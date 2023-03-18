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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Ланс
3:0
Второй тайм: 70'
Анже
0'
1:0
26' Гол
Фофана Секо
2:0
30' Гол
Опенда Лои
3:0
46' Гол
Опенда Лои

Ход матча

26'
Фофана Секо
(Абдул-Самед Салис)
1:0
30'
Опенда Лои
(Томассон Адриен)
2:0
46'
Опенда Лои
(Гради Жонатан)
3:0
56'
 
Унтонджи Седрик
Камара Усман
69'
 
Бахойа Жан Маттео
Абделли Химад
69'
 
Сима Абдалла
Ньяне Ибраима

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 125
Ланс 92% (115)
X 6.4% (8)
Анже 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Анже
1.28
9.50
26.00
Все Коэффициенты
30
Самба
Брис
29
Франковски
Пшемыслав
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
21
Айдара
Массадио
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
28
Томассон
Адриен
20
Фюльжени
Анжело
11
Опенда
Лои
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
29
Камара
Усман
25
Бамба
Абдулайе
28
Эль-Мелали
Фарид
3
Думбия
Сулейман
2
Менди
Батиста
6
Бенталеб
Набиль
15
Капель
Пьеррик
10
Абделли
Химад
7
Ньяне
Ибраима
Ланс
4-2-3-1
Анже
5-3-2

История личных встреч

Ланс
Анже

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л2
0:0
Л2
1:2
КЛ
1:2
Л2
3:2
Л2
1:3
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
3:0

Голы

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.88

Среднее время на гол

77
48

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.36
1.64

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
54

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 14 0.5
Сотока Флориан 6 (1) 0.21
Саид Уэсли 5 0.18
Фофана Секо 4 (1) 0.14
Клод-Морис Алексис 3 0.11
Мачадо Дейвер 3 0.11
Томассон Адриен 2 0.07
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.07
Гради Жонатан 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Да Коста Давид Перейра 1 0.04
Фюльжени Анжело 1 0.04
Дансо Кевин 1 0.04
Абдул-Самед Салис 1 0.04
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 4 (2) 0.14
Бенталеб Набиль 3 (1) 0.11
Эну Адриен 3 0.11
Салама Амин 3 0.11
Сима Абдалла 3 0.11
Блажич Миха 2 0.07
Дьони Лои 2 0.07
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 6 0
Мачадо Дейвер 4 1
Гради Жонатан 5 0
Медина Факундо 5 0
Айдара Массадио 4 0
Сотока Флориан 4 0
Абдул-Самед Салис 4 0
Онана Жан 2 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Кабо Джимми 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Самба Брис 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 5 0
Бенталеб Набиль 3 1
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Тиуб Сада 2 0
Камара Усман 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Абделли Химад 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0

Результаты матчей

Ланс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Анже
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
7
Ланс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Анже
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
26

Волевые поражения

17
2
Ланс
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Анже
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
26

Волевые поражения

17
9

Голы по времени матча

Забито

25
8
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 1
16 Не забивали 22
1
4%
1
13%
1-15
4
16%
1
13%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
2
25%
61-75
5
20%
2
25%
76-90

Пропущено

11
29
4 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 11
1
9%
7
24%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
27%
8
28%
31-45
2
18%
4
14%
46-60
3
27%
6
21%
61-75
2
18%
3
10%
76-90

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
3
17%
4
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90

Пропущено

11
29
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
9%
4
14%
1-15
2
18%
3
10%
16-30
2
18%
7
24%
31-45
3
27%
6
21%
46-60
2
18%
3
10%
61-75
1
9%
6
21%
76-90

Забито

43
23
19 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 3
6 Не забивали 12
4
9%
5
22%
1-15
6
14%
1
4%
16-30
9
21%
3
13%
31-45
7
16%
2
9%
46-60
6
14%
5
22%
61-75
11
26%
7
30%
76-90

Пропущено

22
58
9 В 1-м тайме 30
13 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 22
16 Не пропускали 24
2
9%
11
19%
1-15
2
9%
4
7%
16-30
5
23%
15
26%
31-45
5
23%
10
17%
46-60
5
23%
9
16%
61-75
3
14%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1
Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2 Ланс - Клермон 2:1
Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1
Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2 Лилль - Анже 1:0

Результаты матчей

Ланс
Анже

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:2
5 раз 36%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Ланс
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
6
1.5
3
11
5
8
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
5
8
4
10
1.5
2
11
2
12
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
16
11
11
16
1.5
5
22
7
20
2.5
3
24
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 21 3 3 68 - 26 66
2.
Ланс
 3:0 Заявка 28 16 9 3 47 - 21 57
3.
Марсель
 Заявка 27 17 5 5 51 - 27 56
4.
Монако
 Заявка 27 15 6 6 55 - 37 51
5.
Лилль
 Заявка 28 14 7 7 51 - 36 49
6.
Ренн
 Заявка 27 14 5 8 45 - 29 47
7.
Ницца
 Заявка 27 11 10 6 36 - 24 43
8.
Реймс
 Заявка 27 10 13 4 35 - 26 43
9.
Лорьян
 Заявка 27 12 7 8 40 - 36 43
10.
Лион
 Заявка 28 11 8 9 43 - 32 41
11.
Тулуза
 Заявка 28 10 5 13 43 - 48 35
12.
Клермон
 Заявка 27 9 7 11 26 - 38 34
13.
Монпелье
 Заявка 27 10 3 14 42 - 46 33
14.
Нант
 Заявка 28 6 12 10 30 - 37 30
15.
Страсбург
 Заявка 27 4 11 12 32 - 46 23
16.
Брест
 Заявка 27 5 8 14 28 - 44 23
17.
Осер
 Заявка 27 5 8 14 23 - 49 23
18.
Аяччо
 Заявка 27 6 3 18 20 - 48 21
19.
Труа
 Заявка 27 4 8 15 36 - 59 20
20.
Анже
 0:3 Заявка 28 2 4 22 21 - 63 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 3:0 Заявка 14 12 1 1 29 - 10 37
2.
ПСЖ
 Заявка 13 11 2 0 34 - 15 35
3.
Ренн
 Заявка 14 11 0 3 30 - 11 33
4.
Лилль
 Заявка 14 8 4 2 28 - 21 28
5.
Реймс
 Заявка 13 7 4 2 22 - 13 25
6.
Марсель
 Заявка 14 7 3 4 25 - 18 24
7.
Лорьян
 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Монако
 Заявка 14 7 2 5 29 - 23 23
9.
Лион
 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
10.
Тулуза
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
11.
Ницца
 Заявка 13 5 5 3 17 - 11 20
12.
Нант
 Заявка 13 4 6 3 15 - 14 18
13.
Монпелье
 Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
14.
Клермон
 Заявка 14 4 3 7 11 - 25 15
15.
Осер
 Заявка 13 3 5 5 11 - 20 14
16.
Страсбург
 Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
17.
Труа
 Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
18.
Брест
 Заявка 13 2 5 6 14 - 22 11
19.
Аяччо
 Заявка 13 3 1 9 9 - 20 10
20.
Анже
 0:3 Заявка 14 1 2 11 14 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 10 2 1 26 - 9 32
2.
ПСЖ
 Заявка 14 10 1 3 34 - 11 31
3.
Монако
 Заявка 13 8 4 1 26 - 14 28
4.
Ницца
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5.
Лилль
 Заявка 14 6 3 5 23 - 15 21
6.
Ланс
 3:0 Заявка 14 4 8 2 18 - 11 20
7.
Клермон
 Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
8.
Лорьян
 Заявка 13 5 4 4 19 - 21 19
9.
Лион
 Заявка 14 5 3 6 23 - 21 18
10.
Реймс
 Заявка 14 3 9 2 13 - 13 18
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 20 - 24 16
12.
Ренн
 Заявка 13 3 5 5 15 - 18 14
13.
Тулуза
 Заявка 13 4 1 8 18 - 25 13
14.
Брест
 Заявка 14 3 3 8 14 - 22 12
15.
Нант
 Заявка 15 2 6 7 15 - 23 12
16.
Аяччо
 Заявка 14 3 2 9 11 - 28 11
17.
Страсбург
 Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
18.
Труа
 Заявка 14 3 0 11 22 - 39 9
19.
Осер
 Заявка 14 2 3 9 12 - 29 9
20.
Анже
 0:3 Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лилль Дэвид Джонатан 19 (4)
ПСЖ Мбаппе Килиан 19 (3)
Лион Ляказетт Александр 17 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 16 (4)
Реймс Балогун Фоларин 16 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 8
Клермон Кофрие Максимилиано 1 7
Реймс Каюсте Йенс 1 7
Анже Менди Батиста 1 7
Лилль Андре Бенжамин 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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      1.23 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 125
    Ланс 92% (115)
    X 6.4% (8)
    Анже 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Анже
    1.28
    9.50
    26.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 3:0 Анже

    Исход игры
    Ланс
    92% (115)
    Ничья
    6.4% (8)
    Анже
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.45% (41)
    Меньше
    65.55% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    31.09% (37)
    Нет
    68.91% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Ланс
    40.8% (51)
    2:1 Ланс
    16.8% (21)
    1:0 Ланс
    14.4% (18)
    3:0 Ланс
    8.8% (11)
    1:1 Ничья
    6.4% (8)
    3:1 Ланс
    6.4% (8)
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