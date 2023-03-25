Жуниор Винисиус попробовал с левого угла штрафной площади закрутить мяч в дальнюю девятку, и вышло прямо рядом с крестовиной.

Билаль Эль-Ханнус фолит на своей половине против Андрея Сантоса, за что удостаивается жёлтой карточки.

Андрей Сантос закидывал из глубины на левый край вратарской, где не удалось дотянуться до мяча в падении Рожеру Ибаньесу.

Ашраф Хакими вбросил аут впереди на правом фланге, и не смогли марокканцы довести дело до навеса в чужую штрафную, упустили мяч за лицевую линию.

Владели мячом бразильцы в центре поля и допустили ответную атаку марокканцев, в рамках которой Софиан Буфаль просто промазал по мячу с 16 метров после прострела справа Аззедина Унаи.

Свисток на перерыв после подачи бразильцев со штрафного и несостоявшейся контратаки марокканцев. С минимальным счётом первый тайм выиграли "атласские львы".

40' Вообще, довольно динамичная игра наблюдается на футболе, нескучно наблюдать за таким матчем.

39' Стандарт не принёс бразильцам успеха у чужих ворот, потом ещё Алекс Теллес вбрасывал аут на левом фланге, и после этого тоже ничего интересного не получилось у гостей дальше.

38' С левого фланга будет пытаться с пользой исполнить своей штрафной сборная Бразилии. Болельщики время не теряют, вновь пуская в ход лазерные указки.

37' Очередная попытка марокканских футболистов - на этот раз с противоположного полуфланга. Пробивал Аззедин Унаи - и мяч также полетел выше. Кажется, здесь всё-таки был рикошет от ноги Эдера Милитао, но арбитр оказался уверен, что угловой назначать не надо.

37' Хаким Зиеш был в шаге от того, чтобы удвоить преимущество сборной Марокко в счёте. Метров с десяти из зоны правого инсайда он запулил мяч мимо створа.

36' Софиан Буфаль на левом фланге зачем-то кинулся в подкат против Эдера Милитао, когда тот уже избавился от мяча.

35' Остро-то как! Родриго с лёта выстрелил по чужим воротам после передачи с правой стороны, и гораздо выше створа полетел мяч у бразильцев.