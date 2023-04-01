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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: .
Мальмё
1:0
Второй тайм: 87'
Кальмар
0'
66' Желтая карточка
Саетра Ларс
1:0
67' Пенальти
Телин Исаак

Ход матча

65'
 
Хуммет Денис
Шамун Ноа
66'
 
Саетра Ларс
67'
Телин Исаак
1:0
79'
 
Дженсен Кевин
Скрабб Симон
79'
 
Arash Motaraghebjafarpour
Линдаль Аксель

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Кальмар
1.67
9.80
5.90
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
2
Тиннерхольм
Антон
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
11
Нанаси
Себастьян
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
21
Веккья
Стефано
10
Кристиансен
Андерс
22
Али
Таха
Абди
9
Телин
Исаак
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
Мальмё
4-2-3-1
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Кальмар

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

36 матчей

58.3%
16.7%
25%
21 победа 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.9%
41.7%
19.4%
14 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

А
0:1
А
0:1
А
0:1
ТМК
0:1
А
3:1
ТМК
2:2
А
0:4
А
2:1
А
0:5
А
1:0
ТМК
2:1
А
4:0
А
3:0
А
6:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
К
2:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
1:1
А
1:4
А
1:0
А
1:2
ММ(
1:1
А
2:0
А
1:2
А
2:0
ШК
2:1
А
0:1
А
2:3
А
5:4
А
1:2
А
3:2
А
3:2

Голы

Всего голов

34
38

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.42
0.71

Среднее время на гол

63
127

Всего голов

61
50

Голов в среднем за матч

1.69
1.39

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

53
64

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:1
Мальмё - Сковде АИК 2:0 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0
Кальмар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Хельсинборг 4:1
Онсала - Кальмар 0:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Кальмар
1.67
9.80
5.90
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