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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
2:3
Конец матча
Чикаго Файр
0'
13' Желтая карточка
Йедлин Деандре
0:1
30' Гол
Мюллер Крис
0:2
38' Гол
Теран Карлос
1:2
45' Гол
Franco Negri
2:2
76' Гол
Стефанелли Николас
79' Желтая карточка
Теран Карлос
84' Желтая карточка
Стефанелли Николас
2:3
90' Гол
Камара Кей
90'+7
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
4
Маквей
Кристофер
33
Franco
Negri
7
Jean
Mota
13
Ульоа
Виктор
14
Жан
Корентен
8
Дюк
Брайс
20
Писарро
Родольфо
22
Стефанелли
Николас
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
24
Jonathan
Dean
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
7
Хайле-Селассие
Марен
17
Гутьеррес
Брайан
8
Мюллер
Крис
11
Пржибылко
Каспер
Интер Майами
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Чикаго Файр

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
3:1
М
0:0
М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franco Negri 1 0.2
Кривцов Сергей 1 0.2
Жан Корентен 1 0.2
Стефанелли Николас 1 0.2
Тейлор Роберт 1 0.2
Shanyder Borgelin 1 0.2
Jean Mota 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюллер Крис 2 0.5
Пржибылко Каспер 1 0.25
Камара Кей 1 0.25
Герберс Фабиан 1 0.25
Теран Карлос 1 0.25
Кцихос Рафаэль 1 (1) 0.25
Гутьеррес Брайан 0 0
Суке Арно 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 3 0
Кривцов Сергей 1 0
Jean Mota 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Franco Negri 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теран Карлос 3 0
Камара Кей 1 1
Герберс Фабиан 1 1
Наварро Мигель 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Хименес Гастон 1 0
Пржибылко Каспер 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3

Результаты матчей

Интер Майами
Чикаго Файр

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Цинциннати
 1:0 5 3 2 0 7 - 4 11
4.
Миннесота Юнайтед
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 4:1 5 3 1 1 10 - 2 10
6.
Атланта Юнайтед
 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Остин
 1:0 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Орландо Сити
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 2 7
10.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Коламбус Кру
 5 2 1 2 11 - 8 7
12.
Нэшвилл
 0:1 5 2 1 2 4 - 2 7
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 5 2 1 2 5 - 6 7
14.
Хьюстон Динамо
 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
15.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 2 0 2 4 - 6 6
16.
Филадельфия Юнион
 5 2 0 3 8 - 8 6
17.
Интер Майами
 5 2 0 3 6 - 6 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
19.
Торонто
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Чикаго Файр
 4 1 2 1 7 - 7 5
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
22.
Ди Си Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 10 4
23.
Портленд Тимберс
 5 1 1 3 5 - 10 4
24.
Шарлотт
 5 1 1 3 4 - 9 4
25.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 3 1 2 - 4 3
27.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 5 0 2 3 2 - 7 2
29.
Колорадо Рэпидс
 0:1 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 4:1 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Коламбус Кру
 2 2 0 0 8 - 1 6
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Лос-Анджелес
 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Цинциннати
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Филадельфия Юнион
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Нэшвилл
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
14.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
15.
Остин
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
16.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Колорадо Рэпидс
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 2 0 1 1 1 - 4 1
29.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Цинциннати
 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сиэтл Саундерс
 4:1 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Остин
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Даллас
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Нэшвилл
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Торонто
 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Нью-Йорк Сити
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
21.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
22.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
23.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
26.
Хьюстон Динамо
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
28.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
29.
Колорадо Рэпидс
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 7
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 3 (1)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
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Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Шарлотт Enzo Copetti 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Чикаго Файр Теран Карлос 3
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    • 58'
      Ульоа Виктор уходит с поля. Ласситер Ариэль выходит вместо него
    • 54'
      Хименес Гастон уходит с поля. Маурисио Пинеда выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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