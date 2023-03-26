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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:1
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
36' Желтая карточка
Сантуш Нуну
0:1
43' Гол
Elias Manoel
45' Желтая карточка
Нилис Дилан
56' Желтая карточка
Elias Manoel
62' Желтая карточка
Enzo Copetti
63' Желтая карточка
Толкин Джон
64' Желтая карточка
Джонс Деррик
1:1
74' Гол в свои ворота
Рейес Андрес
80' Желтая карточка
Данкан Кайл
90'+7
31
George
Marks
24
Линдси
Джейлин
29
Маланда
Адилсон
14
Бёрн
Натан
25
Аффул
Харрисон
77
Сантуш
Нуну
III
20
Джонс
Деррик
13
Бронико
Брандт
17
Orrin
McKinze
Gaines
9
Enzo
Copetti
18
Kerwin
Vargas
1
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
4
Рейес
Андрес
17
Харпер
Кэмерон
47
Толкин
Джон
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
21
Фернандес
Омир
82
Лима
Лукас
II
11
Elias
Manoel
Шарлотт
4-3-3
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-2-1

История личных встреч

Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:0
М
2:0
ОК
3:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
270

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 2 0.4
Kerwin Vargas 1 0.2
Аффул Харрисон 0 0
Свидерски Кароль 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 1 0.2
Лима Лукас II 1 0.2
Ванзейр Данте 1 0.2
Elias Manoel 1 0.2
Толкин Джон 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Copetti 3 0
Бёрн Натан 2 0
Вествуд Эшли 1 0
Аффул Харрисон 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Юзвяк Камиль 1 0
Джонс Деррик 1 0
Бронико Брандт 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Маланда Адилсон 1 0
George Marks 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 2 0
Кассерес Кристиан 2 0
Рейес Андрес 1 0
Бёрк Кори 1 0
Барлоу Том 1 0
Нилис Шон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Толкин Джон 1 0
Нилис Дилан 1 0
Elias Manoel 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Шарлотт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Шарлотт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1

Результаты матчей

Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Цинциннати
 1:0 5 3 2 0 7 - 4 11
4.
Миннесота Юнайтед
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 4:1 5 3 1 1 10 - 2 10
6.
Атланта Юнайтед
 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Остин
 1:0 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Орландо Сити
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 2 7
10.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Коламбус Кру
 5 2 1 2 11 - 8 7
12.
Нэшвилл
 0:1 5 2 1 2 4 - 2 7
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 5 2 1 2 5 - 6 7
14.
Хьюстон Динамо
 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
15.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 2 0 2 4 - 6 6
16.
Филадельфия Юнион
 5 2 0 3 8 - 8 6
17.
Интер Майами
 5 2 0 3 6 - 6 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
19.
Торонто
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Чикаго Файр
 4 1 2 1 7 - 7 5
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
22.
Ди Си Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 10 4
23.
Портленд Тимберс
 5 1 1 3 5 - 10 4
24.
Шарлотт
 5 1 1 3 4 - 9 4
25.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 3 1 2 - 4 3
27.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 5 0 2 3 2 - 7 2
29.
Колорадо Рэпидс
 0:1 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 4:1 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Коламбус Кру
 2 2 0 0 8 - 1 6
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Лос-Анджелес
 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Цинциннати
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Филадельфия Юнион
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Нэшвилл
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
14.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
15.
Остин
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
16.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Колорадо Рэпидс
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 2 0 1 1 1 - 4 1
29.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Цинциннати
 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сиэтл Саундерс
 4:1 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Остин
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Даллас
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Нэшвилл
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Торонто
 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Нью-Йорк Сити
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
21.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
22.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
23.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
26.
Хьюстон Динамо
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
28.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
29.
Колорадо Рэпидс
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 7
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 3 (1)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Шарлотт Enzo Copetti 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Чикаго Файр Теран Карлос 3
Весь список
  • 68'
    Orrin McKinze Gaines уходит с поля. Винисиус Мелло выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    Джонс Деррик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    63'
    Джон Толкин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    62'
    Энцо Копетти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    56'
    Элиас Маноел получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Дилан Нилис получил желтую карточку от судьи
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