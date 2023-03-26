Тур: 1. Стадион: Shell Energy Stadium.
1:0
Второй тайм: 88'
0'
18' Желтая карточкаArtur Moraes III
29' Желтая карточкаПаркс Китон
55' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
1:0
55' ПенальтиБасси Амине
Ход матча
18'
29'
55'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
22
Шмитт
Тейт
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|2 (2)
|0.5
|Эррера Эктор
|1
|0.25
|Шмитт Тейт
|1
|0.25
|Дорси Гриффин
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|1
|0.2
|Родригес Сантьяго
|1
|0.2
|Хавьер Тиаго
|1
|0.2
|Talles Magno
|1
|0.2
|Куфре Бриан
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Artur Moraes III
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Дорси Гриффин
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Бартлоу Итан
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Матиас
|3
|0
|Куфре Бриан
|2
|0
|Родригес Сантьяго
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Шано Максим
|1
|0
|Паркс Китон
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
|Иленчич Митя
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Хьюстон Динамо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0
Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1 Филадельфия Юнион - Хьюстон Динамо 6:0
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0
Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Сити
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|5.
|4:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 2
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|7.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|12.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|13.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|15.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|17.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|21.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|22.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|24.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|25.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|27.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|28.
|1:4
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|29.
|0:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|10.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|13.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|15.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|16.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|17.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|18.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|22.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|1:4
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|29.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|4.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|4:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|1:4
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|22.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|23.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|24.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|25.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|26.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|27.
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|29.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|7
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|3 (1)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|3
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|3
|Чикаго Файр
|Теран Карлос
|3