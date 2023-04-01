Тур: 28. Стадион: Джованни Цини. Главный судья: Маринелли Ливио
0'
21' Желтая карточкаЛочошвили Лука
39' Желтая карточкаПашалич Марио
0:1
44' ГолДе Рон Мартен
54' Желтая карточкаТолой Рафаэл
1:1
56' ПенальтиЧофани Даниэль
60' Желтая карточкаЧофани Даниэль
1:2
73' ГолБога Жереми
82' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
1:3
90' ГолЛукман Адемола
Бонусы букмекеров
Ход матча
21'
39'
44'
0:1
54'
56'
1:1
60'
73'
1:2
82'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
74
Цаджу
Франк
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бога ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Аталанта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чофани Даниэль
|6 (3)
|0.21
|Дессерс Сириль
|5
|0.18
|Окереке Давид
|5 (1)
|0.18
|Валери Эмануэле
|2
|0.07
|Цаджу Франк
|2
|0.07
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.04
|Пикель Шарль
|1
|0.04
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|12 (3)
|0.43
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.25
|Копмейнерс Тëн
|6 (2)
|0.21
|Бога Жереми
|2
|0.07
|Пашалич Марио
|2
|0.07
|Де Рон Мартен
|2
|0.07
|Меле Йоаким
|2
|0.07
|Скальвини Джорджио
|2
|0.07
|Малиновский Руслан
|1
|0.04
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.04
|Толой Рафаэл
|1
|0.04
|Сапата Дуван
|1
|0.04
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|Хатебур Ханс
|1
|0.04
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.04
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|Демирал Мерих
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пикель Шарль
|8
|0
|Серникола Леонардо
|7
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|Гильоне Паоло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Скальвини Джорджио
|6
|0
|Толой Рафаэл
|5
|0
|Де Рон Мартен
|5
|0
|Копмейнерс Тëн
|5
|0
|Демирал Мерих
|5
|0
|Меле Йоаким
|3
|1
|Муриэль Луис
|1
|2
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|2
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Аталанта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
9
Кремонезе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Аталанта
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
11
20
Кремонезе
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Аталанта
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
16
29
Голы по времени матча
Забито
7
20
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
14%
8
40%
46-60
1
14%
1
5%
61-75
3
43%
3
15%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
6
27%
3
20%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Забито
16
25
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
4
25%
6
24%
46-60
4
25%
3
12%
61-75
4
25%
5
20%
76-90
Пропущено
26
15
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
12%
3
20%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
6
23%
4
27%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
23%
2
13%
76-90
Забито
23
45
6 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 17
12 Не забивали 4
3
13%
2
4%
1-15
3
13%
8
18%
16-30
0
0%
9
20%
31-45
5
22%
14
31%
46-60
5
22%
4
9%
61-75
7
30%
8
18%
76-90
Пропущено
48
30
24 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 19
5
10%
5
17%
1-15
12
25%
4
13%
16-30
7
15%
6
20%
31-45
4
8%
5
17%
46-60
8
17%
5
17%
61-75
12
25%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2
Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0
Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Аталанта - Интер Милан 2:3
Результаты матчей
Кремонезе
Аталанта
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
8:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
8
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
8:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
112
211
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
59
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
225
720
1413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|64 - 16
|71
|2.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|42 - 19
|52
|3.
|Заявка
|27
|16
|2
|9
|47 - 31
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|2:1 Заявка
|28
|14
|6
|8
|46 - 32
|48
|6.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|35 - 26
|47
|7.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|45 - 22
|41
|8.
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|37 - 31
|38
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|11.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 33
|37
|12.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|24 - 32
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 47
|27
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|22 - 41
|19
|19.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|16 - 44
|15
|20.
|1:2 Заявка
|28
|1
|10
|17
|23 - 51
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|27 - 7
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|2:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|1:2 Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|2:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|1:2 Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|7 - 19
|5
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кремонезе 1:3 Аталанта
Исход игры
Кремонезе
1.5% (2)
Ничья
3.1% (4)
Аталанта
95.4% (124)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (81)
Меньше
34.15% (42)
Обе команды забьют
Да
66.67% (82)
Нет
33.33% (41)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
50% (65)
0:2 Аталанта
20% (26)
0:1 Аталанта
10% (13)
1:3 Аталанта
6.2% (8)
1:1 Ничья
2.3% (3)
2:1 Кремонезе
1.5% (2)
0:3 Аталанта
1.5% (2)
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