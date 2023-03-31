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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Пяст
1:0
Конец матча
Гурник Забже
0'
1:0
12' Гол
Томашевич Гжегож
39' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
78' Желтая карточка
Расак Дамиан
90' Желтая карточка
Палюшек Александр
90' Желтая карточка
Michael Ameyaw
90'+7
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
24
Хэйтли
Том
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
18
Вильчек
Камиль
1
Белица
Даниэль
13
Бергстрём
Эмиль
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
2
Секулич
Борис
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
7
Пачеко
Даниэль
41
Daisuke
Yokota
10
Подольски
Лукас
9
Ван
ден
Хурк
Антони
Пяст
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-2-1

История личных встреч

Пяст
Гурник Забже

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

Э
3:3
Э
0:0
К
0:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
OE
1:0
OE
1:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.27

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.45
0.6

Среднее время на гол

61
150

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.33
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
94

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 8 0.31
Кадзиор Дамиан 3 0.12
Дзичек Патрик 3 (3) 0.12
Храпек Михал 2 0.08
Томашевич Гжегож 2 0.08
Michael Ameyaw 2 0.08
Феликс Хорхе 2 0.08
Райнер Константин 2 0.08
Червински Якуб 1 0.04
Саппинен Рауно 1 0.04
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0
Gabriel Kirejczyk 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 8 (3) 0.31
Подольски Лукас 5 0.19
Палюшек Александр 3 0.12
Дадок Роберт 3 0.12
Kanji Okunuki 3 0.12
Янжа Эрик 2 0.08
Кравчик Пётр 2 (1) 0.08
Йенсен Ричард 1 0.04
Ван ден Хурк Антони 1 0.04
Ольковски Павел 1 0.04
Новак Бартош 1 0.04
Бергстрём Эмиль 1 0.04
Расак Дамиан 1 0.04
Пачеко Даниэль 0 0
Яницки Рафал 0 0
Войтушек Норберт 0 0
Daisuke Yokota 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 7 1
Храпек Михал 6 0
Томашевич Гжегож 6 0
Катранис Александрос 6 0
Червински Якуб 5 0
Райнер Константин 4 0
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Michael Ameyaw 3 0
Мосур Ариэль 1 1
Вильчек Камиль 1 0
Гук Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 9 0
Мвондо Жан 8 0
Йенсен Ричард 5 1
Палюшек Александр 6 0
Пачеко Даниэль 4 0
Подольски Лукас 3 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Яницки Рафал 3 0
Врховец Блаж 3 0
Бергстрём Эмиль 3 0
Дадок Роберт 3 0
Щесняк Криспин 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Расак Дамиан 2 0
Kanji Okunuki 2 0
Белица Даниэль 2 0
Кравчик Пётр 2 0
Влодарчик Шимон 2 0
Jakub Szymanski 2 0
Бролль Кевин 0 1
Секулич Борис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Результаты матчей

Пяст
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
7
Пяст
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Гурник Забже
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

12
13
Пяст
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Гурник Забже
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

8
16

Волевые поражения

17
20

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
4
29%
5
29%
29%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
7
41%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
4
31%
3
18%
76-90

Пропущено

14
20
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
14%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
9
45%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

27
34
11 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
3
11%
5
15%
1-15
3
11%
7
21%
16-30
5
19%
7
21%
31-45
5
19%
7
21%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
5
19%
4
12%
76-90

Пропущено

28
37
12 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
2
7%
5
14%
1-15
6
21%
6
16%
16-30
4
14%
12
32%
31-45
3
11%
3
8%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
9
32%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2
Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Сталь Мелец - Пяст 0:3
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1
Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0 Гурник Забже - Одра Ополе 4:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Медзь 0:3 ККС 1925 Калиш - Гурник Забже 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4

Результаты матчей

Пяст
Гурник Забже

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пяст
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
18
8
7
19
1.5
8
18
3
23
2.5
5
21
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 25 19 4 2 51 - 16 61
2.
Легия
 25 15 7 3 39 - 26 52
3.
Лех
 25 12 7 6 34 - 23 43
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 25 10 7 8 31 - 28 37
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Пяст
 26 9 6 11 28 - 27 33
9.
Висла Плоцк
 25 9 5 11 34 - 34 32
10.
Радомьяк Радом
 25 9 5 11 26 - 29 32
11.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
12.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
13.
Шлёнск
 25 7 9 9 25 - 34 30
14.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
15.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
16.
Корона Кельце
 25 7 6 12 27 - 37 27
17.
Лехия Гданьск
 25 7 4 14 25 - 42 25
18.
Медзь
 25 4 7 14 25 - 40 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 12 8 4 0 23 - 12 28
3.
Висла Плоцк
 12 7 2 3 17 - 9 23
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
8.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
9.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
10.
Корона Кельце
 12 5 2 5 13 - 13 17
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 7 3 2 17 - 9 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 12 5 3 4 13 - 12 18
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 12 3 3 6 9 - 16 12
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 12 1 2 9 11 - 22 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 9 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Ягеллония Нене III 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Пачеко Даниэль получил желтую карточку от судьи
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