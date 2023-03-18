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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Портимоненсе
0:1
Конец матча
Визела
0'
18' Красная карточка
Са Педру
23' Желтая карточка
Велинтон Жуниор
56' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
61' Желтая карточка
Жулиан Игор
0:1
90' Гол
Гуззу Рафаэл
90' Желтая карточка
Муфи Фахд
90'+8

Ход матча

18'
Са Педру
 
23'
Велинтон Жуниор
 
25'
 
Перейра Матеус
Нейва Кристиан
56'
 
Гарсия Самуэль
56'
 
Мендес Алексис
Matias Lacava
61'
 
Жулиан Игор
76'
Диаби Мохамед
Nonoca
 
78'
Гомес Руи
Jony Gonzalez
 
79'
 
Friday Etim
Гарсия Самуэль
79'
 
Ортис Педро
Фернандеш Иванилду
80'
 
Аидара Мохамед
Осмаич Милутин
90'
Yago Cariello
Маурисио Жозе
 
90'
Эштрела Паулу
Велинтон Жуниор
 
90'
0:1
Гуззу Рафаэл
(Мендес Алексис)
90'
Муфи Фахд
 
Прогнозы 121
Портимоненсе 41.3% (50)
X 46.3% (56)
Визела 12.4% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
32
Накамура
Косукэ
18
Муфи
Фахд
23
Пак
Чжи
Су
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
25
Nonoca
21
Са
Педру
93
Велинтон
Жуниор
8
Маурисио
Жозе
14
Сек
Мустафа
15
Jony
Gonzalez
97
Бунтиц
Фабиян
14
Жулиан
Игор
4
Фернандеш
Иванилду
5
Оливейра
Андерсон
24
Нейва
Кристиан
8
Гуззу
Рафаэл
6
Клаудемир
де
Соуза
10
Бондосо
Кико
20
Гарсия
Самуэль
17
Matias
Lacava
9
Осмаич
Милутин
Портимоненсе
4-2-3-1
Визела
4-2-3-1

История личных встреч

Портимоненсе
Визела

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:2
ГЛ
1:1
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 4 (1) 0.16
Эштрела Паулу 2 (1) 0.08
Лукинья 2 (1) 0.08
Маурисио Жозе 2 0.08
Yago Cariello 2 0.08
Эвертон Перейра 1 0.04
Муфи Фахд 1 0.04
Диаби Мохамед 1 0.04
Матуш Рикарду 1 0.04
Уаттара Зиэ 1 0.04
Энрике Педро VI 1 0.04
Рохес Брайан 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Гомес Руи 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 6 0.24
Гарсия Самуэль 3 (1) 0.12
Оливейра Андерсон 3 0.12
Гуззу Рафаэл 2 0.08
Бондосо Кико 2 0.08
Зохи Кевин 2 0.08
Мендес Алексис 1 0.04
Силва Томаш 1 0.04
Перейра Матеус 1 0.04
Морейра Нуну 1 0.04
Жулиан Игор 1 0.04
Нейва Кристиан 1 0.04
Friday Etim 1 0.04
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 10 0
Велинтон Жуниор 7 0
Сек Мустафа 5 1
Диаби Мохамед 4 0
Гомес Руи 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Релвас Филипе 4 0
Са Педру 2 1
Муфи Фахд 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Эштрела Паулу 3 0
Yago Cariello 3 0
Nonoca 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Klismahn 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Матуш Рикарду 1 0
Рохес Брайан 1 0
Португал Самуэл 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0
Кошта Гонсалу 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 8 1
Нейва Кристиан 8 0
Оливейра Андерсон 6 1
Гарсия Самуэль 6 0
Мендес Алексис 6 0
Клаудемир де Соуза 5 0
Жулиан Игор 5 0
Морейра Нуну 5 0
Силва Томаш 3 1
Вилсон Бруно 4 0
Перейра Матеус 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Осмаич Милутин 3 0
Фернандеш Иванилду 1 1
Diego Rosa 2 0
Исаак Карлос 2 0
Бондосо Кико 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Рашид Осама 1 0
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Ортис Педро 1 0
Фелипе Луис IV 1 0
Alejandro Alvarado 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Визела
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
7
Портимоненсе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Визела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

6
12
Портимоненсе
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Визела
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)

Сухие победы

11
11

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

9
19

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
5
50%
3
23%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
8
50%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
1
11%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
4
21%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Забито

19
25
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
1
5%
5
20%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
21%
4
16%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
3
16%
5
20%
61-75
9
47%
5
20%
76-90

Пропущено

31
29
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 18
6
19%
4
14%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
9
29%
29%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2
Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1
Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3

Результаты матчей

Портимоненсе
Визела

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
7 раз 58%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 42%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
8 раз 32%
0:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
7 раз 28%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 52%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
5
7
2
11
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
11
2
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
13
0.5
Больше Меньше
16
9
5
20
1.5
7
18
1
24
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 24 18 3 3 55 - 17 57
3.
Брага
 24 18 1 5 54 - 22 55
4.
Спортинг Л
 24 16 2 6 49 - 23 50
5.
Витория Гимарайнш
 25 12 4 9 25 - 29 40
6.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
7.
Каса Пиа
 24 10 5 9 20 - 24 35
8.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
9.
Визела
 25 9 5 11 27 - 27 32
10.
Шавиш
 1:0 25 8 8 9 25 - 31 32
11.
Фамаликан
 24 9 3 12 23 - 31 30
12.
Боавишта
 24 8 6 10 27 - 38 30
13.
Жил Висенте
 24 8 5 11 26 - 31 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 0:1 25 6 4 15 21 - 38 22
16.
Пасуш де Феррейра
 25 4 4 17 19 - 43 16
17.
Маритиму
 24 4 4 16 17 - 45 16
18.
Санта-Клара
 25 3 6 16 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
3.
Спортинг Л
 12 10 0 2 32 - 7 30
4.
Витория Гимарайнш
 13 8 2 3 14 - 10 26
5.
Брага
 11 8 1 2 23 - 6 25
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Боавишта
 12 5 5 2 15 - 15 20
10.
Каса Пиа
 12 5 3 4 10 - 9 18
11.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
12.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
13.
Визела
 12 4 2 6 12 - 13 14
14.
Шавиш
 1:0 12 3 5 4 14 - 15 14
15.
Маритиму
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Эшторил
 0:1 12 3 2 7 11 - 21 11
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 13 10 0 3 31 - 16 30
3.
Порту
 12 8 3 1 20 - 8 27
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 1:0 13 5 3 5 11 - 16 18
7.
Каса Пиа
 12 5 2 5 10 - 15 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 12 4 1 7 15 - 20 13
11.
Эшторил
 0:1 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Боавишта
 12 3 1 8 12 - 23 10
14.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
15.
Пасуш де Феррейра
 12 2 2 8 10 - 20 8
16.
Фамаликан
 12 2 2 8 10 - 22 8
17.
Санта-Клара
 12 1 2 9 4 - 13 5
18.
Маритиму
 12 1 2 9 7 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (6)
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Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 9
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Нейва Кристиан уходит с поля. Matheus Pereira выходит вместо него
    • Желтая карточка
      23'
      Велинтон Жуниор получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      УДАЛЕНИЕ! - Са Педру увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Портимоненсе 41.3% (50)
    X 46.3% (56)
    Визела 12.4% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Портимоненсе 0:1 Визела

    Исход игры
    Портимоненсе
    41.3% (50)
    Ничья
    46.3% (56)
    Визела
    12.4% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.38% (19)
    Меньше
    83.62% (97)
    Обе команды забьют
    Да
    56.9% (66)
    Нет
    43.1% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.7% (48)
    1:0 Портимоненсе
    26.4% (32)
    2:1 Портимоненсе
    8.3% (10)
    1:2 Визела
    6.6% (8)
    0:0 Ничья
    5.8% (7)
    0:1 Визела
    5% (6)
    2:0 Портимоненсе
    3.3% (4)
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