Тур: 25. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман.
0:1
Конец матча
0'
18' Красная карточкаСа Педру
23' Желтая карточкаВелинтон Жуниор
56' Желтая карточкаГарсия Самуэль
61' Желтая карточкаЖулиан Игор
0:1
90' ГолГуззу Рафаэл
90' Желтая карточкаМуфи Фахд
90'+8
Ход матча
18'
23'
56'
61'
76'
90'
0:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муфи
Фахд
23
Пак
Чжи
Су
25
Nonoca
21
Са
Педру
14
Сек
Мустафа
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
25 NonocaПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сек МустафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
4 Лукао IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Гомес РуиНападающий
-
35 Рохес БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зохи КевинНападающий
-
90 Friday Etim
-
Главный тренер: Tulipa
История личных встреч
Портимоненсе
Визела
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|4 (1)
|0.16
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.08
|Лукинья
|2 (1)
|0.08
|Маурисио Жозе
|2
|0.08
|Yago Cariello
|2
|0.08
|Эвертон Перейра
|1
|0.04
|Муфи Фахд
|1
|0.04
|Диаби Мохамед
|1
|0.04
|Матуш Рикарду
|1
|0.04
|Уаттара Зиэ
|1
|0.04
|Энрике Педро VI
|1
|0.04
|Рохес Брайан
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Гомес Руи
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|6
|0.24
|Гарсия Самуэль
|3 (1)
|0.12
|Оливейра Андерсон
|3
|0.12
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.08
|Бондосо Кико
|2
|0.08
|Зохи Кевин
|2
|0.08
|Мендес Алексис
|1
|0.04
|Силва Томаш
|1
|0.04
|Перейра Матеус
|1
|0.04
|Морейра Нуну
|1
|0.04
|Жулиан Игор
|1
|0.04
|Нейва Кристиан
|1
|0.04
|Friday Etim
|1
|0.04
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|10
|0
|Велинтон Жуниор
|7
|0
|Сек Мустафа
|5
|1
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Гомес Руи
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Муфи Фахд
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Эштрела Паулу
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Nonoca
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Klismahn
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Рохес Брайан
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
|Кошта Гонсалу
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|8
|1
|Нейва Кристиан
|8
|0
|Оливейра Андерсон
|6
|1
|Гарсия Самуэль
|6
|0
|Мендес Алексис
|6
|0
|Клаудемир де Соуза
|5
|0
|Жулиан Игор
|5
|0
|Морейра Нуну
|5
|0
|Силва Томаш
|3
|1
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Перейра Матеус
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Осмаич Милутин
|3
|0
|Фернандеш Иванилду
|1
|1
|Diego Rosa
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Бондосо Кико
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Рашид Осама
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
|Фелипе Луис IV
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Визела
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
7
Портимоненсе
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Визела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
6
12
Портимоненсе
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Визела
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Сухие победы
11
11
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
9
19
Голы по времени матча
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 14
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
5
50%
3
23%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
8
50%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
1
11%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
4
21%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Забито
19
25
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
1
5%
5
20%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
4
21%
4
16%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
3
16%
5
20%
61-75
9
47%
5
20%
76-90
Пропущено
31
29
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 18
6
19%
4
14%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
5
16%
6
21%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
3
10%
2
7%
61-75
9
29%
29%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каса Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Брага 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Риу Аве - Портимоненсе 1:0 Вилаверденсе - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Порту 0:2
Визела
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1
Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1 Визела - Шавиш 2:2 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Визела - Арока 0:1 Боавишта - Визела 2:2 Визела - Санта-Клара 0:1 Пенафьел - Визела 3:3
Результаты матчей
Портимоненсе
Визела
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
7 раз 58%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 42%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
8 раз 32%
0:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
7 раз 28%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 52%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
57
211
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
48
Больше Меньше
112
39
310
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1213
Больше Меньше
169
520
718
124
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|22
|2
|1
|66 - 14
|68
|2.
|24
|18
|3
|3
|55 - 17
|57
|3.
|24
|18
|1
|5
|54 - 22
|55
|4.
|24
|16
|2
|6
|49 - 23
|50
|5.
|25
|12
|4
|9
|25 - 29
|40
|6.
|25
|10
|8
|7
|29 - 32
|38
|7.
|24
|10
|5
|9
|20 - 24
|35
|8.
|25
|9
|6
|10
|25 - 28
|33
|9.
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|10.
|1:0
|25
|8
|8
|9
|25 - 31
|32
|11.
|24
|9
|3
|12
|23 - 31
|30
|12.
|24
|8
|6
|10
|27 - 38
|30
|13.
|24
|8
|5
|11
|26 - 31
|29
|14.
|25
|8
|2
|15
|18 - 32
|26
|15.
|0:1
|25
|6
|4
|15
|21 - 38
|22
|16.
|25
|4
|4
|17
|19 - 43
|16
|17.
|24
|4
|4
|16
|17 - 45
|16
|18.
|25
|3
|6
|16
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|42 - 10
|37
|2.
|12
|10
|0
|2
|35 - 9
|30
|3.
|12
|10
|0
|2
|32 - 7
|30
|4.
|13
|8
|2
|3
|14 - 10
|26
|5.
|11
|8
|1
|2
|23 - 6
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|14 - 9
|22
|8.
|12
|7
|1
|4
|13 - 9
|22
|9.
|12
|5
|5
|2
|15 - 15
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|11.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|12.
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|13.
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|14.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|15.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|24 - 4
|31
|2.
|13
|10
|0
|3
|31 - 16
|30
|3.
|12
|8
|3
|1
|20 - 8
|27
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|10 - 15
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|10 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|10.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|11.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|14.
|12
|3
|0
|9
|8 - 20
|9
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|16.
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|17.
|12
|1
|2
|9
|4 - 13
|5
|18.
|12
|1
|2
|9
|7 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (6)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:1 Визела
Исход игры
Портимоненсе
41.3% (50)
Ничья
46.3% (56)
Визела
12.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
16.38% (19)
Меньше
83.62% (97)
Обе команды забьют
Да
56.9% (66)
Нет
43.1% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (48)
1:0 Портимоненсе
26.4% (32)
2:1 Портимоненсе
8.3% (10)
1:2 Визела
6.6% (8)
0:0 Ничья
5.8% (7)
0:1 Визела
5% (6)
2:0 Портимоненсе
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!