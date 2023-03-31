Тур: 31. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
1:0
36' ГолКода Массимо
41' Желтая карточкаМенез Жереми
53' Желтая карточкаЦионек Тьяго
65' Желтая карточкаМайер Жан
69' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
70' Желтая карточкаБадель Милан
79' Желтая карточкаФольякко Алессандро
81' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
84' Желтая карточкаГальоло Риккардо
90' Красная карточкаСтураро Стефано
90' Желтая карточкаКампорезе Микеле
90'+8
Ход матча
36'
1:0
41'
53'
65'
69'
70'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
404 Количество передач 367
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
13
Буа
Девид
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Драгус ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
-
35 Липани Лука
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Дженоа
Реджина
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
225
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (4)
|0.29
|Гудмундссон Альберт
|8
|0.26
|Пушкаш Георге
|4
|0.13
|Ягелло Филип
|4
|0.13
|Дрэгушин Раду
|3
|0.1
|Араму Маттиа
|2
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Стротман Кевин
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Morten Frendrup
|1
|0.03
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Стураро Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.27
|Менез Жереми
|5
|0.17
|Эрнани Азеведо
|5 (3)
|0.17
|Канотто Луиджи
|4
|0.13
|Ривас Ригоберто
|3
|0.1
|Пьероцци Никколо
|3
|0.1
|Гори Габриэле
|3
|0.1
|Гальоло Риккардо
|2
|0.07
|Майер Жан
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|7
|1
|Сабелли Стефано
|8
|0
|Гудмундссон Альберт
|5
|1
|Бадель Милан
|4
|1
|Стураро Стефано
|4
|1
|Хефти Сильван
|5
|0
|Стротман Кевин
|4
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|0
|Дрэгушин Раду
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Сальседо Эдди
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|9
|1
|Менез Жереми
|9
|0
|Фаббиан Джованни
|7
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Ционек Тьяго
|6
|1
|Пьероцци Никколо
|6
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Эрнани Азеведо
|4
|0
|Буа Девид
|2
|1
|Коломби Симоне
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Реджина
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
5
Дженоа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Реджина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
13
Волевые поражения
19
21
Дженоа
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Реджина
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Сухие победы
12
9
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
24
26
Голы по времени матча
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
1
5%
2
13%
1-15
4
19%
4
27%
16-30
5
24%
3
20%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
33%
2
13%
76-90
Пропущено
6
18
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
33%
3
17%
61-75
2
33%
7
39%
76-90
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
15%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
7
35%
4
17%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
42%
4
22%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
2
17%
7
39%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
41
39
20 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
4
10%
5
13%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
10
24%
7
18%
31-45
5
12%
7
18%
46-60
2
5%
7
18%
61-75
14
34%
6
15%
76-90
Пропущено
18
36
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 20
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
6
33%
6
17%
31-45
4
22%
5
14%
46-60
4
22%
10
28%
61-75
2
11%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0
Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0 Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1
Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1
Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:3 Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1
Результаты матчей
Дженоа
Реджина
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
96
511
96
313
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
87
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
2010
1318
1317
427
525
130
129
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|15 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|10 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|10 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 9
|Бари
|Майта Маттиа
|12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 8
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8