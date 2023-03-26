Тур: 1. Стадион: Subaru Park.
1:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолMartin Ojeda
0:2
9' ГолАнгуло Иван
1:2
17' ГолПерея Андрес
20' Желтая карточкаФелипе
36' Желтая карточкаАнгуло Иван
88' Желтая карточкаВагнер Кай
88' Желтая карточкаТоррес Хоакин
90'+8
Ход матча
2'
0:1
9'
0:2
17'
1:2
20'
36'
72'
88'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
24
Смит
Кайл
8
Фелипе
11
Martin
Ojeda
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
20 Jesus Bueno
-
13 Holden Trent
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Adam Grinwis
-
28 _Abdi Salim
-
-
-
-
27 Jack Lynn
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Орландо Сити
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
2.1
1.38
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.1
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|2 (2)
|0.4
|Уре Микаэль
|2
|0.4
|Карранса Хулиан
|2
|0.4
|Торрес Хоакин
|1
|0.2
|Перея Андрес
|1
|0.2
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|2
|0.4
|_Duncan McGuire
|1
|0.2
|Ангуло Иван
|1
|0.2
|Торрес Факундо
|1 (1)
|0.2
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Карранса Хулиан
|1
|1
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ангуло Иван
|2
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Янссон Робин
|1
|0
|Cesar Araujo
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Филадельфия Юнион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
1
Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
60%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0
Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Филадельфия Юнион - Пачука 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0
Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Орландо Сити
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|4:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 2
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|7.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|12.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|13.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|17.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|21.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|22.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|24.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|25.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|27.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|1:4
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|29.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|13.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|15.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|16.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|22.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|1:4
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|4:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|1:4
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|22.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|29.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|7
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|3
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|3
|Чикаго Файр
|Теран Карлос
|3