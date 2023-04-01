Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Аталанта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Кастаньетти Микеле пробил со штрафного прямо в стенку

39' Игрок из команды Кремонезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Скальвини Джорджио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Игрок из команды Кремонезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Emanuele Valeri нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Кастаньетти Микеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Дзаппакоста Давиде наказан за толчок Emanuele Valeri

27' Emanuele Valeri ослабляет давление, выбив мяч.

27' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Муриэль Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Emanuele Valeri ослабляет давление, выбив мяч.

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Лочошвили Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Цаджу Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Лочошвили Лука - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Дзаппакоста Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Кремонезе

17' Пашалич Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хорошую попытку сделал Бенасси Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Emanuele Valeri из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Кремонезе

10' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Паломино Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Кремонезе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Кастаньетти Микеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Кремонезе

6' Сапата Дуван не смог попасть в створ ударом издали

6' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Аталанта

5' Кастаньетти Микеле не смог попасть в створ ударом издали

5' Мейте Суалихо пробует нанести удар издали, но Хуан Муссо держит все под контролем

4' Мейте Суалихо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Кремонезе совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Толой Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кремонезе начинает с центра поля