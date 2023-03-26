  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Конец матча
Торонто
0'
30' Желтая карточка
Марье Поль
77' Желтая карточка
Бернардески Федерико
90'+5
1
Марцинковски
Джеймс
29
Акапо
Карлос
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
3
Марье
Поль
10
Эспиноса
Кристиан
14
Юилл
Джексон
55
Бальдисимо
Майкл
28
Киканович
Бенджамин
11
Эбобисс
Жереми
44
Кауэлл
Кейд
1
Джонсон
Шон
7
Маршалл-Ратти
Джакил
2
Хеджес
Мэтт
17
Рустед
Сигурд
28
Петретта
Рауль
4
Брэдли
Майкл
23
Сервания
Брандон
52
Alonso
Coello
Camarero
10
Бернардески
Федерико
29
Deandre
Kerr
8
Васкес
Виктор
II
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-4-2
Торонто
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Торонто

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:2
М
2:2
М
1:2
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
2:3
М
1:3
М
1:1
М
1:3
М
2:0
М
0:0

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 2 0.4
Эспиноса Кристиан 1 0.2
Акапо Карлос 1 0.2
Монтейру Жамиру 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 2 (1) 0.4
Кэй Марк-Энтони 2 0.4
Осорио Джонатан 1 0.2
Deandre Kerr 1 0.2
Брэдли Майкл 0 0
Ларьи Ричи 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киканович Бенджамин 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Трауко Мигель 1 0
Груэсо Карлос 1 0
Эспиноса Кристиан 1 0
Tonhao 1 0
Юилл Джексон 1 0
Марье Поль 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Хеджес Мэтт 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Бэй Монтерей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Торонто

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Цинциннати
 5 3 2 0 7 - 4 11
4.
Лос-Анджелес
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сиэтл Саундерс
 5 3 1 1 10 - 2 10
6.
Атланта Юнайтед
 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Миннесота Юнайтед
 4 2 2 0 5 - 3 8
8.
Орландо Сити
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Коламбус Кру
 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Нэшвилл
 5 2 1 2 4 - 2 7
11.
Даллас
 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Остин
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Нью-Йорк Сити
 5 2 1 2 5 - 6 7
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Хьюстон Динамо
 4 2 0 2 4 - 5 6
16.
Интер Майами
 5 2 0 3 6 - 6 6
17.
Филадельфия Юнион
 5 2 0 3 8 - 8 6
18.
Торонто
 5 1 3 1 6 - 5 6
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
20.
Чикаго Файр
 4 1 2 1 7 - 7 5
21.
Ди Си Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 10 4
22.
Портленд Тимберс
 5 1 1 3 5 - 10 4
23.
Шарлотт
 5 1 1 3 4 - 9 4
24.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
25.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 3 1 2 - 4 3
27.
Ванкувер Уайткэпс
 5 0 3 2 5 - 7 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 5 0 2 3 2 - 7 2
29.
Колорадо Рэпидс
 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Коламбус Кру
 2 2 0 0 8 - 1 6
6.
Сент-Луис Сити
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
8.
Хьюстон Динамо
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Цинциннати
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
11.
Филадельфия Юнион
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
14.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
15.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
18.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
19.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
20.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
21.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
22.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сиэтл Саундерс
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Даллас
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Нэшвилл
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Нью-Йорк Сити
 3 0 1 2 1 - 4 1
21.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
22.
Колорадо Рэпидс
 3 0 1 2 1 - 6 1
23.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Хьюстон Динамо
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 7
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Шарлотт Enzo Copetti 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Цинциннати Барреаль Альваро 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Марье Поль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Торонто онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 