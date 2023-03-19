Тур: 8.
0:2
Первый тайм: 34'
Ход матча
12'
0:1
19'
19'
18
Фабра
Франк
41
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фигаль Хорхе
|2
|0.25
|Luca Langoni
|2
|0.25
|Ромеро Оскар
|1
|0.13
|Miguel Merentiel
|1
|0.13
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.13
|Вилья Себастьян
|0
|0
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.5
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.25
|Santiago Rodriguez III
|1
|0.13
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.13
|Nicolas Linares
|1
|0.13
|Joaquin Varela
|1
|0.13
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Alan Varela
|3
|0
|Вальдес Бруно
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|1
|Вилья Себастьян
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|3
|0
|Roberto Agustin Bochi
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Мосевич Леонель
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Giuliano Cerato
|2
|0
|Fernando Alarcon
|1
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Институто
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Институто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Институто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
2
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1
Институто
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0
Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0 Фландрия - Институто 0:4 Институто - Химнасия Хухуй 4:0 Альмиранте Браун - Институто 0:1 Институто - Вилья Дальмине 0:0 Бельграно - Институто 1:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Институто
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Институто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|12 - 5
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|7.
|2:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|9.
|8
|4
|0
|4
|7 - 7
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|12.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|5 - 9
|11
|14.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|15.
|8
|2
|4
|2
|11 - 13
|10
|16.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|17.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|19.
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|20.
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|21.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|22.
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|23.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|24.
|8
|1
|5
|2
|7 - 9
|8
|25.
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|26.
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|28.
|8
|0
|5
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|13.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|14.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|15.
|2:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|16.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|17.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|18.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|19.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|20.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|21.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|23.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|24.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|25.
|3
|1
|0
|2
|7 - 7
|3
|26.
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|27.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|28.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|19.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|20.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|21.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|22.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|23.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|24.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|25.
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|26.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|6
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|4 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|5
|Банфилд
|Alejandro Cabrera
|1 3
|Атлетико Тукуман
|Joaquin Pereyra1
|1 3