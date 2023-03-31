Тур: 26. Стадион: Пяст. Главный судья: Пржибыл Ярослав
1:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолТомашевич Гжегож
39' Желтая карточкаПачеко Даниэль
78' Желтая карточкаРасак Дамиан
90' Желтая карточкаПалюшек Александр
90' Желтая карточкаMichael Ameyaw
90'+7
Ход матча
12'
1:0
39'
78'
90'
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Сокул ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Пяст
Гурник Забже
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.27
Среднее время на гол
75
70
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.45
0.6
Среднее время на гол
61
150
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.33
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
94
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|8
|0.31
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.12
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.12
|Храпек Михал
|2
|0.08
|Томашевич Гжегож
|2
|0.08
|Michael Ameyaw
|2
|0.08
|Феликс Хорхе
|2
|0.08
|Райнер Константин
|2
|0.08
|Червински Якуб
|1
|0.04
|Саппинен Рауно
|1
|0.04
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|8 (3)
|0.31
|Подольски Лукас
|5
|0.19
|Палюшек Александр
|3
|0.12
|Дадок Роберт
|3
|0.12
|Kanji Okunuki
|3
|0.12
|Янжа Эрик
|2
|0.08
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.08
|Йенсен Ричард
|1
|0.04
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.04
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Новак Бартош
|1
|0.04
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.04
|Расак Дамиан
|1
|0.04
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
|Daisuke Yokota
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|7
|1
|Храпек Михал
|6
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Катранис Александрос
|6
|0
|Червински Якуб
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Michael Ameyaw
|3
|0
|Мосур Ариэль
|1
|1
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|9
|0
|Мвондо Жан
|8
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Палюшек Александр
|6
|0
|Пачеко Даниэль
|4
|0
|Подольски Лукас
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Врховец Блаж
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Щесняк Криспин
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Kanji Okunuki
|2
|0
|Белица Даниэль
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Влодарчик Шимон
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
7
Пяст
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Гурник Забже
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
14
Волевые поражения
12
13
Пяст
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
54% (14)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Гурник Забже
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
8
16
Волевые поражения
17
20
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
4
29%
5
29%
29%
46-60
4
29%
3
18%
61-75
1
7%
1
6%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
7
41%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
4
24%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
4
31%
3
18%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
14%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
9
45%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
27
34
11 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 8
3
11%
5
15%
1-15
3
11%
7
21%
16-30
5
19%
7
21%
31-45
5
19%
7
21%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
5
19%
4
12%
76-90
Пропущено
28
37
12 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
2
7%
5
14%
1-15
6
21%
6
16%
16-30
4
14%
12
32%
31-45
3
11%
3
8%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
9
32%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2
Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Сталь Мелец - Пяст 0:3
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1
Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0 Гурник Забже - Одра Ополе 4:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Медзь 0:3 ККС 1925 Калиш - Гурник Забже 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4
Результаты матчей
Пяст
Гурник Забже
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
3
4 раза 15%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пяст
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
310
49
112
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
49
49
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
188
719
818
323
521
125
125
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|9 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10
|Ягеллония
|Нене III
|1 8