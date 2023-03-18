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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Арока
1:1
Конец матча
Пасуш де Феррейра
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Бассо Жоау
38' Желтая карточка
Маракас
43' Желтая карточка
Антони
1:0
55' Гол
Мухика Рафаэль
73' Желтая карточка
Соро Исмаила
1:1
75' Гол
Гайтан Николас
82' Желтая карточка
Антунеш Виторину
90' Желтая карточка
Джало Матшу
90' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
90'+5

Ход матча

12'
 
Fabio da Silva2
Гедеш Алешандре
19'
 
Карлос Луис
Бернарду Паулу
19'
Бассо Жоау
0:0
38'
 
Маракас
43'
Антони
 
46'
 
Феригра Эрик
Маракас
55'
Мухика Рафаэль
1:0
66'
 
Инфанде Эрнани
Томас Найджел
66'
 
Джало Матшу
Пиреш Руй
73'
Соро Исмаила
 
75'
1:1
Гайтан Николас
(Fabio da Silva2)
76'
Арсенио
Антони
 
82'
 
Антунеш Виторину
84'
Лаваль Юсуф
Соро Исмаила
 
84'
Bruno Marques
Мухика Рафаэль
 
90'
 
Джало Матшу
90'
Эшгаю Тьягу
 
Прогнозы 121
Арока 72.7% (88)
X 19.8% (24)
Пасуш де Феррейра 7.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Thiago
Xavier
IV
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
11
Антони
10
Руис
Алан
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
28
Марафона
Карлош
15
Дельгадо
Хуан
III
3
Лима
Нуно
25
Маракас
5
Антунеш
Виторину
55
Бернарду
Паулу
26
Пиреш
Руй
6
Холсгров
Джордан
7
Томас
Найджел
30
Гедеш
Алешандре
10
Гайтан
Николас
Арока
4-2-3-1
Пасуш де Феррейра
4-3-3

История личных встреч

Арока
Пасуш де Феррейра

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПВЛ
1:3
ПВЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
КЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:3
К
0:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.9
0.71

Среднее время на гол

100
126

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.06
1.18

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
76

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 7 0.28
Даббаг Одай 7 0.28
Антони 4 0.16
Бассо Жоау 3 (2) 0.12
Руис Алан 2 0.08
Букия Андре 2 0.08
Силла Морлей 1 0.04
Мишель Бенжи 1 0.04
Куарежма 1 0.04
Bruno Marques 1 0.04
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Галович Нино 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буцке Адриан 5 0.2
Томас Найджел 3 0.12
Гайтан Николас 2 0.08
Холсгров Джордан 2 0.08
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.08
Антунеш Виторину 1 (1) 0.04
Бернарду Паулу 1 0.04
Зе Уилтон 1 0.04
Джало Матшу 1 0.04
Лима Нуно 1 0.04
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Fabio da Silva2 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 6 2
Руис Алан 9 0
Соро Исмаила 7 1
Эшгаю Тьягу 7 0
Куарежма 5 1
Симау Давид 6 0
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Милованов Богдан 4 0
Галович Нино 3 0
Бассо Жоау 3 0
Антони 2 0
Арсенио 2 0
Силла Морлей 2 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 11 1
Антунеш Виторину 8 1
Дельгадо Хуан III 8 0
Холсгров Джордан 8 0
Маракас 4 2
Пиреш Руй 7 0
Зе Уилтон 4 1
Лима Нуно 4 1
Марафона Карлош 4 0
Буцке Адриан 2 1
Карлос Луис 3 0
Томас Найджел 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Гайтан Николас 2 0
Феригра Эрик 2 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Бернарду Паулу 1 0
Каики 1 0

Результаты матчей

Арока
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Пасуш де Феррейра
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
8
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Пасуш де Феррейра
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
19

Волевые поражения

9
5
Арока
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Пасуш де Феррейра
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

11
20

Волевые поражения

13
13

Голы по времени матча

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
5
28%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
4
40%
61-75
4
36%
1
10%
76-90

Пропущено

15
22
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
4
27%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
27%
2
9%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
2
13%
4
18%
76-90

Забито

30
22
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
6
20%
5
23%
46-60
5
17%
7
32%
61-75
9
30%
2
9%
76-90

Пропущено

31
40
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 23
6
19%
6
15%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
7
23%
7
18%
31-45
5
16%
11
28%
46-60
4
13%
4
10%
61-75
5
16%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каса Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0
Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1 Жил Висенте - Арока 1:4
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каса Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3
Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1

Результаты матчей

Арока
Пасуш де Феррейра

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арока
Пасуш де Феррейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
2
11
2
11
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
14
11
7
18
1.5
4
21
2
23
2.5
1
24
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 24 18 3 3 55 - 17 57
3.
Брага
 24 18 1 5 54 - 22 55
4.
Спортинг Л
 24 16 2 6 49 - 23 50
5.
Витория Гимарайнш
 25 12 4 9 25 - 29 40
6.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
7.
Каса Пиа
 24 10 5 9 20 - 24 35
8.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
9.
Визела
 25 9 5 11 27 - 27 32
10.
Шавиш
 1:0 25 8 8 9 25 - 31 32
11.
Фамаликан
 24 9 3 12 23 - 31 30
12.
Боавишта
 24 8 6 10 27 - 38 30
13.
Жил Висенте
 24 8 5 11 26 - 31 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 0:1 25 6 4 15 21 - 38 22
16.
Пасуш де Феррейра
 25 4 4 17 19 - 43 16
17.
Маритиму
 24 4 4 16 17 - 45 16
18.
Санта-Клара
 25 3 6 16 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
3.
Спортинг Л
 12 10 0 2 32 - 7 30
4.
Витория Гимарайнш
 13 8 2 3 14 - 10 26
5.
Брага
 11 8 1 2 23 - 6 25
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Боавишта
 12 5 5 2 15 - 15 20
10.
Каса Пиа
 12 5 3 4 10 - 9 18
11.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
12.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
13.
Визела
 12 4 2 6 12 - 13 14
14.
Шавиш
 1:0 12 3 5 4 14 - 15 14
15.
Маритиму
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Эшторил
 0:1 12 3 2 7 11 - 21 11
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 13 10 0 3 31 - 16 30
3.
Порту
 12 8 3 1 20 - 8 27
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 1:0 13 5 3 5 11 - 16 18
7.
Каса Пиа
 12 5 2 5 10 - 15 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 12 4 1 7 15 - 20 13
11.
Эшторил
 0:1 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Боавишта
 12 3 1 8 12 - 23 10
14.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
15.
Пасуш де Феррейра
 12 2 2 8 10 - 20 8
16.
Фамаликан
 12 2 2 8 10 - 22 8
17.
Санта-Клара
 12 1 2 9 4 - 13 5
18.
Маритиму
 12 1 2 9 7 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Эшгаю Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Матчой получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Мухика Рафаэль уходит с поля. Бруниньо выходит вместо него
  • 84'
    Соро Исмаила уходит с поля. Лаваль Юсуф выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Антунеш Виторину получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Энтони уходит с поля. Арсенио выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Энтони получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Маракас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бассо Жоау пробил пенальти, но не смог забить!
    • 19'
      Бернарду Паулу уходит с поля. Луиз Карлос выходит вместо него
    • 12'
      Гедеш Алешандре уходит с поля. Фабио выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Арока 72.7% (88)
    X 19.8% (24)
    Пасуш де Феррейра 7.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Арока 1:1 Пасуш де Феррейра онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 1:1 Пасуш де Феррейра

    Исход игры
    Арока
    72.7% (88)
    Ничья
    19.8% (24)
    Пасуш де Феррейра
    7.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.93% (28)
    Меньше
    76.07% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (48)
    Нет
    58.97% (69)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    41.3% (50)
    1:1 Ничья
    16.5% (20)
    2:1 Арока
    15.7% (19)
    2:0 Арока
    10.7% (13)
    1:2 Пасуш де Феррейра
    4.1% (5)
    3:1 Арока
    3.3% (4)
    0:1 Пасуш де Феррейра
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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