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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:0
Второй тайм: 89'
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
40' Гол
Mender Garcia
54' Желтая карточка
Блэкмон Тристан
58' Желтая карточка
Трапп Уилл
73' Желтая карточка
Ali Ahmed
76' Желтая карточка
Miguel Tapias
1
Ирвин
Клинт
3
Валентин
Зарек
4
Miguel
Tapias
14
Коллман
Брент
27
Тейлор
Ди
Джей
23
Данбар
Кэмерон
10
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
7
Фрагапане
Франко
28
Mender
Garcia
9
Амарилья
Луис
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
27
Рапосо
Райан
19
Грессель
Юлиан
16
Берхальтер
Себастьян
8
Шёпф
Алессандро
11
Дахоме
Кристиан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
Миннесота Юнайтед
4-4-2
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:2
М
2:0
М
1:3
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
0:0
М
2:3
М
4:2
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Среднее время на гол

90
49

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mender Garcia 2 0.5
Miguel Tapias 1 0.25
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0.25
Амарилья Луис 1 (1) 0.25
Валентин Зарек 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шёпф Алессандро 1 0.2
Блэкмон Тристан 1 0.2
Браун Джавейн 1 0.2
Грессель Юлиан 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 2 0
Ариага Кервин 2 0
Miguel Tapias 2 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Ali Ahmed 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Браун Джавейн 1 0
Mathias Laborda 1 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
0
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Цинциннати
 1:0 5 3 2 0 7 - 4 11
4.
Миннесота Юнайтед
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 4:1 5 3 1 1 10 - 2 10
6.
Атланта Юнайтед
 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Остин
 1:0 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Орландо Сити
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 2 7
10.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Коламбус Кру
 5 2 1 2 11 - 8 7
12.
Нэшвилл
 0:1 5 2 1 2 4 - 2 7
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 5 2 1 2 5 - 6 7
14.
Хьюстон Динамо
 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
15.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 2 0 2 4 - 6 6
16.
Филадельфия Юнион
 5 2 0 3 8 - 8 6
17.
Интер Майами
 5 2 0 3 6 - 6 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
19.
Торонто
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Чикаго Файр
 4 1 2 1 7 - 7 5
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
22.
Ди Си Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 10 4
23.
Портленд Тимберс
 5 1 1 3 5 - 10 4
24.
Шарлотт
 5 1 1 3 4 - 9 4
25.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 3 1 2 - 4 3
27.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 5 0 2 3 2 - 7 2
29.
Колорадо Рэпидс
 0:1 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 4:1 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Коламбус Кру
 2 2 0 0 8 - 1 6
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Лос-Анджелес
 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Цинциннати
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Филадельфия Юнион
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Нэшвилл
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
14.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
15.
Остин
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
16.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Колорадо Рэпидс
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 2 0 1 1 1 - 4 1
29.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Цинциннати
 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сиэтл Саундерс
 4:1 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Остин
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Даллас
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Нэшвилл
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Торонто
 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Нью-Йорк Сити
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
21.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
22.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
23.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
26.
Хьюстон Динамо
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
28.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
29.
Колорадо Рэпидс
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 7
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 3 (1)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Шарлотт Enzo Copetti 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Чикаго Файр Теран Карлос 3
Весь список
  • 66'
    Mender Garcia уходит с поля. Emmanuel Iwe выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Голд Райан уходит с поля. Pedro Vite выходит вместо него
  • 59'
    Райан Рапосо уходит с поля. Ali Ahmed выходит вместо него
  • Желтая карточка
    58'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Тристан Блэкмон получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 40'
      Валентин Зарек сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Mender Garcia бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Миннесота Юнайтед.
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    Миннесота Юнайтед
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