Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
0:0
Конец матча
Ход матча
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
23 Oskar Aagren
-
-
24 Daniel Munie
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
83 Hugo Mbongue
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Торонто
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.59
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|2
|0.4
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.2
|Акапо Карлос
|1
|0.2
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|2 (1)
|0.4
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.4
|Осорио Джонатан
|1
|0.2
|Deandre Kerr
|1
|0.2
|Брэдли Майкл
|0
|0
|Ларьи Ричи
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
|Трауко Мигель
|1
|0
|Груэсо Карлос
|1
|0
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Tonhao
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
|Марье Поль
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Торонто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Бэй Монтерей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто - Портленд Тимберс 3:1 Нэшвилл - Торонто 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Торонто
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|7
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|3
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|3
|Цинциннати
|Барреаль Альваро
|3