Тур: 26. Стадион: Заглебье Любин. Главный судья: Wojciech Myc
0:0
Конец матча
0'
62' Желтая карточкаBartlomiej Kludka
80' Желтая карточкаКосцельны Камиль
90' Желтая карточкаХодына Кацпер
90'+5
Ход матча
80'
90'
55
Мата
Луиш
39
Бохар
Дамьян
16
Луиш
Мигел
24
Шмыт
Каетан
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Заглембе Любин
Варта Познань
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
90
55
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|5 (1)
|0.19
|Бохар Дамьян
|3
|0.12
|Lukasz Lakomy
|3
|0.12
|Долежал Мартин
|2
|0.08
|Живец Саша
|2
|0.08
|Rafal Adamski
|2
|0.08
|Стажиньски Филип
|1
|0.04
|Маковский Томаш
|1
|0.04
|Ях Ярослав
|1
|0.04
|Курминовски Давид
|1
|0.04
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.04
|Tomasz Pienko
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|6
|0.23
|Журавски Мачей
|4
|0.15
|Гжесик Ян
|4
|0.15
|Щепаньски Милош
|3
|0.12
|Луиш Мигел
|2
|0.08
|Ставропулос Димитрис
|2
|0.08
|Шмыт Каетан
|1
|0.04
|Шимонович Давид
|1
|0.04
|Савич Стефан V
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Коррин Милан
|1
|0.04
|Дестан Энис
|1
|0.04
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.04
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|0
|Полетанович Марко
|4
|0
|Маковский Томаш
|4
|0
|Ях Ярослав
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Bartlomiej Kludka
|3
|0
|Стажиньски Филип
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Tomasz Pienko
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|1
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Rafal Adamski
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|6
|0
|Дестан Энис
|5
|0
|Мяйнпя Нило
|3
|1
|Зреляк Адам
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Плеснерович Виктор
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Копчински Михал
|2
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Щепаньски Милош
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Konrad Matuszewski
|2
|0
|Журавски Мачей
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Варта Познань
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
5
1
Заглембе Любин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Варта Познань
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
14
13
Заглембе Любин
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Варта Познань
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
58% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
9
5
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
19
14
Голы по времени матча
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
2
11%
1
10%
1-15
3
17%
3
30%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
6%
4
40%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
7
39%
1
10%
76-90
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
4
27%
16-30
5
36%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
5
36%
4
27%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
6
32%
3
21%
61-75
2
11%
2
14%
76-90
Забито
23
29
10 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
12 Не забивали 10
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
6
26%
6
21%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
7
30%
6
21%
61-75
3
13%
7
24%
76-90
Пропущено
37
24
13 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 15
2
5%
3
13%
1-15
7
19%
5
21%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
6
16%
7
29%
29%
46-60
9
24%
4
17%
61-75
9
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1
Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1 Заглембе Любин - Ботошани 0:0 Заглембе Любин - Ракув 1:2 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2
Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0 Варта Познань - Сабах Баку 1:1 Сьрода - Варта Познань 3:4 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Варта Познань 0:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Варта Познань - Гурник Забже 0:0 Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0
Результаты матчей
Заглембе Любин
Варта Познань
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 25%
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
0
10 раз 38%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
85
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
57
67
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
1610
719
1016
224
224
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|9 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10
|Ягеллония
|Нене III
|1 8