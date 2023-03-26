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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:0
Второй тайм: 88'
Нью-Йорк Сити
0'
18' Желтая карточка
Artur Moraes III
29' Желтая карточка
Паркс Китон
55' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
1:0
55' Пенальти
Басси Амине
12
Кларк
Стив
5
Стирс
Дэниэл
4
Бартлоу
Итан
17
Хадебе
Тинейдж
22
Шмитт
Тейт
35
Brooklyn
Raines
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
21
Nelson
Quinones
8
Басси
Амине
11
Бэрд
Кори
1
Барраса
Луис
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
6
Сэндс
Джеймс
3
Куфре
Бриан
11
Перейра
Габриэл
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
17
Пеллегрини
Матиас
10
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
Хьюстон Динамо
4-3-3
Нью-Йорк Сити
4-4-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
3:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 2 (2) 0.5
Эррера Эктор 1 0.25
Шмитт Тейт 1 0.25
Дорси Гриффин 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 1 0.2
Родригес Сантьяго 1 0.2
Хавьер Тиаго 1 0.2
Talles Magno 1 0.2
Куфре Бриан 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскилья Адальберто 2 0
Artur Moraes III 2 0
Кларк Стив 1 0
Ivan Franco 1 0
Дорси Гриффин 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Бартлоу Итан 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 3 0
Куфре Бриан 2 0
Родригес Сантьяго 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Шано Максим 1 0
Паркс Китон 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0
Иленчич Митя 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Хьюстон Динамо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3
Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0
Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0
Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Сити

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Цинциннати
 1:0 5 3 2 0 7 - 4 11
4.
Миннесота Юнайтед
 1:0 4 3 1 0 5 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 4:1 5 3 1 1 10 - 2 10
6.
Атланта Юнайтед
 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Остин
 1:0 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Орландо Сити
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Лос-Анджелес
 3 2 1 0 7 - 2 7
10.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
11.
Коламбус Кру
 5 2 1 2 11 - 8 7
12.
Нэшвилл
 0:1 5 2 1 2 4 - 2 7
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 5 2 1 2 5 - 6 7
14.
Хьюстон Динамо
 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
15.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 2 0 2 4 - 6 6
16.
Филадельфия Юнион
 5 2 0 3 8 - 8 6
17.
Интер Майами
 5 2 0 3 6 - 6 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
19.
Торонто
 4 1 2 1 6 - 5 5
20.
Чикаго Файр
 4 1 2 1 7 - 7 5
21.
Реал Солт-Лейк
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
22.
Ди Си Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 10 4
23.
Портленд Тимберс
 5 1 1 3 5 - 10 4
24.
Шарлотт
 5 1 1 3 4 - 9 4
25.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 3 1 2 - 4 3
27.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 2 3 4 - 7 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 5 0 2 3 2 - 7 2
29.
Колорадо Рэпидс
 0:1 5 0 1 4 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 4:1 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Коламбус Кру
 2 2 0 0 8 - 1 6
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Лос-Анджелес
 2 2 0 0 7 - 2 6
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
7.
Хьюстон Динамо
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
8.
Цинциннати
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 2 2 0 0 4 - 2 6
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 2 0 0 3 - 1 6
11.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Филадельфия Юнион
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Нэшвилл
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
14.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
15.
Остин
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
16.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
18.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
26.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Колорадо Рэпидс
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 2 0 1 1 1 - 4 1
29.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Миннесота Юнайтед
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Цинциннати
 1:0 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сиэтл Саундерс
 4:1 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Остин
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Реал Солт-Лейк
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
14.
Даллас
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Нэшвилл
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Торонто
 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
19.
Спортинг Канзас-Сити
 1:4 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Нью-Йорк Сити
 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
21.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
22.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
23.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
26.
Хьюстон Динамо
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
28.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
29.
Колорадо Рэпидс
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
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Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 7
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 3 (1)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Шарлотт Enzo Copetti 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Чикаго Файр Теран Карлос 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Паркс Китон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Артур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Нью-Йорк Сити
2.46
6.70
36.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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