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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
2:1
Конец матча
Даллас
0'
1:0
3' Гол
Тильман Тимоти
35' Красная карточка
Твумаси Эма
38' Желтая карточка
Мурильо Хесус
41' Желтая карточка
Факундо Киньон
53' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
62' Желтая карточка
Серрильо Эдвин
66' Желтая карточка
Берджесс Нкоси
69' Желтая карточка
Холлингсхед Райан
1:1
73' Гол
Берджесс Нкоси
1:1
79' Не забитый пенальти
Вела Карлос
2:1
84' Гол
Буанга Денис
90'+5
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
30
Паленсия
Серги
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
22
Опоку
Квадво
10
Вела
Карлос
7
Бюк
Стипе
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
5
Факундо
Киньон
6
Серрильо
Эдвин
8
Обриан
Ядер
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
Лос-Анджелес
4-3-3
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Даллас

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:1
М
3:1
М
2:3
М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:1
М
1:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 3 (1) 0.75
Тильман Тимоти 2 0.5
Вела Карлос 1 (1) 0.25
Кьеллини Джорджо 1 0.25
Опоку Квадво 1 0.25
Бюк Стипе 1 0.25
Сифуэнтес Хосе 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 3 0.6
Alan Velasco 2 0.4
Ибеага Себастьен 1 0.2
Берджесс Нкоси 1 0.2
Арриола Пол 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холлингсхед Райан 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Санчес Илье 1 0
Акоста Келлин 1 0
Лонг Аарон 1 0
Буанга Денис 1 0
Тильман Тимоти 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твумаси Эма 1 1
Обриан Ядер 2 0
Серрильо Эдвин 2 0
Берджесс Нкоси 2 0
Geovane 1 0
Факундо Киньон 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Пас Мартен 1 0
Фарфан Марко 1 0
Alan Velasco 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Даллас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Лос-Анджелес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Даллас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
5
Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Даллас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Алахуэленсе - Лос-Анджелес 0:3
Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес - Сан-Диего Лойал 3:1 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1
Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1
Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Даллас

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
2
3
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 5 0 0 15 - 4 15
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Цинциннати
 5 3 2 0 7 - 4 11
4.
Лос-Анджелес
 4 3 1 0 9 - 3 10
5.
Сиэтл Саундерс
 5 3 1 1 10 - 2 10
6.
Атланта Юнайтед
 5 3 1 1 12 - 9 10
7.
Миннесота Юнайтед
 4 2 2 0 5 - 3 8
8.
Орландо Сити
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Коламбус Кру
 5 2 1 2 11 - 8 7
10.
Нэшвилл
 5 2 1 2 4 - 2 7
11.
Даллас
 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Остин
 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Нью-Йорк Сити
 5 2 1 2 5 - 6 7
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Хьюстон Динамо
 4 2 0 2 4 - 5 6
16.
Интер Майами
 5 2 0 3 6 - 6 6
17.
Филадельфия Юнион
 5 2 0 3 8 - 8 6
18.
Торонто
 5 1 3 1 6 - 5 6
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
20.
Чикаго Файр
 4 1 2 1 7 - 7 5
21.
Ди Си Юнайтед
 5 1 1 3 7 - 10 4
22.
Портленд Тимберс
 5 1 1 3 5 - 10 4
23.
Шарлотт
 5 1 1 3 4 - 9 4
24.
Клёб де Фут Монреаль
 4 1 0 3 3 - 7 3
25.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 3 1 2 - 4 3
27.
Ванкувер Уайткэпс
 5 0 3 2 5 - 7 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 5 0 2 3 2 - 7 2
29.
Колорадо Рэпидс
 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Атланта Юнайтед
 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Коламбус Кру
 2 2 0 0 8 - 1 6
6.
Сент-Луис Сити
 2 2 0 0 6 - 1 6
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 2 0 0 4 - 0 6
8.
Хьюстон Динамо
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Цинциннати
 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
11.
Филадельфия Юнион
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
13.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
14.
Даллас
 3 2 0 1 5 - 3 6
15.
Торонто
 2 1 1 0 3 - 1 4
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Орландо Сити
 3 1 1 1 2 - 2 4
18.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
19.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
20.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
21.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
22.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Чикаго Файр
 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Ванкувер Уайткэпс
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
4.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сиэтл Саундерс
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Реал Солт-Лейк
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Шарлотт
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Лос-Анджелес
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Даллас
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Нэшвилл
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 3 1
20.
Нью-Йорк Сити
 3 0 1 2 1 - 4 1
21.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
22.
Колорадо Рэпидс
 3 0 1 2 1 - 6 1
23.
Интер Майами
 2 0 0 2 0 - 3 0
24.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
25.
Ди Си Юнайтед
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Хьюстон Динамо
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Портленд Тимберс
 2 0 0 2 3 - 8 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 7
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Шарлотт Enzo Copetti 3
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 3
Цинциннати Барреаль Альваро 3
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    • Желтая карточка
      53'
      Ибеага Себастьен получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Обриан Ядер уходит с поля. Geovane выходит вместо него
    • Желтая карточка
      38'
      Мурильо Хесус получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      УДАЛЕНИЕ! - Эма Твумаси увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      32'
      Эма Твумаси получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Серрильо Эдвин бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Тильман Тимоти бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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