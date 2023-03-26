Тур: 1. Стадион: Bank of America Stadium.
1:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаСантуш Нуну
0:1
43' ГолElias Manoel
45' Желтая карточкаНилис Дилан
56' Желтая карточкаElias Manoel
62' Желтая карточкаEnzo Copetti
63' Желтая карточкаТолкин Джон
64' Желтая карточкаДжонс Деррик
1:1
74' Гол в свои воротаРейес Андрес
80' Желтая карточкаДанкан Кайл
90'+7
Ход матча
36'
43'
0:1
45'
56'
62'
63'
64'
74'
1:1
80'
Прогноз на матч от Liveresult
31
George
Marks
14
Бёрн
Натан
20
Джонс
Деррик
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
11
Elias
Manoel
- Основной состав
-
31 George MarksВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Ben Bender
-
32 Hamady Diop
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 Elias ManoelНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Нападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
270
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|2
|0.4
|Kerwin Vargas
|1
|0.2
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Свидерски Кароль
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|1
|0.2
|Лима Лукас II
|1
|0.2
|Ванзейр Данте
|1
|0.2
|Elias Manoel
|1
|0.2
|Толкин Джон
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Copetti
|3
|0
|Бёрн Натан
|2
|0
|Вествуд Эшли
|1
|0
|Аффул Харрисон
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|Джонс Деррик
|1
|0
|Бронико Брандт
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|2
|0
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|Рейес Андрес
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Нилис Шон
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Толкин Джон
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Elias Manoel
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Шарлотт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Шарлотт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Charleston - Шарлотт 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Торонто 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Шарлотт - Чикаго Файр 2:3 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто - Шарлотт 4:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:1
Результаты матчей
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|4:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 2
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|7.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|12.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|13.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|17.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|21.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|22.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|24.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|25.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|27.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|1:4
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|29.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|13.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|15.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|16.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|22.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|1:4
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|4:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|1:4
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|22.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|29.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|7
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|3
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|3
|Чикаго Файр
|Теран Карлос
|3