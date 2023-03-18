Тур: 28. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
26'
1:0
30'
2:0
46'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
94
Валери
Ян
29
Камара
Усман
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
-
29 Камара УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
92 Тиуб СадаПолузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
45 Надже ГуэдеНападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ланс
Анже
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
1.17
1.88
Среднее время на гол
77
48
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.36
1.64
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
54
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|14
|0.5
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.21
|Саид Уэсли
|5
|0.18
|Фофана Секо
|4 (1)
|0.14
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.11
|Мачадо Дейвер
|3
|0.11
|Томассон Адриен
|2
|0.07
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.07
|Гради Жонатан
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.04
|Фюльжени Анжело
|1
|0.04
|Дансо Кевин
|1
|0.04
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.04
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.14
|Бенталеб Набиль
|3 (1)
|0.11
|Эну Адриен
|3
|0.11
|Салама Амин
|3
|0.11
|Сима Абдалла
|3
|0.11
|Блажич Миха
|2
|0.07
|Дьони Лои
|2
|0.07
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|6
|0
|Мачадо Дейвер
|4
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Медина Факундо
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Абдул-Самед Салис
|4
|0
|Онана Жан
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Самба Брис
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|5
|0
|Бенталеб Набиль
|3
|1
|Блажич Миха
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Камара Усман
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Абделли Химад
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Анже
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
7
Ланс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Анже
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
26
Волевые поражения
17
2
Ланс
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Анже
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
19% (5)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
26
Волевые поражения
17
9
Голы по времени матча
Забито
25
8
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 1
16 Не забивали 22
1
4%
1
13%
1-15
4
16%
1
13%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
6
24%
2
25%
61-75
5
20%
2
25%
76-90
Пропущено
11
29
4 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 11
1
9%
7
24%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
27%
8
28%
31-45
2
18%
4
14%
46-60
3
27%
6
21%
61-75
2
18%
3
10%
76-90
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 17
3
17%
4
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
6
33%
5
33%
76-90
Пропущено
11
29
5 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
9%
4
14%
1-15
2
18%
3
10%
16-30
2
18%
7
24%
31-45
3
27%
6
21%
46-60
2
18%
3
10%
61-75
1
9%
6
21%
76-90
Забито
43
23
19 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 3
6 Не забивали 12
4
9%
5
22%
1-15
6
14%
1
4%
16-30
9
21%
3
13%
31-45
7
16%
2
9%
46-60
6
14%
5
22%
61-75
11
26%
7
30%
76-90
Пропущено
22
58
9 В 1-м тайме 30
13 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 22
16 Не пропускали 24
2
9%
11
19%
1-15
2
9%
4
7%
16-30
5
23%
15
26%
31-45
5
23%
10
17%
46-60
5
23%
9
16%
61-75
3
14%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1
Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2 Лина-Монлери - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 3:1 Ницца - Ланс 0:0 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Гавр 3:0 Монпелье - Ланс 1:2 Ланс - Клермон 2:1
Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1
Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0 Страсбург - Анже 0:0 Анже - Лорьян 1:2 Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1 Роял Юнион - Анже 3:2 Лилль - Анже 1:0
Результаты матчей
Ланс
Анже
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:2
5 раз 36%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 41%
1
11 раз 41%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Ланс
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
76
311
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
58
410
211
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1611
1116
522
720
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|68 - 26
|66
|2.
|3:0 Заявка
|28
|16
|9
|3
|47 - 21
|57
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 27
|56
|4.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|55 - 37
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|51 - 36
|49
|6.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|45 - 29
|47
|7.
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|36 - 24
|43
|8.
|Заявка
|27
|10
|13
|4
|35 - 26
|43
|9.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|40 - 36
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|43 - 32
|41
|11.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|43 - 48
|35
|12.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|26 - 38
|34
|13.
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|42 - 46
|33
|14.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|30 - 37
|30
|15.
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|32 - 46
|23
|16.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|28 - 44
|23
|17.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 49
|23
|18.
|Заявка
|27
|6
|3
|18
|20 - 48
|21
|19.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|36 - 59
|20
|20.
|0:3 Заявка
|28
|2
|4
|22
|21 - 63
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|29 - 10
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 15
|35
|3.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 11
|33
|4.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 21
|28
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 23
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 11
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|15 - 14
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|9 - 20
|10
|20.
|0:3 Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 9
|32
|2.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|26 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 15
|21
|6.
|3:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|18 - 11
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 21
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|3
|9
|2
|13 - 13
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 24
|16
|12.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 18
|14
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 25
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 23
|12
|16.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 28
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|22 - 39
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 29
|9
|20.
|0:3 Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|19 (4)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|19 (3)
|Лион
|Ляказетт Александр
|17 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|16 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|16 (1)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 8
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 7
|Реймс
|Каюсте Йенс
|1 7
|Анже
|Менди Батиста
|1 7
|Лилль
|Андре Бенжамин
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 3:0 Анже
Исход игры
Ланс
92% (115)
Ничья
6.4% (8)
Анже
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.45% (41)
Меньше
65.55% (78)
Обе команды забьют
Да
31.09% (37)
Нет
68.91% (82)
Популярный счёт
2:0 Ланс
40.8% (51)
2:1 Ланс
16.8% (21)
1:0 Ланс
14.4% (18)
3:0 Ланс
8.8% (11)
1:1 Ничья
6.4% (8)
3:1 Ланс
6.4% (8)
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