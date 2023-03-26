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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
1:2
Конец матча
Орландо Сити
0'
0:1
2' Гол
Martin Ojeda
0:2
9' Гол
Ангуло Иван
1:2
17' Гол
Перея Андрес
20' Желтая карточка
Фелипе
36' Желтая карточка
Ангуло Иван
88' Желтая карточка
Вагнер Кай
88' Желтая карточка
Торрес Хоакин
90'+8
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
6
Перея
Андрес
19
Торрес
Хоакин
7
Уре
Микаэль
25
Chris
Donovan
31
Стедждухар
Мейсон
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
20
Luca
Petrasso
8
Фелипе
5
Cesar
Araujo
11
Martin
Ojeda
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
7
Ramiro
Enrique
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Орландо Сити

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

М
5:1
М
0:1
ОК
2:1
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0
М
0:2
М
6:1
М
2:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

2.1
1.38

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.1

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 2 (2) 0.4
Уре Микаэль 2 0.4
Карранса Хулиан 2 0.4
Торрес Хоакин 1 0.2
Перея Андрес 1 0.2
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 2 0.4
_Duncan McGuire 1 0.2
Ангуло Иван 1 0.2
Торрес Факундо 1 (1) 0.2
Перейра Маурисио 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 3 0
Карранса Хулиан 1 1
Торрес Хоакин 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Флэк Леон 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Вагнер Кай 1 0
Салливан Куинн 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангуло Иван 2 0
Перейра Маурисио 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Смит Кайл 1 0
Янссон Робин 1 0
Cesar Araujo 1 0
Фелипе 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Филадельфия Юнион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
1
Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
3
60%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0
Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Филадельфия Юнион - Пачука 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0
Орландо Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0
Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:2

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Орландо Сити

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Цинциннати
 1:0 5 3 2 0 7 - 4 11
4.
Миннесота Юнайтед
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 4:1 5 3 1 1 10 - 2 10
6.
Атланта Юнайтед
 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Остин
 1:0 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Орландо Сити
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 2 7
10.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Коламбус Кру
 5 2 1 2 11 - 8 7
12.
Нэшвилл
 0:1 5 2 1 2 4 - 2 7
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 5 2 1 2 5 - 6 7
14.
Хьюстон Динамо
 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
15.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 2 0 2 4 - 6 6
16.
Филадельфия Юнион
 5 2 0 3 8 - 8 6
17.
Интер Майами
 5 2 0 3 6 - 6 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
19.
Торонто
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Чикаго Файр
 4 1 2 1 7 - 7 5
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
22.
Ди Си Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 10 4
23.
Портленд Тимберс
 5 1 1 3 5 - 10 4
24.
Шарлотт
 5 1 1 3 4 - 9 4
25.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 3 1 2 - 4 3
27.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 5 0 2 3 2 - 7 2
29.
Колорадо Рэпидс
 0:1 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 4:1 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Коламбус Кру
 2 2 0 0 8 - 1 6
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Лос-Анджелес
 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Цинциннати
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Филадельфия Юнион
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Нэшвилл
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
14.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
15.
Остин
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
16.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Колорадо Рэпидс
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 2 0 1 1 1 - 4 1
29.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Цинциннати
 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сиэтл Саундерс
 4:1 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Остин
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Даллас
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Нэшвилл
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Торонто
 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Нью-Йорк Сити
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
21.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
22.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
23.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
26.
Хьюстон Динамо
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
28.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
29.
Колорадо Рэпидс
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 7
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 3 (1)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Шарлотт Enzo Copetti 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Чикаго Файр Теран Карлос 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Ангуло Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Фелипе Мартинс получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Торрес Хоакин сделал результативную передачу.
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