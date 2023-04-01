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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 1.
Браге
1:2
Второй тайм: 90+'
Вестерос
0'
0:1
50' Гол
Йоханссон Саймон
1:1
51' Гол
Хеллберг Сет
1:2
80' Гол
Jaheem Burke
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
4
Malte
Persson
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
16
Samouil
Izountouemoi
11
Johan
Arvidsson
12
Ieltsin
Camoes
10
Берггрен
Густав
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
15
Эдлунд
Олле
22
Patric
Aaslund
6
Йоханссон
Саймон
16
Anders
Hellblom
10
Jaheem
Burke
Браге
4-3-3
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Браге
Вестерос

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

20 матчей

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
1:3
С
3:3
С
2:2
С
0:3
С
2:1
С
2:1
С
1:1
К
1:3
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:3
С
2:1
С
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Среднее время на гол

75
50

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.1

Среднее время на гол

64
81

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.3
1.45

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
62

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Норрбю 5:0
Сундсвалль - Браге 0:2 Хаммарбю - Браге 4:1 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2 Слейпнер - Браге 0:2
Вестерос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2 Варберг БоИС - Вестерос 0:2
АИК - Вестерос 1:1 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3 Вестерос - Эргрюте 1:1
  • 51'
    Samouil Izountouemoi сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Хеллберг Сет бьет в цель!
  • 50'
    Patric Aaslund сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Йоханссон Саймон бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Вестерос
65.00
8.70
2.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Браге 1:2 Вестерос онлайн

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