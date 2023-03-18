Тур: 25. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
1:1
Конец матча
0'
0:0
19' Не забитый пенальтиБассо Жоау
38' Желтая карточкаМаракас
43' Желтая карточкаАнтони
1:0
55' ГолМухика Рафаэль
73' Желтая карточкаСоро Исмаила
1:1
75' ГолГайтан Николас
82' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
90' Желтая карточкаДжало Матшу
90' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
90'+5
Ход матча
19'
0:0
38'
43'
46'
55'
1:0
66'
73'
75'
82'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
11
Антони
10
Руис
Алан
25
Маракас
26
Пиреш
Руй
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 АрсениоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
25 Weverson2
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Векич ИгорВратарь
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
20 Бастос ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
-
16 Джало МатшуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
История личных встреч
Арока
Пасуш де Феррейра
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.9
0.71
Среднее время на гол
100
126
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.29
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.18
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
76
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|7
|0.28
|Даббаг Одай
|7
|0.28
|Антони
|4
|0.16
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.12
|Руис Алан
|2
|0.08
|Букия Андре
|2
|0.08
|Силла Морлей
|1
|0.04
|Мишель Бенжи
|1
|0.04
|Куарежма
|1
|0.04
|Bruno Marques
|1
|0.04
|Симау Давид
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буцке Адриан
|5
|0.2
|Томас Найджел
|3
|0.12
|Гайтан Николас
|2
|0.08
|Холсгров Джордан
|2
|0.08
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.08
|Антунеш Виторину
|1 (1)
|0.04
|Бернарду Паулу
|1
|0.04
|Зе Уилтон
|1
|0.04
|Джало Матшу
|1
|0.04
|Лима Нуно
|1
|0.04
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
|Fabio da Silva2
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|6
|2
|Руис Алан
|9
|0
|Соро Исмаила
|7
|1
|Эшгаю Тьягу
|7
|0
|Куарежма
|5
|1
|Симау Давид
|6
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|5
|0
|Милованов Богдан
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Бассо Жоау
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Арсенио
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|11
|1
|Антунеш Виторину
|8
|1
|Дельгадо Хуан III
|8
|0
|Холсгров Джордан
|8
|0
|Маракас
|4
|2
|Пиреш Руй
|7
|0
|Зе Уилтон
|4
|1
|Лима Нуно
|4
|1
|Марафона Карлош
|4
|0
|Буцке Адриан
|2
|1
|Карлос Луис
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Гайтан Николас
|2
|0
|Феригра Эрик
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Бернарду Паулу
|1
|0
|Каики
|1
|0
Результаты матчей
Арока
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Пасуш де Феррейра
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
8
Арока
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Пасуш де Феррейра
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
19
Волевые поражения
9
5
Арока
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
56% (14)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Пасуш де Феррейра
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
20
Волевые поражения
13
13
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
2
11%
3
25%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
5
26%
1
8%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
3
19%
5
28%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
4
40%
61-75
4
36%
1
10%
76-90
Пропущено
15
22
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
4
27%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
27%
2
9%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Забито
30
22
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
4
18%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
6
20%
5
23%
46-60
5
17%
7
32%
61-75
9
30%
2
9%
76-90
Пропущено
31
40
17 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 23
6
19%
6
15%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
7
23%
7
18%
31-45
5
16%
11
28%
46-60
4
13%
4
10%
61-75
5
16%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каса Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0
Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2 Санта-Клара - Арока 1:2 Оливейренсе - Арока 0:3 Арока - Лейшоэш 1:1 Арока - Фейренсе 1:1 Арока - Риу Аве 0:1 Жил Висенте - Арока 1:4
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каса Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3
Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 1:1 Пасуш де Феррейра - Визела 0:2 Порту - Пасуш де Феррейра 4:0 Пасуш де Феррейра - Маритиму 0:1 Фамаликан - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1
Результаты матчей
Арока
Пасуш де Феррейра
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
4
2 раза 8%
0
11 раз 44%
1
10 раз 40%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арока
Пасуш де Феррейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
58
211
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
1411
718
421
223
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|22
|2
|1
|66 - 14
|68
|2.
|24
|18
|3
|3
|55 - 17
|57
|3.
|24
|18
|1
|5
|54 - 22
|55
|4.
|24
|16
|2
|6
|49 - 23
|50
|5.
|25
|12
|4
|9
|25 - 29
|40
|6.
|25
|10
|8
|7
|29 - 32
|38
|7.
|24
|10
|5
|9
|20 - 24
|35
|8.
|25
|9
|6
|10
|25 - 28
|33
|9.
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|10.
|1:0
|25
|8
|8
|9
|25 - 31
|32
|11.
|24
|9
|3
|12
|23 - 31
|30
|12.
|24
|8
|6
|10
|27 - 38
|30
|13.
|24
|8
|5
|11
|26 - 31
|29
|14.
|25
|8
|2
|15
|18 - 32
|26
|15.
|0:1
|25
|6
|4
|15
|21 - 38
|22
|16.
|25
|4
|4
|17
|19 - 43
|16
|17.
|24
|4
|4
|16
|17 - 45
|16
|18.
|25
|3
|6
|16
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|42 - 10
|37
|2.
|12
|10
|0
|2
|35 - 9
|30
|3.
|12
|10
|0
|2
|32 - 7
|30
|4.
|13
|8
|2
|3
|14 - 10
|26
|5.
|11
|8
|1
|2
|23 - 6
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|14 - 9
|22
|8.
|12
|7
|1
|4
|13 - 9
|22
|9.
|12
|5
|5
|2
|15 - 15
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|11.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|12.
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|13.
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|14.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|15.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|24 - 4
|31
|2.
|13
|10
|0
|3
|31 - 16
|30
|3.
|12
|8
|3
|1
|20 - 8
|27
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|10 - 15
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|10 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|10.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|11.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|14.
|12
|3
|0
|9
|8 - 20
|9
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|16.
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|17.
|12
|1
|2
|9
|4 - 13
|5
|18.
|12
|1
|2
|9
|7 - 29
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (6)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 1:1 Пасуш де Феррейра
Исход игры
Арока
72.7% (88)
Ничья
19.8% (24)
Пасуш де Феррейра
7.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.93% (28)
Меньше
76.07% (89)
Обе команды забьют
Да
41.03% (48)
Нет
58.97% (69)
Популярный счёт
1:0 Арока
41.3% (50)
1:1 Ничья
16.5% (20)
2:1 Арока
15.7% (19)
2:0 Арока
10.7% (13)
1:2 Пасуш де Феррейра
4.1% (5)
3:1 Арока
3.3% (4)
0:1 Пасуш де Феррейра
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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