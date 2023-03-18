Тур: 25. Стадион: Эштадиу да Луш.
5:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолРамуш Гонсалу
26' Желтая карточкаАмаро Андре
2:0
28' ПенальтиМариу Жоау
3:0
36' ГолМариу Жоау
43' Желтая карточкаАндре Андре
65' Желтая карточкаРамуш Гонсалу
4:0
69' Гол в свои воротаСилва Даниэл
4:1
79' ГолСилва Андре
87' Желтая карточкаСафира Алиссон
5:1
89' ГолСилва Антониу
90'+4
Ход матча
13'
1:0
26'
28'
2:0
36'
3:0
43'
65'
69'
4:0
75'
79'
4:1
87'
89'
5:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
61
Флорентину
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
63
Биай
Селтун
13
Амаро
Андре
21
Андре
Андре
10
Силва
Тьягу
80
Силва
Даниэл
11
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
73 Н'Дур ЧреПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
-
63 Биай СелтунВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
-
11 Жота СерранНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Огава РёяЗащитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
23 Индио МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Aroso
История личных встреч
Бенфика
Витория Гимарайнш
35 матчей
94.3%
5.7%
2.6645352591004E-15%
33 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
20%
8.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.9%
11.4%
25.7%
22 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
122.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед
44 матча
75%
13.6%
11.4%
33 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
56.8%
36.4%
6.8%
25 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
34.1%
15.9%
22 победы 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
41
Голов в среднем за матч
1.9
1.78
Среднее время на гол
47
50
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.61
0.57
Среднее время на гол
147
157
Всего голов
54
53
Голов в среднем за матч
1.23
1.2
Тотал матчей
2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 66%
Меньше 34%
15
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
73
74
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мариу Жоау
|17 (7)
|0.68
|Рамуш Гонсалу
|16
|0.64
|Нерес Давид
|6
|0.24
|Силва Рафа
|6
|0.24
|Муса Петар
|5
|0.2
|Силва Антониу
|3
|0.12
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.08
|Жилберто Жуниор
|2
|0.08
|Бах Александр
|1
|0.04
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Зидан Энцо
|1
|0.04
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.04
|Ристич Михайло
|1
|0.04
|Родригес Фелипе II
|1
|0.04
|Дракслер Юлиан
|1
|0.04
|Флорентину
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сафира Алиссон
|5
|0.2
|Силва Андре III
|4
|0.16
|Силва Тьягу
|4 (3)
|0.16
|Nelson Da Luz
|3
|0.12
|Силва Андерсон
|3
|0.12
|Jota Silva
|2
|0.08
|Джонстон Майкл
|1
|0.04
|Амаро Андре
|1
|0.04
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.04
|Жанвье Николя
|1
|0.04
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Мигель Магальяеш
|0
|0
|Afonso Freitas
|0
|0
|Варела Бруну
|0
|0
|Де Соуза Рафаэл
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|8
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Мариу Жоау
|3
|1
|Флорентину
|4
|0
|Рамуш Гонсалу
|2
|1
|Гримальдо Алехандро
|3
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Нерес Давид
|2
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаро Андре
|10
|1
|Ибрахим Бамба
|11
|0
|Силва Тьягу
|9
|1
|Сафира Алиссон
|7
|0
|Jota Silva
|6
|0
|Afonso Freitas
|4
|1
|Андре Андре
|5
|0
|Варела Бруну
|4
|0
|Индио Матеус
|2
|1
|Силва Андерсон
|2
|1
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Nelson Da Luz
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Ze Ferreira
|2
|0
|Мигель Магальяеш
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Де Соуза Рафаэл
|1
|0
|Тункара Мамаду
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Goncalo Nogueira
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Витория Гимарайнш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
3
6
Бенфика
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Витория Гимарайнш
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
24
14
Бенфика
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
27
20
Голы по времени матча
Забито
41
12
22 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 17
7
17%
2
17%
1-15
3
7%
3
25%
16-30
12
29%
29%
2
17%
31-45
4
10%
2
17%
46-60
4
10%
1
8%
61-75
11
27%
2
17%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
1
9%
6
33%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
3
27%
5
28%
76-90
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
5
36%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
5
21%
3
21%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Забито
65
26
33 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 12
20 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
10
15%
2
8%
1-15
8
12%
8
31%
16-30
15
23%
4
15%
31-45
8
12%
4
15%
46-60
8
12%
3
12%
61-75
16
25%
5
19%
76-90
Пропущено
15
28
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
2
13%
2
7%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
2
13%
8
29%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
4
27%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2
Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каса Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0 Эштрела - Бенфика 2:3 Бенфика - Жил Висенте 3:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каса Пиа - Витория Гимарайнш 0:0
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2
Результаты матчей
Бенфика
Витория Гимарайнш
Точный счет
3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:3
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:3
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 32%
2
5 раз 20%
1
4 раза 16%
5
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
49
94
211
58
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
210
57
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
169
196
619
1411
322
619
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|22
|2
|1
|66 - 14
|68
|2.
|24
|18
|3
|3
|55 - 17
|57
|3.
|24
|18
|1
|5
|54 - 22
|55
|4.
|24
|16
|2
|6
|49 - 23
|50
|5.
|25
|12
|4
|9
|25 - 29
|40
|6.
|25
|10
|8
|7
|29 - 32
|38
|7.
|24
|10
|5
|9
|20 - 24
|35
|8.
|25
|9
|6
|10
|25 - 28
|33
|9.
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|10.
|1:0
|25
|8
|8
|9
|25 - 31
|32
|11.
|24
|9
|3
|12
|23 - 31
|30
|12.
|24
|8
|6
|10
|27 - 38
|30
|13.
|24
|8
|5
|11
|26 - 31
|29
|14.
|25
|8
|2
|15
|18 - 32
|26
|15.
|0:1
|25
|6
|4
|15
|21 - 38
|22
|16.
|25
|4
|4
|17
|19 - 43
|16
|17.
|24
|4
|4
|16
|17 - 45
|16
|18.
|25
|3
|6
|16
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|42 - 10
|37
|2.
|12
|10
|0
|2
|35 - 9
|30
|3.
|12
|10
|0
|2
|32 - 7
|30
|4.
|13
|8
|2
|3
|14 - 10
|26
|5.
|11
|8
|1
|2
|23 - 6
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|14 - 9
|22
|8.
|12
|7
|1
|4
|13 - 9
|22
|9.
|12
|5
|5
|2
|15 - 15
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|11.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|12.
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|13.
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|14.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|15.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|24 - 4
|31
|2.
|13
|10
|0
|3
|31 - 16
|30
|3.
|12
|8
|3
|1
|20 - 8
|27
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|10 - 15
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|10 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|10.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|11.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|14.
|12
|3
|0
|9
|8 - 20
|9
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|16.
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|17.
|12
|1
|2
|9
|4 - 13
|5
|18.
|12
|1
|2
|9
|7 - 29
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (6)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 5:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Бенфика
97.6% (120)
Ничья
1.6% (2)
Витория Гимарайнш
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
31.36% (37)
Нет
68.64% (81)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
49.6% (61)
2:1 Бенфика
18.7% (23)
3:0 Бенфика
10.6% (13)
3:1 Бенфика
5.7% (7)
1:0 Бенфика
4.1% (5)
3:2 Бенфика
2.4% (3)
4:1 Бенфика
1.6% (2)
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