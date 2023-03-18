Тур: 25. Стадион: Антонио Коимбра де Мота.
Ход матча
31'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
62
Сантос
Тиаго
34
Мешер
Андре
23
Алвару
Педру
27
Гитан
Рафик
21
Говейя
Тьягу
26
Понк
Карлуш
20
Жуниньо
VI
16
Euller
II
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Сантос ТиагоЗащитник
-
34 Мешер АндреЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
-
21 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
- Защитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
22 Делос ШакилЗащитник
-
25 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жуниньо VIНападающий
-
16 Euller IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
12 Круз СандруЗащитник
-
14 Сарр СидиПолузащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кампелос Витор
История личных встреч
Эшторил
Шавиш
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|5
|0.2
|Шику Жеральдес
|4 (2)
|0.16
|Силики Джеймс
|3
|0.12
|Карлос Жоао III
|2
|0.08
|Мартинш Родригу
|2
|0.08
|Эрисон
|2
|0.08
|Артур Гомес VIII
|1
|0.04
|Араужу Тьягу
|1
|0.04
|Sergio Andrade
|1
|0.04
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Сантос Тиаго
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|6
|0.24
|Витория Стивен
|6 (5)
|0.24
|Жуниньо VI
|3
|0.12
|Тейшейра Жоау II
|2
|0.08
|Абасс Исса
|2
|0.08
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.08
|Батчи Жоау
|1
|0.04
|Jony Arriba
|1
|0.04
|Euller II
|1
|0.04
|Алвес Даниэль
|1
|0.04
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шику Жеральдес
|6
|1
|Силики Джеймс
|7
|0
|Алвару Педру
|6
|0
|Говейя Тьягу
|6
|0
|Ндиайе Мор
|4
|1
|Мешер Андре
|5
|0
|Жуанзинью Карлуш
|5
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Фигейра Даниэль
|2
|1
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Карвалью Жоау
|3
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Делос Шакил
|1
|0
|Мартинш Родригу
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|11
|0
|Тейшейра Жоау II
|6
|1
|Монте Нелсон
|6
|0
|Ланга Бруну
|6
|0
|Витория Стивен
|4
|1
|Понк Карлуш
|5
|0
|Абасс Исса
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Силла Хабиб
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Сингх Лютер
|3
|0
|Круз Сандру
|3
|0
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Педру Жоау II
|2
|0
|Euller II
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
0% (0)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Шавиш
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
3
Эшторил
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Шавиш
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
7
11
Эшторил
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (11)
13% (3)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Шавиш
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
29% (7)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Пропущено
19
16
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
26%
3
19%
1-15
5
26%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
4
25%
76-90
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
0
0%
2
14%
1-15
5
50%
2
14%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90
Забито
22
24
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
9 Не забивали 8
1
5%
3
13%
1-15
6
27%
2
8%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
2
9%
6
25%
61-75
6
27%
5
21%
76-90
Пропущено
36
31
21 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
7
19%
5
16%
1-15
8
22%
7
23%
16-30
6
17%
5
16%
31-45
2
6%
2
6%
46-60
8
22%
4
13%
61-75
5
14%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3
Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каса Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2 Тондела - Эшторил 0:0 Санта-Клара - Эшторил 3:1 Эшторил - Бенфика 0:1 Эшторил - Бенфика 1:5 Портимоненсе - Эшторил 1:1 Эшторил - Брага 0:2
Шавиш
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3
Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2 Каса Пиа - Шавиш 1:2 Шавиш - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Шавиш 5:0 Шавиш - Жил Висенте 3:1 Валадарис Гайя - Шавиш 3:2 Брага - Шавиш 0:1
Результаты матчей
Эшторил
Шавиш
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:0
5 раз 21%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
47
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
75
211
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
168
618
717
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|22
|2
|1
|66 - 14
|68
|2.
|24
|18
|3
|3
|55 - 17
|57
|3.
|24
|18
|1
|5
|54 - 22
|55
|4.
|24
|16
|2
|6
|49 - 23
|50
|5.
|25
|12
|4
|9
|25 - 29
|40
|6.
|25
|10
|8
|7
|29 - 32
|38
|7.
|24
|10
|5
|9
|20 - 24
|35
|8.
|25
|9
|6
|10
|25 - 28
|33
|9.
|25
|9
|5
|11
|27 - 27
|32
|10.
|1:0
|25
|8
|8
|9
|25 - 31
|32
|11.
|24
|9
|3
|12
|23 - 31
|30
|12.
|24
|8
|6
|10
|27 - 38
|30
|13.
|24
|8
|5
|11
|26 - 31
|29
|14.
|25
|8
|2
|15
|18 - 32
|26
|15.
|0:1
|25
|6
|4
|15
|21 - 38
|22
|16.
|25
|4
|4
|17
|19 - 43
|16
|17.
|24
|4
|4
|16
|17 - 45
|16
|18.
|25
|3
|6
|16
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|42 - 10
|37
|2.
|12
|10
|0
|2
|35 - 9
|30
|3.
|12
|10
|0
|2
|32 - 7
|30
|4.
|13
|8
|2
|3
|14 - 10
|26
|5.
|11
|8
|1
|2
|23 - 6
|25
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 16
|23
|7.
|12
|7
|1
|4
|14 - 9
|22
|8.
|12
|7
|1
|4
|13 - 9
|22
|9.
|12
|5
|5
|2
|15 - 15
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|10 - 9
|18
|11.
|13
|5
|2
|6
|10 - 12
|17
|12.
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|13.
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|14.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|14 - 15
|14
|15.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|24 - 4
|31
|2.
|13
|10
|0
|3
|31 - 16
|30
|3.
|12
|8
|3
|1
|20 - 8
|27
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|6.
|1:0
|13
|5
|3
|5
|11 - 16
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|10 - 15
|17
|8.
|12
|3
|6
|3
|10 - 16
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|11 - 19
|14
|10.
|12
|4
|1
|7
|15 - 20
|13
|11.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|12.
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|13.
|12
|3
|1
|8
|12 - 23
|10
|14.
|12
|3
|0
|9
|8 - 20
|9
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 20
|8
|16.
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|17.
|12
|1
|2
|9
|4 - 13
|5
|18.
|12
|1
|2
|9
|7 - 29
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|16 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (6)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|11
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 0:1 Шавиш
Исход игры
Эшторил
59.7% (74)
Ничья
33.1% (41)
Шавиш
7.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
23.73% (28)
Меньше
76.27% (90)
Обе команды забьют
Да
52.54% (62)
Нет
47.46% (56)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
37.9% (47)
1:1 Ничья
27.4% (34)
2:1 Эшторил
16.1% (20)
0:1 Шавиш
3.2% (4)
1:2 Шавиш
3.2% (4)
2:0 Эшторил
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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