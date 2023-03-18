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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 23.
КАМАЗ
 
Позже
Рубин
Прогнозы 112
КАМАЗ 12.5% (14)
X 16.1% (18)
Рубин 71.4% (80)
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История личных встреч

КАМАЗ
Рубин

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
5:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Среднее время на гол

38
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.23
Пальцев Валентин 4 0.18
Гаглоев Александр 4 (4) 0.18
Бабаев Владлен 3 0.14
Мохаммад Амир 2 0.09
Бадртдинов Ильнур 2 0.09
Денисов Александр 1 0.05
Полюткин Антон 1 0.05
Сикоев Асланбек 1 0.05
Серченков Сергей 1 0.05
Кирсанов Никита 1 0.05
Таликин Дамир 1 0.05
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисакович Виталий 9 (1) 0.41
Фамейе Джоэль 7 (1) 0.32
Кабутов Дмитрий 5 0.23
Иванов Олег 2 0.09
Дзагоев Алан 2 0.09
Зотов Александр 2 0.09
Мусаев Леон 2 0.09
Тесленко Егор 2 0.09
Горбунов Игорь 1 0.05
Костюков Михаил 1 0.05
Грицаенко Алексей 1 0.05
Самошников Илья 1 0.05
Бакаев Солтмурад 1 0.05
Безруков Руслан 1 0.05
Нижегородов Константин 1 0.05

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 8 1
Абрамов Артём 6 1
Мохаммад Амир 5 1
Гаглоев Александр 6 0
Толстопятов Николай 6 0
Аюкин Руслан 5 0
Шамкин Даниил 5 0
Свежов Виктор 3 0
Кириллов Юрий 3 0
Полюткин Антон 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Таликин Дамир 3 0
Маляров Никита 1 1
Мамин Алексей 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Серченков Сергей 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Кабутов Дмитрий 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Фамейе Джоэль 4 0
Апшацев Марат 4 0
Иванов Олег 2 1
Самошников Илья 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Зотов Александр 1 0
Попов Артём 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Мусаев Леон 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Рубин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

4
5
КАМАЗ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Рубин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
22
КАМАЗ
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Рубин
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

11
27

Голы по времени матча

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
13%
3
19%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
3
19%
5
31%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Забито

10
23
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
10%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
20%
6
26%
31-45
1
10%
5
22%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
4
33%
76-90

Забито

26
39
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
3
12%
4
10%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
5
19%
9
23%
31-45
3
12%
8
21%
46-60
6
23%
6
15%
61-75
6
23%
9
23%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 14
5
21%
1
5%
1-15
4
17%
4
18%
16-30
1
4%
4
18%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
29%
29%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0
КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0
Рубин
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0
Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1

Результаты матчей

КАМАЗ
Рубин

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
5 раз 50%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
7 раз 70%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
10 раз 45%
0
4 раза 18%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
7
5
2
9
2.5
4
8
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
18
4
8
14
1.5
14
8
2
20
2.5
4
18
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 22 13 8 1 43 - 21 47
2.
Рубин
 Заявка 22 12 7 3 38 - 23 43
3.
Енисей
 Заявка 23 11 8 4 33 - 24 41
4.
Алания
 Заявка 22 11 7 4 38 - 24 40
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 22 9 6 7 38 - 26 33
6.
Волгарь
 Заявка 22 9 6 7 24 - 21 33
7.
Арсенал Тула
 Заявка 23 9 6 8 30 - 29 33
8.
КАМАЗ
 Заявка 22 8 8 6 27 - 23 32
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 22 7 9 6 16 - 16 30
10.
Шинник
 Заявка 22 8 5 9 24 - 25 29
11.
Нефтехимик
 Заявка 22 7 7 8 19 - 20 28
12.
Родина Москва
 Заявка 22 7 7 8 24 - 28 28
13.
Акрон
 Заявка 22 5 11 6 21 - 25 26
14.
Велес Москва
 Заявка 22 7 2 13 21 - 36 23
15.
Уфа
 Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
16.
ФК Кубань
 Заявка 22 5 5 12 20 - 25 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 22 3 7 12 15 - 30 16
18.
Краснодар-2
 Заявка 22 3 5 14 15 - 40 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 Заявка 11 9 2 0 20 - 8 29
2.
Шинник
 Заявка 12 7 4 1 15 - 7 25
3.
Балтика
 Заявка 10 7 3 0 19 - 10 24
4.
Рубин
 Заявка 12 6 5 1 23 - 12 23
5.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Волгарь
 Заявка 12 6 3 3 11 - 8 21
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 6 2 3 23 - 10 20
8.
Велес Москва
 Заявка 12 6 1 5 16 - 14 19
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 3 3 19 - 20 18
11.
ФК Кубань
 Заявка 11 4 2 5 11 - 8 14
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 3 4 3 7 - 7 13
13.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 9 13
14.
Акрон
 Заявка 11 2 7 2 12 - 10 13
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
16.
Родина Москва
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
18.
Краснодар-2
 Заявка 11 0 3 8 4 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 12 6 5 1 24 - 11 23
2.
Рубин
 Заявка 10 6 2 2 15 - 11 20
3.
Родина Москва
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
4.
Алания
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 4 5 3 9 - 9 17
6.
Арсенал Тула
 Заявка 12 4 3 5 11 - 9 15
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 4 4 15 - 16 13
9.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10.
Акрон
 Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
11.
Волгарь
 Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12.
Енисей
 Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
13.
Краснодар-2
 Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
14.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 17 10
15.
Волга Ульяновск
 Заявка 11 2 3 6 8 - 13 9
16.
ФК Кубань
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
17.
Шинник
 Заявка 10 1 1 8 9 - 18 4
18.
Велес Москва
 Заявка 10 1 1 8 5 - 22 4
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 12
Рубин Лисакович Виталий 9
Арсенал Тула Панченко Кирилл 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Талалай Денис 1 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Шинник Грузнов Илья 2 5
ФК Кубань Хомуха Иван 8
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  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 23-го тура Первой лиги России, в котором челнинский "КАМАЗ" сыграет дома с казанским "Рубином". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 4 часа 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
КАМАЗ 12.5% (14)
X 16.1% (18)
Рубин 71.4% (80)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
Рубин
4.70
3.80
1.88
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч КАМАЗ - Рубин онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч КАМАЗ - Рубин

Исход игры
КАМАЗ
12.1% (14)
Ничья
16.4% (19)
Рубин
71.6% (83)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:2 Рубин
29.3% (34)
0:1 Рубин
29.3% (34)
1:1 Ничья
15.5% (18)
2:1 КАМАЗ
7.8% (9)
0:2 Рубин
3.4% (4)
2:3 Рубин
1.7% (2)
1:0 КАМАЗ
1.7% (2)
0:3 Рубин
1.7% (2)
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