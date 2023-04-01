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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Кремонезе
1:3
Конец матча
Аталанта
0'
21' Желтая карточка
Лочошвили Лука
39' Желтая карточка
Пашалич Марио
0:1
44' Гол
Де Рон Мартен
54' Желтая карточка
Толой Рафаэл
1:1
56' Пенальти
Чофани Даниэль
60' Желтая карточка
Чофани Даниэль
1:2
72' Гол
Бога Жереми
82' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
1:3
90' Гол
Лукман Адемола
90'+6
1:3. Гол Адемолы Лукмена (видео)...
1:2. Гол Жереми Бога (видео). Че...
1:1. Гол Даньеля Чофани с пеналь...
0:1. Гол Мартена де Рона (видео)...

Ход матча

21'
Лочошвили Лука
 
39'
 
Пашалич Марио
44'
0:1
Де Рон Мартен
46'
 
Бога Жереми
Пашалич Марио
46'
 
Лукман Адемола
Муриэль Луис
54'
 
Толой Рафаэл
56'
Чофани Даниэль
1:1
59'
 
Хёйлунн Расмус
Сапата Дуван
60'
Чофани Даниэль
 
66'
 
Меле Йоаким
Дзаппакоста Давиде
67'
Гальдамес Пабло
Чофани Даниэль
 
67'
Васкес Хоан
Лочошвили Лука
 
72'
1:2
Бога Жереми
(Хёйлунн Расмус)
74'
Дессерс Сириль
Бенасси Марко
 
79'
 
Демирал Мерих
Толой Рафаэл
80'
Буонаюто Кристиан
Кастаньетти Микеле
 
80'
Гильоне Паоло
Мейте Суалихо
 
82'
Бьянкетти Маттео
 
90'
1:3
Лукман Адемола
(Эдерсон Хонорато)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Кремонезе 1.5% (2)
X 3.1% (4)
Аталанта 95.4% (124)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
28
Мейте
Суалихо
26
Бенасси
Марко
3
Валери
Эмануэле
74
Цаджу
Франк
9
Чофани
Даниэль
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
42
Скальвини
Джорджио
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
Кремонезе
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Аталанта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:1
К
3:0
ММ(
0:2

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чофани Даниэль 6 (3) 0.21
Дессерс Сириль 5 0.18
Окереке Давид 5 (1) 0.18
Валери Эмануэле 2 0.07
Цаджу Франк 2 0.07
Серникола Леонардо 1 0.04
Буонаюто Кристиан 1 0.04
Пикель Шарль 1 0.04
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.46
Хёйлунн Расмус 7 0.25
Копмейнерс Тëн 6 (2) 0.21
Бога Жереми 2 0.07
Пашалич Марио 2 0.07
Де Рон Мартен 2 0.07
Меле Йоаким 2 0.07
Скальвини Джорджио 2 0.07
Малиновский Руслан 1 0.04
Муриэль Луис 1 (1) 0.04
Эдерсон Хонорато 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Сапата Дуван 1 0.04
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Хатебур Ханс 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Соппи Брэндон 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 8 0
Серникола Леонардо 7 0
Васкес Хоан 6 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 4 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Дессерс Сириль 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Гильоне Паоло 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Афена-Гьян Феликс 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 7 0
Скальвини Джорджио 6 0
Толой Рафаэл 5 0
Де Рон Мартен 5 0
Копмейнерс Тëн 5 0
Демирал Мерих 5 0
Меле Йоаким 3 1
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 3 0
Дзаппакоста Давиде 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Цортеа Надир 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Джимсити Берат 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Джан Пьеро Гасперини 2 0
Паломино Хосе 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Аталанта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
9
Кремонезе
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Аталанта
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

11
20
Кремонезе
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Аталанта
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

18
11

Волевые поражения

17
29

Голы по времени матча

Забито

8
23
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 10
22 Не забивали 15
1
13%
1
4%
1-15
1
13%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
25%
8
35%
46-60
1
13%
2
9%
61-75
3
38%
4
17%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
6
24%
3
19%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
5
20%
3
19%
61-75
7
28%
3
19%
76-90

Забито

16
25
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
4
25%
6
24%
46-60
4
25%
3
12%
61-75
4
25%
5
20%
76-90

Пропущено

26
15
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
12%
3
20%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
6
23%
4
27%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
23%
2
13%
76-90

Забито

24
48
6 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 18
12 Не забивали 4
3
13%
2
4%
1-15
3
13%
8
17%
16-30
0
0%
10
21%
31-45
6
25%
14
29%
29%
46-60
5
21%
5
10%
61-75
7
29%
29%
9
19%
76-90

Пропущено

51
31
25 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 20
5
10%
5
16%
1-15
12
24%
4
13%
16-30
8
16%
6
19%
31-45
4
8%
6
19%
46-60
9
18%
5
16%
61-75
13
25%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2
Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0 Эмполи - Кремонезе 2:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0
Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2 Аталанта - Крема 10:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Бетис - Аталанта 0:3 Ницца - Аталанта 0:3 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Аталанта - Интер Милан 2:3

Результаты матчей

Кремонезе
Аталанта

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
8:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
8
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
8:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
2
11 раз 39%
1
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
2
2
12
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
23
5
7
21
1.5
15
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Лацио
 Заявка 27 15 7 5 42 - 19 52
3.
Интер Милан
 Заявка 28 16 2 10 47 - 32 50
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Аталанта
 Заявка 28 14 6 8 47 - 32 48
6.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 35 - 26 47
7.
Ювентус
 Заявка 28 18 5 5 46 - 22 44
8.
Фиорентина
 Заявка 28 11 7 10 33 - 31 40
9.
Удинезе
 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 28 4 7 17 22 - 42 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 28 1 10 17 23 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
10.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
11.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
12.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
13.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
3.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
9.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
10.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Удинезе Бекао Родриго 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 130
    Кремонезе 1.5% (2)
    X 3.1% (4)
    Аталанта 95.4% (124)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кремонезе 1:3 Аталанта

    Исход игры
    Кремонезе
    1.5% (2)
    Ничья
    3.1% (4)
    Аталанта
    95.4% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (81)
    Меньше
    34.15% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (82)
    Нет
    33.33% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    50% (65)
    0:2 Аталанта
    20% (26)
    0:1 Аталанта
    10% (13)
    1:3 Аталанта
    6.2% (8)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    2:1 Кремонезе
    1.5% (2)
    0:3 Аталанта
    1.5% (2)
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