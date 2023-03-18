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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Эшторил
0:1
Перерыв
Шавиш
0'
0:1
31' Пенальти
Витория Стивен

Ход матча

31'
0:1
Витория Стивен
Прогнозы 124
Эшторил 59.7% (74)
X 33.1% (41)
Шавиш 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Шавиш
7.80
3.80
3.68
Все Коэффициенты
99
Фигейра
Даниэль
62
Сантос
Тиаго
34
Мешер
Андре
23
Алвару
Педру
31
Жуанзинью
Карлуш
5
Гамбоа
Жоау
20
Карвалью
Жоау
28
Carlos
Eduardo
III
27
Гитан
Рафик
21
Говейя
Тьягу
11
Кассиано
Диас
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
19
Витория
Стивен
26
Понк
Карлуш
5
Ланга
Бруну
10
Тейшейра
Жоау
II
21
Гимарайнш
Рикарду
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
73
Соуза
Бернардо
20
Жуниньо
VI
16
Euller
II
Эшторил
4-2-3-1
Шавиш
4-3-3

История личных встреч

Эшторил
Шавиш

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:2
ПВЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ГЛ
2:2
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 5 0.2
Шику Жеральдес 4 (2) 0.16
Силики Джеймс 3 0.12
Карлос Жоао III 2 0.08
Мартинш Родригу 2 0.08
Эрисон 2 0.08
Артур Гомес VIII 1 0.04
Араужу Тьягу 1 0.04
Sergio Andrade 1 0.04
Жуанзинью Карлуш 0 0
Сантос Тиаго 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Таварес Жилсон 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 6 0.24
Витория Стивен 6 (5) 0.24
Жуниньо VI 3 0.12
Тейшейра Жоау II 2 0.08
Абасс Исса 2 0.08
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.08
Батчи Жоау 1 0.04
Jony Arriba 1 0.04
Euller II 1 0.04
Алвес Даниэль 1 0.04
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 6 1
Силики Джеймс 7 0
Алвару Педру 6 0
Говейя Тьягу 6 0
Ндиайе Мор 4 1
Мешер Андре 5 0
Жуанзинью Карлуш 5 0
Витал Бернардо 4 0
Фигейра Даниэль 2 1
Эштевеш Гонсалу 2 1
Сантос Тиаго 3 0
Карвалью Жоау 3 0
Карлос Жоао III 2 0
Кассиано Диас 1 0
Гамбоа Жоау 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Делос Шакил 1 0
Мартинш Родригу 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 11 0
Тейшейра Жоау II 6 1
Монте Нелсон 6 0
Ланга Бруну 6 0
Витория Стивен 4 1
Понк Карлуш 5 0
Абасс Исса 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Силла Хабиб 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Сингх Лютер 3 0
Круз Сандру 3 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Педру Жоау II 2 0
Euller II 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0

Результаты матчей

Эшторил
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Шавиш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
3
Эшторил
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Шавиш
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

7
11
Эшторил
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Шавиш
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Пропущено

19
16
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
26%
3
19%
1-15
5
26%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
4
25%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
5
50%
2
14%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90

Забито

22
24
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
1
5%
3
13%
1-15
6
27%
2
8%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
6
27%
5
21%
76-90

Пропущено

36
31
21 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
7
19%
5
16%
1-15
8
22%
7
23%
16-30
6
17%
5
16%
31-45
2
6%
2
6%
46-60
8
22%
4
13%
61-75
5
14%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3
Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каса Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2
Шавиш
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3
Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каса Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1

Результаты матчей

Эшторил
Шавиш

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
7
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
5
2
11
1.5
3
9
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
16
8
6
18
1.5
7
17
1
23
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 25 22 2 1 66 - 14 68
2.
Порту
 24 18 3 3 55 - 17 57
3.
Брага
 24 18 1 5 54 - 22 55
4.
Спортинг Л
 24 16 2 6 49 - 23 50
5.
Витория Гимарайнш
 25 12 4 9 25 - 29 40
6.
Арока
 25 10 8 7 29 - 32 38
7.
Каса Пиа
 24 10 5 9 20 - 24 35
8.
Риу Аве
 25 9 6 10 25 - 28 33
9.
Визела
 25 9 5 11 27 - 27 32
10.
Шавиш
 1:0 25 8 8 9 25 - 31 32
11.
Фамаликан
 24 9 3 12 23 - 31 30
12.
Боавишта
 24 8 6 10 27 - 38 30
13.
Жил Висенте
 24 8 5 11 26 - 31 29
14.
Портимоненсе
 25 8 2 15 18 - 32 26
15.
Эшторил
 0:1 25 6 4 15 21 - 38 22
16.
Пасуш де Феррейра
 25 4 4 17 19 - 43 16
17.
Маритиму
 24 4 4 16 17 - 45 16
18.
Санта-Клара
 25 3 6 16 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Порту
 12 10 0 2 35 - 9 30
3.
Спортинг Л
 12 10 0 2 32 - 7 30
4.
Витория Гимарайнш
 13 8 2 3 14 - 10 26
5.
Брага
 11 8 1 2 23 - 6 25
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 12 7 1 4 14 - 9 22
8.
Фамаликан
 12 7 1 4 13 - 9 22
9.
Боавишта
 12 5 5 2 15 - 15 20
10.
Каса Пиа
 12 5 3 4 10 - 9 18
11.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
12.
Жил Висенте
 12 4 4 4 11 - 11 16
13.
Визела
 12 4 2 6 12 - 13 14
14.
Шавиш
 1:0 12 3 5 4 14 - 15 14
15.
Маритиму
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Эшторил
 0:1 12 3 2 7 11 - 21 11
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 12 10 1 1 24 - 4 31
2.
Брага
 13 10 0 3 31 - 16 30
3.
Порту
 12 8 3 1 20 - 8 27
4.
Спортинг Л
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 1:0 13 5 3 5 11 - 16 18
7.
Каса Пиа
 12 5 2 5 10 - 15 17
8.
Арока
 12 3 6 3 10 - 16 15
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 12 4 1 7 15 - 20 13
11.
Эшторил
 0:1 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Боавишта
 12 3 1 8 12 - 23 10
14.
Портимоненсе
 12 3 0 9 8 - 20 9
15.
Пасуш де Феррейра
 12 2 2 8 10 - 20 8
16.
Фамаликан
 12 2 2 8 10 - 22 8
17.
Санта-Клара
 12 1 2 9 4 - 13 5
18.
Маритиму
 12 1 2 9 7 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 16 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Шавиш Гимарайнш Рикарду 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 11
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Витория Стивен из команды Шавиш забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 90 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 124
Эшторил 59.7% (74)
X 33.1% (41)
Шавиш 7.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Шавиш
7.80
3.80
3.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эшторил 0:1 Шавиш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Шавиш

Исход игры
Эшторил
59.7% (74)
Ничья
33.1% (41)
Шавиш
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.73% (28)
Меньше
76.27% (90)
Обе команды забьют
Да
52.54% (62)
Нет
47.46% (56)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
37.9% (47)
1:1 Ничья
27.4% (34)
2:1 Эшторил
16.1% (20)
0:1 Шавиш
3.2% (4)
1:2 Шавиш
3.2% (4)
2:0 Эшторил
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Эшторил
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