниор
Марокко
Бразилия

Результаты последних матчей

Марокко
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гана - Марокко 3:0 Хорватия - Марокко 2:1 Франция - Марокко 2:0 Марокко - Португалия 1:0
Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0
Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1
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  • Первый тайм
  • Свисток
    Свисток на перерыв после подачи бразильцев со штрафного и несостоявшейся контратаки марокканцев. С минимальным счётом первый тайм выиграли "атласские львы".
  • 45'
    Владели мячом бразильцы в центре поля и допустили ответную атаку марокканцев, в рамках которой Софиан Буфаль просто промазал по мячу с 16 метров после прострела справа Аззедина Унаи.
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты.
  • 44'
    Ашраф Хакими вбросил аут впереди на правом фланге, и не смогли марокканцы довести дело до навеса в чужую штрафную, упустили мяч за лицевую линию.
  • 43'
    Андрей Сантос закидывал из глубины на левый край вратарской, где не удалось дотянуться до мяча в падении Рожеру Ибаньесу.
  • Желтая карточка
    42'
    Билаль Эль-Ханнус фолит на своей половине против Андрея Сантоса, за что удостаивается жёлтой карточки.
  • Опасный момент
    41'
    Жуниор Винисиус попробовал с левого угла штрафной площади закрутить мяч в дальнюю девятку, и вышло прямо рядом с крестовиной.
  • 40'
    Вообще, довольно динамичная игра наблюдается на футболе, нескучно наблюдать за таким матчем.
  • 39'
    Стандарт не принёс бразильцам успеха у чужих ворот, потом ещё Алекс Теллес вбрасывал аут на левом фланге, и после этого тоже ничего интересного не получилось у гостей дальше.
  • Фол, нарушение
    38'
    С левого фланга будет пытаться с пользой исполнить своей штрафной сборная Бразилии. Болельщики время не теряют, вновь пуская в ход лазерные указки.
  • 37'
    Очередная попытка марокканских футболистов - на этот раз с противоположного полуфланга. Пробивал Аззедин Унаи - и мяч также полетел выше. Кажется, здесь всё-таки был рикошет от ноги Эдера Милитао, но арбитр оказался уверен, что угловой назначать не надо.
  • Опасный момент
    37'
    Хаким Зиеш был в шаге от того, чтобы удвоить преимущество сборной Марокко в счёте. Метров с десяти из зоны правого инсайда он запулил мяч мимо створа. 
  • 36'
    Софиан Буфаль на левом фланге зачем-то кинулся в подкат против Эдера Милитао, когда тот уже избавился от мяча.
  • 35'
    Остро-то как! Родриго с лёта выстрелил по чужим воротам после передачи с правой стороны, и гораздо выше створа полетел мяч у бразильцев.
  • 34'
    Неожиданно ли открыла счёт сборная Марокко? На чемпионате мира в Катаре она много кого обыграла неожиданно.
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    • 33'
      Винисиус Жуниор откликнулся на заброс по левому полуфлангу, однако не смог опередить в чужой штрафной Наифа Агера и Яссина Буну.
    • 32'
      Билал Эль-Ханнус и Эдер Милитао пожали друг другу руки, жёлтая карточка никому не показана.
    • Судья
      31'
      Закрутилась-завертелась заварушка в центре поля, и посмотрим, какие решения примет по итогу арбитр.
    • 30'
      Какую-то пиротехнику тоже жгут болельщики на поле. Празднуют таким образом забитый марокканцами гол.
    • Описание гола
      29'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Софиан Буфаль!
      Обрезались бразильцы, когда пытались выйти из обороны, и получили мяч в свои ворота. Буфаль идеально послал сферу в левый нижний угол со средней дистанции.
    • 28'
      Действительно, отменён гол бразильцев из-за офсайда, имевшего место быть на левом фланге. Поэтому счёт остаётся 0:0.
    • 28'
      Лазерную указку используют болельщики на стадионе, освещая ею лицо Буну.
    • Видеоповтор
      27'
      ВАР в прогрессе.
    • Офсайд
      26'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Или отмена гола?
      Буну опять далеко выскочил из ворот и нарвался на то, что бразильцы отправили мяч в оставленную им рамку. Вопрос в том, был ли офсайд ранее.
    • 25'
      Долго готовился штрафной удар у сборной Марокко, а потом Хаким Зиеш выполнил подачу справа со стандарта, и Вевертон Перейра уверенно поймал мяч.
    • Опасный момент
      24'
      Защитники хозяев привезли серию моментов возле своих ворот, однако не проявили должной компетенции аж несколько бразильцев, поэтому в итоге мяч оказался в руках Яссина Буну, который изначально далеко вышел из рамки.
    • Опасный момент
      23'
      Опасно у ворот бразильцев! Мазрауи принял диагональ на левом полуфланге, убрал мяч от Эдерсона Жуниора и кручёным ударом послал сферу рядом с дальней штангой.
    • 22'
      Рони разогнался на правом фланге под высокий заброс из глубины и не смог настичь мяч, но всё равно показал большой палец отдававшему передачу партнёру.
    • 21'
      Эмерсон Жуниор впереди на правом краю поля не смог обыграть Нуссаира Мазрауи. Не удалось бразильцам обострить в этом случае.
    • 20'
      Товарищеский характер матча позволяет командам чувствовать не очень большую ответственность за результат. Но на чемпионате мира те же марокканцы и с ответственностью нормально справлялись.
    • 20'
      Буфаль отправлял проникающий пас в штрафную бразильцев на Эн-Несири, а первым на мяче оказался Вевертон Перейра.
    • 18'
      Зиеш около чужой штрафной прокинул мяч влево на Мазрауи, а дальше произошла потеря в атаке у марокканцев.
    • 17'
      Алексу Теллесу не удалось подцепить игровой снаряд впереди на левом полуфланге, сохранить его в пределах поля. Аут вбросит Ашраф Хакими.
    • 16'
      "Пентакампеоны" взяли вожжи игры в свои ноги, хотя в первые несколько минут матча мяч не хотел держаться у южноамериканцев.
    • 14'
      Эмерсон Жуниор рухнул справа в углу штрафной площади хозяев после контракта с Нуссаиром Мазрауи, но не будет из-за этого пенальти в ворота Марокко.
    • Опасный момент
      13'
      Рони из "Палмейраса" из района 11-метровой отметки из-под Саисса опасно пробивал по воротам марокканцев, и получилось гораздо выше перекладины!
    • 13'
      Ашраф Хакими сделал доставку с правого фланга в чужую штрафную площадь, где разобрались бразильцы, вынесшие мяч оттуда.
    • 12'
      Сборная Аргентины два дня назад обыграла Панаму. Бразильцы наверняка не хотят отставать от своего исторического континентального соперника.
    • Угловой
      11'
      Угловой заработали и разыграли бразильцы на левом фланге, не добившись какого-либо интересного момента.
    • 10'
      Сборная Марокко на прошлогоднем чемпионате мира выступила лучше сборной Бразилии - кто бы такое мог предугадать? Но так случилось.
    • 9'
      Вевертон Перейра идёт на выход, когда летит навес в его вратарскую, и играет кулаками вратарь бразильцев, выбивая мяч на безопасное расстояние.
    • Фол, нарушение
      8'
      Штрафной заработали марокканцы на правом фланге. Готовится африканской командой подача со стандарта.
    • 7'
      Алекс Теллес в центре поля выбивает мяч в аут, который вбросит Ашраф Хакими.
    • 6'
      Пока ничего интересного на поле не происходит, команды только раскочегариваются. Что ж, имеют право.
    • 5'
      До того хозяева вхолостую владели мячом, а сейчас бразильцы забрали себе владение, но закончилось всё простейшим навесом из центра поля в руки Яссина Буну.
    • Фол, нарушение
      4'
      Эмерсон Жуниор падает на газон в центре моля, мелко фолят против него марокканцы.
    • 3'
      Не самый основной состав, так скажем, сегодня у сборной Бразилии, но это вполне нормально для товарищеского матча, где никакая турнирная судьба команд не решается.
    • 2'
      Сборная Марокко играет в красно-зелёных цветах, а Бразилия - в жёлто-синих. Если не знать, то можно ошибиться - в том плане, что такую же форму, как у марокканцев, используют португальцы, которых, в свою очередь, иногда называют "европейскими бразильцами". Вот такая закольцовка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сборные Марокко и Бразилии сойдутся друг против друга в товарищеском матче. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 20% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 214
    Марокко 10.7% (23)
    X 5.6% (12)
    Бразилия 83.6% (179)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марокко
    Ничья
    Бразилия
    5.40
    5.00
    5.70
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марокко 1:0 Бразилия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марокко 1:0 Бразилия

    Исход игры
    Марокко
    10.9% (24)
    Ничья
    5.9% (13)
    Бразилия
    83.2% (183)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.55% (78)
    Меньше
    34.45% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    65.55% (78)
    Нет
    34.45% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    20% (44)
    0:2 Бразилия
    9.1% (20)
    1:3 Бразилия
    8.2% (18)
    0:1 Бразилия
    5.9% (13)
    1:1 Ничья
    3.2% (7)
    0:3 Бразилия
    2.7% (6)
    2:3 Бразилия
    1.8% (4)
    2:4 Бразилия
    1.4% (3)
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    Марокко
    Бразилия
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