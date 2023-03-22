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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 8.
Велес Сарсфилд
4:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
14' Желтая карточка
Fabio Pereyra
1:0
17' Гол
Пратто Лукас
21' Желтая карточка
Facundo Castelli
23' Желтая карточка
Abiel Osorio
2:0
53' Гол
Abiel Osorio
67' Желтая карточка
Miguel Brizuela
3:0
69' Гол
Julian Fernandez
4:0
90' Гол
Gianluca Prestianni
90' Желтая карточка
Gianluca Prestianni
90'+4
22
Леонардо
Буриан
29
Хара
Леонардо
2
Годин
Диего
28
Miguel
Brizuela
5
Ортега
Франсиско
32
Christian
Ordonez
7
Jose
Florentin
18
Julian
Fernandez
12
Пратто
Лукас
10
Walter
Bou
19
Abiel
Osorio
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
12
Ciro
Rius
44
Brian
Farioli
77
Lucas
Besozzi
20
Facundo
Castelli
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Росарио

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
1:2
ЛП
1:2
КДМЭП
0:2
С
0:0
К
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Bou 2 0.25
Abiel Osorio 2 0.25
Julian Fernandez 2 0.25
Дженсон Лукас 2 (1) 0.25
Пратто Лукас 1 0.13
Jose Florentin 1 0.13
Gianluca Prestianni 1 0.13
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Elias Cabrera 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ciro Rius 1 0.13
Lucas Emanuel Gamba 1 0.13
Jesus Soraire 1 0.13
Масиэль Леандро 1 0.13
Facundo Castelli 0 0
Brian Farioli 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортега Франсиско 1 1
Пратто Лукас 2 0
Хианетти Лаутаро 2 0
Miguel Brizuela 2 0
Jose Florentin 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Valentin Gomez 2 0
Gianluca Prestianni 2 0
Годин Диего 1 0
Мендез Начо 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Abiel Osorio 1 0
Christian Ordonez 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Ciro Rius 1 0
Калински Энсо 1 0
Gustavo Canto 1 0
Facundo Castelli 1 0
Julian Navas 1 0
Brian Farioli 1 0
Lucas Besozzi 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сентраль Кордоба Росарио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
3
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Пропущено

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
3
30%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Хусто Хосе де Уркиса 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Мартин Бурсако 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Феррокарриль Мидланд - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Росарио

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Сентраль Кордоба Росарио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 0 2 14 - 5 18
2.
Сан-Лоренсо
 8 5 1 2 10 - 4 16
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 6 14
4.
Ланус
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 11 - 7 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Росарио Сентраль
 8 4 2 2 10 - 11 14
8.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 12 - 8 13
9.
Институто
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Годой Крус
 8 4 0 4 7 - 7 12
11.
Велес Сарсфилд
 8 3 3 2 12 - 7 12
12.
Уракан
 8 3 3 2 12 - 10 12
13.
Аргентинос Хуниорс
 8 3 2 3 7 - 5 11
14.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Бельграно
 8 3 2 3 5 - 9 11
16.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 11 - 13 10
17.
Барракас Централь
 8 2 3 3 9 - 10 9
18.
Банфилд
 8 2 3 3 4 - 6 9
19.
Сармиенто
 8 2 2 4 10 - 11 8
20.
Арсенал Саранди
 8 2 2 4 7 - 10 8
21.
Тигре
 8 2 2 4 8 - 11 8
22.
Эстудиантес Ла Плата
 8 2 2 4 7 - 11 8
23.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 5 - 11 8
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 2 4 4 - 10 8
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 7 - 9 8
26.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 9 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 10 7
28.
Колон
 8 0 5 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
3.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 5 - 2 10
4.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
5.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
7.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
8.
Аргентинос Хуниорс
 3 2 1 0 5 - 1 7
9.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
11.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
12.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Ривер Плейт
 3 2 0 1 6 - 3 6
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Институто
 4 1 3 0 4 - 2 6
16.
Банфилд
 4 1 3 0 1 - 0 6
17.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
18.
Атлетико Платенсе
 5 1 3 1 7 - 8 6
19.
Барракас Централь
 4 1 2 1 3 - 3 5
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бельграно
 3 1 1 1 2 - 3 4
22.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
23.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 4 - 6 4
24.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
25.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
26.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
27.
Колон
 4 0 2 2 3 - 6 2
28.
Тигре
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Ланус
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Институто
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
8.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Индепендьенте Авельянеда
 4 1 3 0 2 - 1 6
10.
Сармиенто
 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Уракан
 4 1 2 1 6 - 5 5
12.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Атлетико Платенсе
 3 1 1 1 4 - 5 4
14.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
20.
Бока Хуниорс
 3 1 0 2 3 - 4 3
21.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Годой Крус
 4 1 0 3 1 - 5 3
23.
Унион Санта-Фе
 4 0 3 1 2 - 3 3
24.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 0 2 2 4 - 7 2
26.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 2 - 6 2
27.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 1 - 8 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 6
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 4 (1)
Ривер Плейт Lucas Beltrain 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 5
Ланус Лема Кристиан 1 3
Банфилд Alejandro Cabrera 1 3
Весь список
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    • 53'
      Хара Леонардо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Abiel Osorio бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      23'
      Abiel Osorio получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Facundo Castelli получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Вальтер Боу сделал результативную передачу.
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      17'
      Г О О О О Л - Пратто Лукас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Fabio Pereyra получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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