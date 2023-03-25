Тур: 1.
Ход матча
29'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Рони
III
10
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Мунир МохандВратарь
- Вратарь
-
91 Риад ЧадиЗащитник
-
20 Дари АшрафЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Амрауи АюбЗащитник
- Полузащитник
-
10 Зарури АнассПолузащитник
-
13 Луза ИмранПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Кечта ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реграги Валид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рони IIIНападающий
-
10 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренан РобертЗащитник
-
16 Лоди РенанЗащитник
-
18 Гомес ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
17 АндреПолузащитник
-
13 Мело АртурПолузащитник
- Нападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
Главный тренер: Тите
Результаты последних матчей
Марокко
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гана - Марокко 3:0 Хорватия - Марокко 2:1 Франция - Марокко 2:0 Марокко - Португалия 1:0
Марокко - Испания 0:0 Канада - Марокко 1:2 Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0
Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марокко 1:0 Бразилия
Исход игры
Марокко
10.9% (24)
Ничья
5.9% (13)
Бразилия
83.2% (183)
Тотал 2.5
Больше
65.55% (78)
Меньше
34.45% (41)
Обе команды забьют
Да
65.55% (78)
Нет
34.45% (41)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
20% (44)
0:2 Бразилия
9.1% (20)
1:3 Бразилия
8.2% (18)
0:1 Бразилия
5.9% (13)
1:1 Ничья
3.2% (7)
0:3 Бразилия
2.7% (6)
2:3 Бразилия
1.8% (4)
2:4 Бразилия
1.4% (3)
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