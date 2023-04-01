Тур: 1. Стадион: Эледа. Зрители: 21312
0'
66' Желтая карточкаСаетра Ларс
1:0
67' ПенальтиТелин Исаак
90' Желтая карточкаПенья Серхио
90'+11
Ход матча
66'
67'
1:0
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Количество передач 0
-
60 Владение мячом, % 40
27
Далин
Юхан
31
Ларссон
Хуго
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Hugo Bolin
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Мальмё
Кальмар
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
36 матчей
58.3%
16.7%
25%
21 победа 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.9%
41.7%
19.4%
14 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
38
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.42
0.71
Среднее время на гол
63
127
Всего голов
61
50
Голов в среднем за матч
1.69
1.39
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
53
64
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:1
Мальмё - Сковде АИК 2:0 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0
Кальмар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Хельсинборг 4:1
Онсала - Кальмар 0:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0