Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
2:3
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаЙедлин Деандре
0:1
30' ГолМюллер Крис
0:2
38' ГолТеран Карлос
1:2
45' ГолFranco Negri
2:2
76' ГолСтефанелли Николас
79' Желтая карточкаТеран Карлос
84' Желтая карточкаСтефанелли Николас
2:3
90' ГолКамара Кей
90'+7
Ход матча
13'
30'
0:1
38'
0:2
45'
1:2
76'
79'
90'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
33
Franco
Negri
13
Ульоа
Виктор
14
Жан
Корентен
34
Брэди
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Полузащитник
-
-
-
15 Ryan Sailor
-
12 Jake LaCava
-
-
-
41 David Ruiz
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейПолузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
-
38 Монис АлексНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Интер Майами
Чикаго Файр
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Franco Negri
|1
|0.2
|Кривцов Сергей
|1
|0.2
|Жан Корентен
|1
|0.2
|Стефанелли Николас
|1
|0.2
|Тейлор Роберт
|1
|0.2
|Shanyder Borgelin
|1
|0.2
|Jean Mota
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюллер Крис
|2
|0.5
|Пржибылко Каспер
|1
|0.25
|Камара Кей
|1
|0.25
|Герберс Фабиан
|1
|0.25
|Теран Карлос
|1
|0.25
|Кцихос Рафаэль
|1 (1)
|0.25
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Franco Negri
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теран Карлос
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Герберс Фабиан
|1
|1
|Наварро Мигель
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3
Результаты матчей
Интер Майами
Чикаго Файр
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|4:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 2
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|7.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|12.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|13.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|17.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|21.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|22.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|24.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|25.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|27.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|1:4
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|29.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|13.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|15.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|16.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|22.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|1:4
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|4:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|1:4
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|22.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|29.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|7
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|3
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|3
|Чикаго Файр
|Теран Карлос
|3