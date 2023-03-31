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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Дженоа
1:0
Конец матча
Реджина
0'
1:0
36' Гол
Кода Массимо
41' Желтая карточка
Менез Жереми
53' Желтая карточка
Ционек Тьяго
65' Желтая карточка
Майер Жан
69' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
70' Желтая карточка
Бадель Милан
79' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
81' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
84' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
90' Красная карточка
Стураро Стефано
90' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
90'+8

Ход матча

12'
Ильзанкер Штефан
Бани Маттиа
 
36'
Кода Массимо
(Стураро Стефано)
1:0
41'
 
Менез Жереми
53'
 
Ционек Тьяго
57'
Morten Frendrup
Стураро Стефано
 
57'
Экубан Калеб
Кода Массимо
 
65'
 
Майер Жан
66'
 
Фаббиан Джованни
Майер Жан
66'
 
Ривас Ригоберто
Буа Девид
69'
 
Эрнани Азеведо
70'
Бадель Милан
 
77'
 
Канотто Луиджи
Стрелец Давид
78'
 
Гори Габриэле
Эрнани Азеведо
79'
Фольякко Алессандро
 
81'
Гудмундссон Альберт
 
83'
 
Чичерелли Эмануэле
Ди Кьяра Джанлука
84'
 
Гальоло Риккардо
90'
Стураро Стефано
 
90'
Сальседо Эдди
Гудмундссон Альберт
 
90'
 
Кампорезе Микеле

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 404 Количество передач 367
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мартинес
Хосеп
13
Бани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
4
Кришито
Доменико
9
Кода
Массимо
11
Гудмундссон
Альберт
22
Коломби
Симоне
23
Кампорезе
Микеле
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
13
Буа
Девид
8
Кризетиг
Лоренцо
37
Майер
Жан
17
Ди
Кьяра
Джанлука
20
Эрнани
Азеведо
19
Стрелец
Давид
7
Менез
Жереми
Дженоа
3-5-2
Реджина
3-4-3

История личных встреч

Дженоа
Реджина

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
225

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (4) 0.29
Гудмундссон Альберт 8 0.26
Пушкаш Георге 4 0.13
Ягелло Филип 4 0.13
Дрэгушин Раду 3 0.1
Араму Маттиа 2 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Бани Маттиа 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Стротман Кевин 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Morten Frendrup 1 0.03
Сабелли Стефано 0 0
Стураро Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Липани Лука 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.27
Менез Жереми 5 0.17
Эрнани Азеведо 5 (3) 0.17
Канотто Луиджи 4 0.13
Ривас Ригоберто 3 0.1
Пьероцци Никколо 3 0.1
Гори Габриэле 3 0.1
Гальоло Риккардо 2 0.07
Майер Жан 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 7 1
Сабелли Стефано 8 0
Гудмундссон Альберт 5 1
Бадель Милан 4 1
Стураро Стефано 4 1
Хефти Сильван 5 0
Стротман Кевин 4 0
Араму Маттиа 4 0
Фольякко Алессандро 4 0
Паяч Марко 3 0
Мартинес Хосеп 3 0
Дрэгушин Раду 3 0
Ильзанкер Штефан 2 0
Кода Массимо 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Сальседо Эдди 2 0
Morten Frendrup 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 9 1
Менез Жереми 9 0
Фаббиан Джованни 7 1
Гальоло Риккардо 8 0
Ционек Тьяго 6 1
Пьероцци Никколо 6 0
Кампорезе Микеле 4 0
Кризетиг Лоренцо 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Эрнани Азеведо 4 0
Буа Девид 2 1
Коломби Симоне 2 0
Равалья Федерико 2 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0

Результаты матчей

Дженоа
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Реджина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
5
Дженоа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реджина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
13

Волевые поражения

19
21
Дженоа
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Реджина
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)

Сухие победы

12
9

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

6
15

Волевые поражения

24
26

Голы по времени матча

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
5%
2
13%
1-15
4
19%
4
27%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
33%
2
13%
76-90

Пропущено

6
18
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
33%
3
17%
61-75
2
33%
7
39%
76-90

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
7
35%
4
17%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
42%
4
22%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
2
17%
7
39%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

41
39
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
4
10%
5
13%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
10
24%
7
18%
31-45
5
12%
7
18%
46-60
2
5%
7
18%
61-75
14
34%
6
15%
76-90

Пропущено

18
36
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
6
33%
6
17%
31-45
4
22%
5
14%
46-60
4
22%
10
28%
61-75
2
11%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0
Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1
Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1
Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1

Результаты матчей

Дженоа
Реджина

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Реджина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
11
1.5
9
6
3
13
2.5
4
11
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
20
10
13
18
1.5
13
17
4
27
2.5
5
25
1
30
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 30 19 5 6 48 - 19 62
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Зюйдтироль
 30 13 12 5 34 - 28 51
4.
Бари
 30 13 11 6 45 - 28 50
5.
Пиза
 30 11 12 7 42 - 29 45
6.
Кальяри
 30 11 12 7 38 - 29 45
7.
Реджина
 30 13 3 14 39 - 36 42
8.
Палермо
 30 10 12 8 38 - 37 42
9.
Парма
 30 11 8 11 35 - 33 41
10.
Комо
 30 9 12 9 35 - 36 39
11.
Тернана
 30 10 9 11 29 - 36 39
12.
Модена
 30 11 5 14 41 - 43 38
13.
Асколи
 30 9 9 12 30 - 36 36
14.
Читтаделла
 30 8 11 11 28 - 39 35
15.
Перуджа
 29 9 6 14 32 - 34 33
16.
Венеция
 30 8 9 13 31 - 39 33
17.
Козенца
 30 8 8 14 25 - 47 32
18.
Беневенто
 30 6 11 13 23 - 33 29
19.
СПАЛ
 30 6 10 14 31 - 42 28
20.
Брешия
 30 6 10 14 23 - 44 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 15 9 4 2 23 - 14 31
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
6.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
7.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
8.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
9.
Парма
 15 7 2 6 18 - 13 23
10.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
11.
Козенца
 15 6 5 4 17 - 15 23
12.
Бари
 15 5 7 3 24 - 16 22
13.
Модена
 14 6 4 4 22 - 15 22
14.
Перуджа
 13 5 4 4 17 - 14 19
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
17.
СПАЛ
 15 4 4 7 21 - 22 16
18.
Асколи
 15 3 5 7 12 - 17 14
19.
Венеция
 15 3 5 7 15 - 21 14
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 15 8 3 4 21 - 11 27
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 14 7 4 3 14 - 12 25
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 15 4 8 3 18 - 15 20
7.
Реджина
 15 6 1 8 16 - 17 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Палермо
 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
12.
Читтаделла
 15 4 4 7 12 - 20 16
13.
Беневенто
 15 3 7 5 13 - 15 16
14.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
15.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
16.
Комо
 15 2 8 5 14 - 21 14
17.
Тернана
 15 3 4 8 13 - 24 13
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 14 2 5 7 10 - 24 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 15 (3)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 10 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 11
Асколи Фаласко Никола 2 9
Бари Майта Маттиа 12
Читтаделла Бранка Симоне 2 8
Асколи Гондо Седрик 2 8
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