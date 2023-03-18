  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Бенфика
5:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
1:0
13' Гол
Рамуш Гонсалу
26' Желтая карточка
Амаро Андре
2:0
28' Пенальти
Мариу Жоау
3:0
36' Гол
Мариу Жоау
43' Желтая карточка
Андре Андре
65' Желтая карточка
Рамуш Гонсалу
4:0
69' Гол в свои ворота
Силва Даниэл
4:1
79' Гол
Силва Андре
87' Желтая карточка
Сафира Алиссон
5:1
89' Гол
Силва Антониу
90'+4

Ход матча

13'
Рамуш Гонсалу
(Силва Рафа)
1:0
26'
 
Амаро Андре
28'
Мариу Жоау
2:0
36'
Мариу Жоау
(Рамуш Гонсалу)
3:0
43'
 
Андре Андре
59'
 
Сафира Алиссон
Жота Серран
65'
Рамуш Гонсалу
 
69'
Силва Даниэл
4:0
75'
Муса Петар
Рамуш Гонсалу
 
75'
Невеш Жоау
Флорентину
 
75'
Родригес Фелипе
Отаменди Николас
 
76'
 
Жанвье Николя
Nelson Da Luz
77'
 
Хэндель Томаш
Силва Тьягу
79'
4:1
Силва Андре
(Сафира Алиссон)
84'
Жилберто Жуниор
Бах Александр
 
85'
 
Гашпар Бруну
Мигель Магальяеш
87'
 
Сафира Алиссон
89'
Силва Антониу
(Муса Петар)
5:1
90'
Н'Дур Чре
Силва Рафа
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Бенфика 97.6% (120)
X 1.6% (2)
Витория Гимарайнш 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
66
Силва
Антониу
3
Гримальдо
Алехандро
22
Шикинью
Франциску
61
Флорентину
7
Нерес
Давид
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
88
Рамуш
Гонсалу
63
Биай
Селтун
2
Мигель
Магальяеш
13
Амаро
Андре
3
Вильянуэва
Микель
72
Afonso
Freitas
21
Андре
Андре
10
Силва
Тьягу
80
Силва
Даниэл
11
Жота
Серран
17
Силва
Андре
III
20
Nelson
Da
Luz
Бенфика
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
4-3-3

История личных встреч

Бенфика
Витория Гимарайнш

35 матчей

94.3%
5.7%
2.6645352591004E-15%
33 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
20%
8.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.9%
11.4%
25.7%
22 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

122.2%
0 побед 11 ничьих 7 побед

44 матча

75%
13.6%
11.4%
33 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

56.8%
36.4%
6.8%
25 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
34.1%
15.9%
22 победы 15 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
КЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
С
3:1
К
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КП
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
1:2
ТМС
1:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

40
41

Голов в среднем за матч

1.9
1.78

Среднее время на гол

47
50

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.61
0.57

Среднее время на гол

147
157

Всего голов

54
53

Голов в среднем за матч

1.23
1.2

Тотал матчей

2.5
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
29
Больше 66%
Меньше 34%
15
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

73
74

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 17 (7) 0.68
Рамуш Гонсалу 16 0.64
Нерес Давид 6 0.24
Силва Рафа 6 0.24
Муса Петар 5 0.2
Силва Антониу 3 0.12
Гримальдо Алехандро 2 0.08
Жилберто Жуниор 2 0.08
Бах Александр 1 0.04
Эурснес Фредрик 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
Ристич Михайло 1 0.04
Родригес Фелипе II 1 0.04
Дракслер Юлиан 1 0.04
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сафира Алиссон 5 0.2
Силва Андре III 4 0.16
Силва Тьягу 4 (3) 0.16
Nelson Da Luz 3 0.12
Силва Андерсон 3 0.12
Jota Silva 2 0.08
Джонстон Майкл 1 0.04
Амаро Андре 1 0.04
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.04
Жанвье Николя 1 0.04
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Afonso Freitas 0 0
Варела Бруну 0 0
Де Соуза Рафаэл 0 0
Жота Серран 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 8 1
Силва Рафа 6 0
Эурснес Фредрик 5 0
Мариу Жоау 3 1
Флорентину 4 0
Рамуш Гонсалу 2 1
Гримальдо Алехандро 3 0
Зидан Энцо 3 0
Силва Антониу 3 0
Нерес Давид 2 0
Родригес Фелипе II 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаро Андре 10 1
Ибрахим Бамба 11 0
Силва Тьягу 9 1
Сафира Алиссон 7 0
Jota Silva 6 0
Afonso Freitas 4 1
Андре Андре 5 0
Варела Бруну 4 0
Индио Матеус 2 1
Силва Андерсон 2 1
Ламейраш Рубен 3 0
Жанвье Николя 3 0
Nelson Da Luz 3 0
Силва Андре III 3 0
Джонстон Майкл 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Ze Ferreira 2 0
Мигель Магальяеш 2 0
Семеду Алфа 0 1
Де Соуза Рафаэл 1 0
Тункара Мамаду 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Силва Даниэл 1 0
Са Элдер 1 0
Goncalo Nogueira 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Витория Гимарайнш
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

3
6
Бенфика
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Витория Гимарайнш
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

24
14
Бенфика
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

27
20

Голы по времени матча

Забито

41
12
22 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
12 Не забивали 17
7
17%
2
17%
1-15
3
7%
3
25%
16-30
12
29%
29%
2
17%
31-45
4
10%
2
17%
46-60
4
10%
1
8%
61-75
11
27%
2
17%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
1
9%
6
33%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Забито

24
14
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
5
36%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 7
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Забито

65
26
33 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 12
20 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
10
15%
2
8%
1-15
8
12%
8
31%
16-30
15
23%
4
15%
31-45
8
12%
4
15%
46-60
8
12%
3
12%
61-75
16
25%
5
19%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 15
2
13%
2
7%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
2
13%
8
29%
31-45
2
13%
3
11%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
4
27%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2
Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каса Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Варзим - Бенфика 0:2 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Брага - Бенфика 3:0 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Севилья 0:1 Бенфика - Пенафьел 2:0 Эштрела - Бенфика 2:3 Бенфика - Жил Висенте 3:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каса Пиа - Витория Гимарайнш 0:0
Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Белененсеш 2:2 Вилафранкенше - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Маритиму 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:1 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 3:2

Результаты матчей

Бенфика
Витория Гимарайнш

Точный счет

3:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:3
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:3
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 20%
1:0
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 32%
2
5 раз 20%
1
4 раза 16%
5
4 раза 16%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
1.5
Больше Меньше
4
9
9
4
2.5
2
11
5
8
3.5
3
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
2
10
5
7
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
16
9
19
6
1.5
6
19
14
11
2.5
3
22
6
19
3.5
4
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 24 18 3 3 55 - 17 57
3.
Брага
 24 18 1 5 54 - 22 55
4.
Спортинг Л
 24 16 2 6 49 - 23 50
5.
Витория Гимарайнш
 25 12 4 9 25 - 29 40
6.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
7.
Каса Пиа
 24 10 5 9 20 - 24 35
8.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
9.
Визела
 25 9 5 11 27 - 27 32
10.
Шавиш
 1:0 25 8 8 9 25 - 31 32
11.
Фамаликан
 24 9 3 12 23 - 31 30
12.
Боавишта
 24 8 6 10 27 - 38 30
13.
Жил Висенте
 24 8 5 11 26 - 31 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 0:1 25 6 4 15 21 - 38 22
16.
Пасуш де Феррейра
 25 4 4 17 19 - 43 16
17.
Маритиму
 24 4 4 16 17 - 45 16
18.
Санта-Клара
 25 3 6 16 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
3.
Спортинг Л
 12 10 0 2 32 - 7 30
4.
Витория Гимарайнш
 13 8 2 3 14 - 10 26
5.
Брага
 11 8 1 2 23 - 6 25
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Боавишта
 12 5 5 2 15 - 15 20
10.
Каса Пиа
 12 5 3 4 10 - 9 18
11.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
12.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
13.
Визела
 12 4 2 6 12 - 13 14
14.
Шавиш
 1:0 12 3 5 4 14 - 15 14
15.
Маритиму
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Эшторил
 0:1 12 3 2 7 11 - 21 11
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 13 10 0 3 31 - 16 30
3.
Порту
 12 8 3 1 20 - 8 27
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 1:0 13 5 3 5 11 - 16 18
7.
Каса Пиа
 12 5 2 5 10 - 15 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 12 4 1 7 15 - 20 13
11.
Эшторил
 0:1 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Боавишта
 12 3 1 8 12 - 23 10
14.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
15.
Пасуш де Феррейра
 12 2 2 8 10 - 20 8
16.
Фамаликан
 12 2 2 8 10 - 22 8
17.
Санта-Клара
 12 1 2 9 4 - 13 5
18.
Маритиму
 12 1 2 9 7 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      65'
      Рамуш Гонсалу получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      Jota уходит с поля. Сафира Алиссон выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 123
    Бенфика 97.6% (120)
    X 1.6% (2)
    Витория Гимарайнш 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бенфика 5:1 Витория Гимарайнш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 5:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Бенфика
    97.6% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Витория Гимарайнш
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.22% (51)
    Меньше
    56.78% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    31.36% (37)
    Нет
    68.64% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    49.6% (61)
    2:1 Бенфика
    18.7% (23)
    3:0 Бенфика
    10.6% (13)
    3:1 Бенфика
    5.7% (7)
    1:0 Бенфика
    4.1% (5)
    3:2 Бенфика
    2.4% (3)
    4:1 Бенфика
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     