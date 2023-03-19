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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 8.
Бока Хуниорс
0:2
Первый тайм: 34'
Институто
0'
0:1
12' Гол
Joaquin Varela
0:2
19' Гол
Adrian Martinez
19' Желтая карточка
Adrian Martinez

Ход матча

12'
0:1
Joaquin Varela
15'
 
Oscar Garrido
Gabriel Maximiliano Graciani I
19'
0:2
Adrian Martinez
(Santiago Rodriguez III)
19'
 
Adrian Martinez
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Институто
4.55
3.50
4.80
Все Коэффициенты
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
11
Пайеро
Мартин
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
1
Jorge
Carlos
Carranza
4
Giuliano
Cerato
33
Joaquin
Varela
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
Бока Хуниорс
4-3-3
Институто
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигаль Хорхе 2 0.25
Luca Langoni 2 0.25
Ромеро Оскар 1 0.13
Miguel Merentiel 1 0.13
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.13
Вилья Себастьян 0 0
Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.5
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.25
Santiago Rodriguez III 1 0.13
Gaston Lodico 1 (1) 0.13
Nicolas Linares 1 0.13
Joaquin Varela 1 0.13
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 3 0
Alan Varela 3 0
Вальдес Бруно 2 0
Фернандес Пол 2 0
Фернандес Игнасио 0 1
Вилья Себастьян 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Фабра Франк 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Сандез Агустин 1 0
Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 3 0
Roberto Agustin Bochi 3 0
Sebastian Corda 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Мосевич Леонель 2 0
Nicolas Linares 2 0
Giuliano Cerato 2 0
Fernando Alarcon 1 0
Lucas Albertengo 1 0
Nicolas Watson 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Институто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Институто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Институто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1
Институто
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0
Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0 Фландрия - Институто 0:4 Институто - Химнасия Хухуй 4:0 Альмиранте Браун - Институто 0:1 Институто - Вилья Дальмине 0:0 Бельграно - Институто 1:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Институто

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Институто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Ривер Плейт
 7 5 0 2 12 - 5 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 6 14
4.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Тальерес Кордоба
 7 4 1 2 12 - 7 13
6.
Ланус
 7 4 1 2 10 - 6 13
7.
Институто
 2:0 8 3 4 1 10 - 6 13
8.
Уракан
 7 3 3 1 12 - 8 12
9.
Годой Крус
 8 4 0 4 7 - 7 12
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 3 2 2 8 - 7 11
11.
Росарио Сентраль
 7 3 2 2 8 - 11 11
12.
Бока Хуниорс
 0:2 8 3 2 3 7 - 7 11
13.
Бельграно
 8 3 2 3 5 - 9 11
14.
Аргентинос Хуниорс
 7 3 1 3 7 - 5 10
15.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 11 - 13 10
16.
Велес Сарсфилд
 7 2 3 2 8 - 7 9
17.
Барракас Централь
 8 2 3 3 9 - 10 9
18.
Сармиенто
 7 2 2 3 10 - 9 8
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 4 - 6 8
20.
Арсенал Саранди
 8 2 2 4 7 - 10 8
21.
Тигре
 8 2 2 4 8 - 11 8
22.
Эстудиантес Ла Плата
 8 2 2 4 7 - 11 8
23.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 5 - 11 8
24.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 7 - 9 8
25.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 10 7
27.
Банфилд
 7 1 3 3 3 - 6 6
28.
Колон
 8 0 5 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 4 - 0 9
4.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Бока Хуниорс
 0:2 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Аргентинос Хуниорс
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Уракан
 3 2 1 0 6 - 3 7
9.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 3 6
12.
Ланус
 3 2 0 1 5 - 3 6
13.
Тальерес Кордоба
 4 2 0 2 5 - 4 6
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Институто
 2:0 4 1 3 0 4 - 2 6
16.
Банфилд
 4 1 3 0 1 - 0 6
17.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
18.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 5 - 4 5
19.
Барракас Централь
 4 1 2 1 3 - 3 5
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бельграно
 3 1 1 1 2 - 3 4
22.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
23.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 4 - 6 4
24.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
25.
Сармиенто
 3 1 0 2 7 - 7 3
26.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
27.
Колон
 4 0 2 2 3 - 6 2
28.
Тигре
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 6 - 2 9
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Институто
 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
8.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Уракан
 4 1 2 1 6 - 5 5
11.
Сармиенто
 4 1 2 1 3 - 2 5
12.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Сан-Лоренсо
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Атлетико Платенсе
 3 1 1 1 4 - 5 4
15.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Бока Хуниорс
 0:2 3 1 0 2 3 - 4 3
19.
Аргентинос Хуниорс
 4 1 0 3 2 - 4 3
20.
Годой Крус
 4 1 0 3 1 - 5 3
21.
Унион Санта-Фе
 4 0 3 1 2 - 3 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Сентраль Кордоба Росарио
 3 0 2 1 1 - 3 2
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 0 2 2 4 - 7 2
25.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 2 - 6 2
26.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 3 - 9 1
27.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 1 - 8 1
28.
Банфилд
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 6
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 4 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 5
Банфилд Alejandro Cabrera 1 3
Атлетико Тукуман Joaquin Pereyra1 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Adrian Martinez получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Santiago Rodriguez сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Adrian Martinez бьет в цель!
  • 15'
    Габриэль Грасиани уходит с поля. Oscar Garrido выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Joaquin Varela бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Бока Хуниорс
Ничья
Институто
4.55
3.50
4.80
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Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:2 Институто онлайн

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Бока Хуниорс
Институто
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