Тур: 31. Стадион: Elindus Arena.
0:2
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаФила Карол
78' Желтая карточкаДе Лат Ричи
84' Желтая карточкаNovatus Disma
0:1
85' ГолАлдервейрельд Тоби
88' Желтая карточкаНдур Алиун
0:2
89' ПенальтиАлдервейрельд Тоби
90' Желтая карточкаДерейк Тимоти
90'+3
Ход матча
56'
78'
84'
85'
88'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
38
Бостин
Луи
19
Фила
Карол
31
Lukas
Willen
25
Вормер
Руд
11
Ндур
Алиун
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
-
38 Бостин ЛуиВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
34 Stan Braem
-
-
-
Главный тренер: Frederik D'Hollander
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
-
22 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Зульте-Варегем
Антверпен
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
4 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.71
1.6
Среднее время на гол
52
56
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.58
1.25
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гано Зиньо
|9 (3)
|0.29
|Воссен Йелле
|9 (3)
|0.29
|Фадера Алию
|6
|0.19
|Ндур Алиун
|4
|0.13
|Nicolas Rommens
|2
|0.06
|Stan Braem
|2
|0.06
|Сиранни Алессандро
|1
|0.03
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.03
|Дерейк Тимоти
|1
|0.03
|Лопес Борха
|1
|0.03
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.03
|Mamadou Sangare
|1
|0.03
|Оффор Чинонсо
|1
|0.03
|Moudou Tambedou
|1
|0.03
|Novatus Disma
|0
|0
|Вормер Руд
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Lukas Willen
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|16 (6)
|0.52
|Фрай Микаэль
|7 (2)
|0.23
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.16
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.16
|Алдервейрельд Тоби
|4 (1)
|0.13
|Керк Джирано
|4
|0.13
|Муйя Арбнор
|2
|0.06
|Стенгс Келвин
|1
|0.03
|Де Лат Ричи
|1
|0.03
|Геркенс Питер
|1
|0.03
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Миёши Коджи
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Скотт Кристофер
|1
|0.03
|Нсимба Брюни
|1
|0.03
|Валенсия Энтони
|1
|0.03
|Батай Йелле
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
|Mandela Keita
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|9
|1
|Сиссако Абдулайе
|5
|1
|Nicolas Rommens
|6
|0
|Фадера Алию
|6
|0
|Лопес Борха
|4
|1
|Дерейк Тимоти
|5
|0
|Сиранни Алессандро
|5
|0
|Moudou Tambedou
|5
|0
|Оффор Чинонсо
|4
|0
|Цука Рави
|2
|1
|Воссен Йелле
|3
|0
|Кристенсен Лассе
|3
|0
|Lukas Willen
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Фила Карол
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Сормо Бент
|0
|1
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Wout De Buyser
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|11
|0
|Стенгс Келвин
|5
|1
|Янссен Винсент
|6
|0
|Алдервейрельд Тоби
|5
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Пачо Вильям
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Геркенс Питер
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Arthur Vermeeren
|1
|0
Результаты матчей
Зульте-Варегем
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
Антверпен
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
17
7
Зульте-Варегем
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Антверпен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
14
30
Зульте-Варегем
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
16% (5)
45% (14)
Антверпен
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
23% (7)
55% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
20
6
Волевые поражения
31
37
Голы по времени матча
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
17%
4
19%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
8
33%
7
33%
76-90
Пропущено
44
16
17 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 9
6
14%
4
25%
1-15
2
5%
1
6%
16-30
9
20%
6
38%
31-45
8
18%
1
6%
46-60
7
16%
2
13%
61-75
12
27%
2
13%
76-90
Забито
17
31
4 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
1
6%
7
23%
1-15
1
6%
2
6%
16-30
2
12%
10
32%
31-45
2
12%
2
6%
46-60
7
41%
4
13%
61-75
4
24%
6
19%
76-90
Пропущено
27
12
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 3
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 6
5
19%
3
25%
1-15
4
15%
2
17%
16-30
6
22%
4
33%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
11%
1
8%
61-75
5
19%
1
8%
76-90
Забито
41
52
14 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
5
12%
11
21%
1-15
2
5%
5
10%
16-30
7
17%
12
23%
31-45
4
10%
5
10%
46-60
11
27%
6
12%
61-75
12
29%
29%
13
25%
76-90
Пропущено
71
28
32 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 8
23 Пропускали первыми 13
29 Не пропускали 15
11
15%
7
25%
1-15
6
8%
3
11%
16-30
15
21%
10
36%
31-45
12
17%
2
7%
46-60
10
14%
3
11%
61-75
17
24%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Гент 2:6 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0
Зульте-Варегем - Кортрейк 3:3 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 4:0 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Зульте-Варегем - Вестерло 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Дейнзе - Зульте-Варегем 1:2 Зульте-Варегем - Эйпен 5:5 Ломмель - Зульте-Варегем 0:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2
Антверпен
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Антверпен - Шарлеруа 0:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Антверпен - Мехелен 5:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:0
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 2:0 Генк - Антверпен 0:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Андерлехт - Антверпен 0:0 Антверпен - Стандард 4:1 Остенде - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:0 Генк - Антверпен 0:3 Антверпен - Гент 2:0 Вестерло - Антверпен 3:3 Антверпен - Стандард 4:0 Брюгге - Антверпен 2:2 Васланд-Беверен - Антверпен 2:2 Антверпен - Андерлехт 0:0
Результаты матчей
Зульте-Варегем
Антверпен
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
2
10 раз 32%
0
7 раз 23%
1
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зульте-Варегем
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
123
79
105
313
69
115
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
510
88
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
247
1219
1813
526
823
130
427
130
130
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|16 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|14 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|14
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10