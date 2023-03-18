Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Команда Ланс играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Ousmane Camara выиграл воздушное противоборство у Опенда Лои

45' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ousmane Camara ослабляет давление, выбив мяч.

42' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

42' Айдара Массадио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Капель Пьеррик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Мелали Фарид получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Эль-Мелали Фарид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Анже

31' Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Г О О О О Л - Опенда Лои забивает с правой ноги!

30' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Г О О О О Л - Фофана Секо забивает с правой ноги!

26' Абдул-Самед Салис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Хорошую попытку сделал Фофана Секо . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Абделли Химад нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

18' Капель Пьеррик из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

16' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Томассон Адриен наказан за толчок Ousmane Camara

13' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Опенда Лои пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

7' Фюльжени Анжело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

3' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Капель Пьеррик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Анже начинает с центра поля