Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:0
Второй тайм: 89'
0'
1:0
40' ГолMender Garcia
54' Желтая карточкаБлэкмон Тристан
58' Желтая карточкаТрапп Уилл
73' Желтая карточкаAli Ahmed
76' Желтая карточкаMiguel Tapias
Ход матча
40'
1:0
54'
58'
60'
73'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Трапп
Уилл
18
Такаока
Ёхеи
27
Рапосо
Райан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
-
15 Анри ДониэлЗащитник
-
29 Веа ПатрикНападающий
-
-
42 Emmanuel Iwe
-
34 Zaydan Bello
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Вратарь
-
12 Яо КарифаЗащитник
-
22 Ali AhmedПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Vasco Fry
-
45 Pedro Vite
-
29 Simon Becher
-
26 J.C. Ngando
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1
1.83
Среднее время на гол
90
49
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mender Garcia
|2
|0.5
|Miguel Tapias
|1
|0.25
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0.25
|Амарилья Луис
|1 (1)
|0.25
|Валентин Зарек
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шёпф Алессандро
|1
|0.2
|Блэкмон Тристан
|1
|0.2
|Браун Джавейн
|1
|0.2
|Грессель Юлиан
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|2
|0
|Ариага Кервин
|2
|0
|Miguel Tapias
|2
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Ali Ahmed
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Mathias Laborda
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
0
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 1:2
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Нэшвилл 0:3
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|4:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 2
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|7.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|12.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|13.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|17.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|21.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|22.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|24.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|25.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|27.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|1:4
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|29.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|13.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|15.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|16.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|22.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|1:4
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|4:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|1:4
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|22.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|29.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|7
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|3
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|3
|Чикаго Файр
|Теран Карлос
|3