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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Зульте-Варегем
0:2
Конец матча
Антверпен
0'
56' Желтая карточка
Фила Карол
78' Желтая карточка
Де Лат Ричи
84' Желтая карточка
Novatus Disma
0:1
85' Гол
Алдервейрельд Тоби
88' Желтая карточка
Ндур Алиун
0:2
89' Пенальти
Алдервейрельд Тоби
90' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
90'+3
38
Бостин
Луи
19
Фила
Карол
4
Дерейк
Тимоти
31
Lukas
Willen
26
Novatus
Disma
25
Вормер
Руд
12
Брюлс
Кристиан
20
Nicolas
Rommens
11
Ндур
Алиун
9
Воссен
Йелле
7
Фадера
Алию
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
23
Алдервейрельд
Тоби
2
Де
Лат
Ричи
27
Mandela
Keita
48
Arthur
Vermeeren
11
Муйя
Арбнор
14
Стенгс
Келвин
7
Керк
Джирано
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Зульте-Варегем
4-3-3
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
Антверпен

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
5:1
ПДА
1:2
ПДА
3:0
КБ
0:4

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.71
1.6

Среднее время на гол

52
56

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.58
1.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гано Зиньо 9 (3) 0.29
Воссен Йелле 9 (3) 0.29
Фадера Алию 6 0.19
Ндур Алиун 4 0.13
Nicolas Rommens 2 0.06
Stan Braem 2 0.06
Сиранни Алессандро 1 0.03
Драмбаев Aлександр 1 0.03
Дерейк Тимоти 1 0.03
Лопес Борха 1 0.03
Сиссако Абдулайе 1 0.03
Mamadou Sangare 1 0.03
Оффор Чинонсо 1 0.03
Moudou Tambedou 1 0.03
Novatus Disma 0 0
Вормер Руд 0 0
Цука Рави 0 0
Lukas Willen 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 16 (6) 0.52
Фрай Микаэль 7 (2) 0.23
Эккеленкамп Юрген 5 0.16
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.16
Алдервейрельд Тоби 4 (1) 0.13
Керк Джирано 4 0.13
Муйя Арбнор 2 0.06
Стенгс Келвин 1 0.03
Де Лат Ричи 1 0.03
Геркенс Питер 1 0.03
Наингголан Раджа 1 0.03
Миёши Коджи 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Скотт Кристофер 1 0.03
Нсимба Брюни 1 0.03
Валенсия Энтони 1 0.03
Батай Йелле 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Mandela Keita 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 9 1
Сиссако Абдулайе 5 1
Nicolas Rommens 6 0
Фадера Алию 6 0
Лопес Борха 4 1
Дерейк Тимоти 5 0
Сиранни Алессандро 5 0
Moudou Tambedou 5 0
Оффор Чинонсо 4 0
Цука Рави 2 1
Воссен Йелле 3 0
Кристенсен Лассе 3 0
Lukas Willen 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Mamadou Sangare 2 0
Фила Карол 2 0
Ндур Алиун 2 0
Сормо Бент 0 1
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Wout De Buyser 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 11 0
Стенгс Келвин 5 1
Янссен Винсент 6 0
Алдервейрельд Тоби 5 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Юсуф Альхассан 3 0
Пачо Вильям 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Геркенс Питер 2 0
Алмейда Динис 2 0
Батай Йелле 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Арун Фарис 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Arthur Vermeeren 1 0

Результаты матчей

Зульте-Варегем
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
Антверпен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

17
7
Зульте-Варегем
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Антверпен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

14
30
Зульте-Варегем
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
16% (5)
45% (14)
Антверпен
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
23% (7)
55% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

20
6

Волевые поражения

31
37

Голы по времени матча

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
17%
4
19%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
8
33%
7
33%
76-90

Пропущено

44
16
17 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 9
6
14%
4
25%
1-15
2
5%
1
6%
16-30
9
20%
6
38%
31-45
8
18%
1
6%
46-60
7
16%
2
13%
61-75
12
27%
2
13%
76-90

Забито

17
31
4 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
1
6%
7
23%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
2
12%
10
32%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
7
41%
4
13%
61-75
4
24%
6
19%
76-90

Пропущено

27
12
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 6
5
19%
3
25%
1-15
4
15%
2
17%
16-30
6
22%
4
33%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
5
19%
1
8%
76-90

Забито

41
52
14 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
5
12%
11
21%
1-15
2
5%
5
10%
16-30
7
17%
12
23%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
11
27%
6
12%
61-75
12
29%
29%
13
25%
76-90

Пропущено

71
28
32 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 8
23 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 15
11
15%
7
25%
1-15
6
8%
3
11%
16-30
15
21%
10
36%
31-45
12
17%
2
7%
46-60
10
14%
3
11%
61-75
17
24%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Гент 2:6 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0
Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Антверпен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0

Результаты матчей

Зульте-Варегем
Антверпен

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зульте-Варегем
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
10
5
3
13
2.5
6
9
1
15
3.5
4
11
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
8
8
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
24
7
12
19
1.5
18
13
5
26
2.5
8
23
1
30
3.5
4
27
1
30
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 30 21 5 4 69 - 30 68
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 30 20 5 5 61 - 36 65
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Гент
 30 15 6 9 56 - 34 51
5.
Брюгге
 30 13 10 7 49 - 36 49
6.
Вестерло
 30 14 6 10 58 - 49 48
7.
Стандард
 29 12 7 10 46 - 41 43
8.
Андерлехт
 29 12 6 11 45 - 36 42
9.
Шарлеруа
 29 12 5 12 37 - 38 41
10.
Серкль Брюгге
 30 10 11 9 41 - 41 41
11.
АХ Лёвен
 30 10 9 11 44 - 43 39
12.
Сент-Трейден
 30 10 9 11 30 - 34 39
13.
Мехелен
 29 9 6 14 39 - 54 33
14.
Кортрейк
 30 8 6 16 35 - 54 30
15.
Эйпен
 30 7 6 17 39 - 62 27
16.
Остенде
 30 6 6 18 34 - 63 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 30 5 4 21 26 - 58 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 12 1 2 37 - 12 37
2.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 29 - 14 35
4.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Брюгге
 15 8 6 1 31 - 15 30
6.
Вестерло
 15 8 3 4 38 - 23 27
7.
Мехелен
 15 7 5 3 28 - 23 26
8.
Серкль Брюгге
 15 6 7 2 26 - 17 25
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 15 5 1 9 17 - 26 16
15.
Эйпен
 15 4 4 7 21 - 27 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 15 1 3 11 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 15 6 4 5 18 - 20 22
5.
Андерлехт
 14 6 3 5 20 - 16 21
6.
Гент
 15 6 3 6 30 - 21 21
7.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
8.
Сент-Трейден
 15 5 5 5 15 - 16 20
9.
АХ Лёвен
 15 5 4 6 22 - 22 19
10.
Брюгге
 15 5 4 6 18 - 21 19
11.
Стандард
 15 5 4 6 19 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 15 4 2 9 21 - 29 14
14.
Серен Юнайтед
 15 4 1 10 19 - 35 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 16 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 14 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 14
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Стенгс Келвин сделал результативную передачу.
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