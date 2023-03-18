Тур: 23.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
КАМАЗ
Рубин
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Среднее время на гол
38
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|5
|0.23
|Пальцев Валентин
|4
|0.18
|Гаглоев Александр
|4 (4)
|0.18
|Бабаев Владлен
|3
|0.14
|Мохаммад Амир
|2
|0.09
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0.09
|Денисов Александр
|1
|0.05
|Полюткин Антон
|1
|0.05
|Сикоев Асланбек
|1
|0.05
|Серченков Сергей
|1
|0.05
|Кирсанов Никита
|1
|0.05
|Таликин Дамир
|1
|0.05
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисакович Виталий
|9 (1)
|0.41
|Фамейе Джоэль
|7 (1)
|0.32
|Кабутов Дмитрий
|5
|0.23
|Иванов Олег
|2
|0.09
|Дзагоев Алан
|2
|0.09
|Зотов Александр
|2
|0.09
|Мусаев Леон
|2
|0.09
|Тесленко Егор
|2
|0.09
|Горбунов Игорь
|1
|0.05
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|Самошников Илья
|1
|0.05
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.05
|Безруков Руслан
|1
|0.05
|Нижегородов Константин
|1
|0.05
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Абрамов Артём
|6
|1
|Мохаммад Амир
|5
|1
|Гаглоев Александр
|6
|0
|Толстопятов Николай
|6
|0
|Аюкин Руслан
|5
|0
|Шамкин Даниил
|5
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Кириллов Юрий
|3
|0
|Полюткин Антон
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Таликин Дамир
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Мамин Алексей
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Мартынович Александр
|5
|0
|Кабутов Дмитрий
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|Апшацев Марат
|4
|0
|Иванов Олег
|2
|1
|Самошников Илья
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Рубин
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
4
5
КАМАЗ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Рубин
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
7
22
КАМАЗ
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Рубин
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
11
27
Голы по времени матча
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
13%
3
19%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
3
19%
5
31%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Забито
10
23
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
10%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
20%
6
26%
31-45
1
10%
5
22%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
4
33%
76-90
Забито
26
39
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 4
3
12%
4
10%
1-15
3
12%
3
8%
16-30
5
19%
9
23%
31-45
3
12%
8
21%
46-60
6
23%
6
15%
61-75
6
23%
9
23%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 14
5
21%
1
5%
1-15
4
17%
4
18%
16-30
1
4%
4
18%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
7
29%
29%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0
КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1 Краснодар-2 - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1 КАМАЗ - Звезда Санкт-Петербург 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 3:1 КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0
Рубин
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0
Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2 Акрон - Рубин 2:4 Рубин - Нефтехимик 2:0 Уфа - Рубин 1:2 Рубин - Енисей 0:0 Динамо Махачкала - Рубин 0:1 Рубин - Балтика 3:3 Акрон - Рубин 0:0 Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1
Результаты матчей
КАМАЗ
Рубин
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
5 раз 50%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
7 раз 70%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
6 раз 27%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
10 раз 45%
0
4 раза 18%
1
4 раза 18%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
102
56
75
29
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
38
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
184
814
148
220
418
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|13
|8
|1
|43 - 21
|47
|2.
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|38 - 23
|43
|3.
|Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 24
|41
|4.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|38 - 26
|33
|6.
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|24 - 21
|33
|7.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|30 - 29
|33
|8.
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|27 - 23
|32
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|16 - 16
|30
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|24 - 25
|29
|11.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|19 - 20
|28
|12.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|24 - 28
|28
|13.
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|21 - 25
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|2
|13
|21 - 36
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|16.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 25
|20
|17.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 30
|16
|18.
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 40
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|15 - 7
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|19 - 10
|24
|4.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|23 - 12
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|11 - 8
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 10
|20
|8.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|16 - 14
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 20
|18
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 8
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|13
|14.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 10
|13
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|18.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 11
|20
|3.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 9
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 16
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 18
|4
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 22
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|12
|Рубин
|Лисакович Виталий
|9
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Волгарь
|Стефанович Илья
|7
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 5
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|8
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч КАМАЗ - Рубин
Исход игры
КАМАЗ
12.1% (14)
Ничья
16.4% (19)
Рубин
71.6% (83)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:2 Рубин
29.3% (34)
0:1 Рубин
29.3% (34)
1:1 Ничья
15.5% (18)
2:1 КАМАЗ
7.8% (9)
0:2 Рубин
3.4% (4)
2:3 Рубин
1.7% (2)
1:0 КАМАЗ
1.7% (2)
0:3 Рубин
1.7% (2)
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