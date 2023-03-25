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Тур: 1. Стадион: .
Германия
FIFA #14
 
Позже
Бельгия
FIFA #4
Прогнозы 39
Германия 66.7% (26)
X 25.6% (10)
Бельгия 7.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Бельгия
1.79
5.10
5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Германия
Бельгия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Е2
3:1
Е2
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2
Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2
Бельгия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Швеция - Бельгия 0:3 Хорватия - Бельгия 0:0 Бельгия - Марокко 0:2 Бельгия - Канада 1:0
Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 марта 2023, осталось 2 дня 13 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 39
    Германия 66.7% (26)
    X 25.6% (10)
    Бельгия 7.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Бельгия
    1.79
    5.10
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Германия - Бельгия онлайн

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    Прогнозы на матч Германия - Бельгия

    Исход игры
    Германия
    66.7% (26)
    Ничья
    25.6% (10)
    Бельгия
    7.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.14% (27)
    Меньше
    22.86% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    91.43% (32)
    Нет
    8.57% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Германия
    43.6% (17)
    1:1 Ничья
    12.8% (5)
    2:2 Ничья
    12.8% (5)
    3:1 Германия
    7.7% (3)
    1:0 Германия
    5.1% (2)
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    Германия
    Бельгия
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