Тур: 8.
4:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаFabio Pereyra
1:0
17' ГолПратто Лукас
21' Желтая карточкаFacundo Castelli
23' Желтая карточкаAbiel Osorio
2:0
53' ГолAbiel Osorio
67' Желтая карточкаMiguel Brizuela
3:0
69' ГолJulian Fernandez
4:0
90' ГолGianluca Prestianni
90' Желтая карточкаGianluca Prestianni
90'+4
Ход матча
14'
17'
1:0
21'
23'
53'
2:0
67'
69'
3:0
90'
12
Пратто
Лукас
10
Walter
Bou
19
Abiel
Osorio
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
-
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Gino Olguin
-
36 Jose Amado
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Росарио
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Bou
|2
|0.25
|Abiel Osorio
|2
|0.25
|Julian Fernandez
|2
|0.25
|Дженсон Лукас
|2 (1)
|0.25
|Пратто Лукас
|1
|0.13
|Jose Florentin
|1
|0.13
|Gianluca Prestianni
|1
|0.13
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Elias Cabrera
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ciro Rius
|1
|0.13
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.13
|Jesus Soraire
|1
|0.13
|Масиэль Леандро
|1
|0.13
|Facundo Castelli
|0
|0
|Brian Farioli
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Пратто Лукас
|2
|0
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Jose Florentin
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Gianluca Prestianni
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Abiel Osorio
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Gustavo Canto
|1
|0
|Facundo Castelli
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Brian Farioli
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
1
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сентраль Кордоба Росарио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
3
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
1
9%
2
50%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Феррокарриль Мидланд - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Росарио
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Росарио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
17
26
17
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|6
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|4 (1)
|Ривер Плейт
|Lucas Beltrain
|4 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|5
|Ланус
|Лема Кристиан
|1 3
|Банфилд
|Alejandro Cabrera
|1 3