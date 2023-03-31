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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Заглембе Любин
0:0
Конец матча
Варта Познань
0'
62' Желтая карточка
Bartlomiej Kludka
80' Желтая карточка
Косцельны Камиль
90' Желтая карточка
Ходына Кацпер
90'+5
87
Диудис
Сократис
13
Mateusz
Grzybek
2
Копац
Бартош
4
Ях
Ярослав
55
Мата
Луиш
99
Lukasz
Lakomy
20
Полетанович
Марко
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
15
Долежал
Мартин
1
Лис
Адриан
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
14
Косцельны
Камиль
3
Кьельб
Якуб
16
Луиш
Мигел
8
Мяйнпя
Нило
24
Шмыт
Каетан
77
Савич
Стефан
V
99
Зреляк
Адам
Заглембе Любин
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-2-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Варта Познань

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:2
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
ТМС
3:0
ВД
1:2
ВД
0:3

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
55

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 5 (1) 0.19
Бохар Дамьян 3 0.12
Lukasz Lakomy 3 0.12
Долежал Мартин 2 0.08
Живец Саша 2 0.08
Rafal Adamski 2 0.08
Стажиньски Филип 1 0.04
Маковский Томаш 1 0.04
Ях Ярослав 1 0.04
Курминовски Давид 1 0.04
Гаприндашвили Торнике 1 0.04
Tomasz Pienko 1 0.04
Bartlomiej Kludka 0 0
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 6 0.23
Журавски Мачей 4 0.15
Гжесик Ян 4 0.15
Щепаньски Милош 3 0.12
Луиш Мигел 2 0.08
Ставропулос Димитрис 2 0.08
Шмыт Каетан 1 0.04
Шимонович Давид 1 0.04
Савич Стефан V 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Коррин Милан 1 0.04
Дестан Энис 1 0.04
Копчински Михал 1 (1) 0.04
Konrad Matuszewski 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 0
Полетанович Марко 4 0
Маковский Томаш 4 0
Ях Ярослав 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Bartlomiej Kludka 3 0
Стажиньски Филип 2 0
Koki Hinokio 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Tomasz Pienko 2 0
Бартолевски Матеуш 0 1
Гаприндашвили Торнике 0 1
Бурич Ясмин 1 0
Диудис Сократис 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Мата Луиш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Rafal Adamski 1 0
Filip Kocaba 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 6 0
Дестан Энис 5 0
Мяйнпя Нило 3 1
Зреляк Адам 4 0
Гжесик Ян 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Шимонович Давид 3 0
Копчински Михал 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Щепаньски Милош 2 0
Иванов Роберт 2 0
Коррин Милан 2 0
Луиш Мигел 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Журавски Мачей 1 0
Лис Адриан 1 0
Кьельб Якуб 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Варта Познань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
1
Заглембе Любин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Варта Познань
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

14
13
Заглембе Любин
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Варта Познань
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

19
14

Голы по времени матча

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
2
11%
1
10%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
6%
4
40%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
7
39%
1
10%
76-90

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
36%
4
27%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
6
32%
3
21%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Забито

23
29
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
12 Не забивали 10
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
6
26%
6
21%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
7
30%
6
21%
61-75
3
13%
7
24%
76-90

Пропущено

37
24
13 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 15
2
5%
3
13%
1-15
7
19%
5
21%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
6
16%
7
29%
29%
46-60
9
24%
4
17%
61-75
9
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1
Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2
Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Варта Познань

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
0
10 раз 38%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
5
2
12
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
7
1.5
6
7
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
16
10
7
19
1.5
10
16
2
24
2.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 25 19 4 2 51 - 16 61
2.
Легия
 25 15 7 3 39 - 26 52
3.
Лех
 25 12 7 6 34 - 23 43
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 25 10 7 8 31 - 28 37
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Пяст
 26 9 6 11 28 - 27 33
9.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
10.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
11.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
12.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
13.
Шлёнск
 25 7 9 9 25 - 34 30
14.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
15.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
16.
Корона Кельце
 25 7 6 12 27 - 37 27
17.
Лехия Гданьск
 25 7 4 14 25 - 42 25
18.
Медзь
 25 4 7 14 25 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 12 8 4 0 23 - 12 28
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
8.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
9.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Корона Кельце
 12 5 2 5 13 - 13 17
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 7 3 2 17 - 9 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 12 3 3 6 9 - 16 12
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 9 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Ягеллония Нене III 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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