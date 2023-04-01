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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 21312
Мальмё
1:0
Конец матча
Кальмар
0'
66' Желтая карточка
Саетра Ларс
1:0
67' Пенальти
Телин Исаак
90' Желтая карточка
Пенья Серхио
90'+11

Ход матча

64'
 
Хуммет Денис
Шамун Ноа
66'
 
Саетра Ларс
67'
Телин Исаак
1:0
79'
 
Дженсен Кевин
Скрабб Симон
79'
 
Arash Motaraghebjafarpour
Линдаль Аксель
80'
Рикс Сёрен
Веккья Стефано
 
80'
Сисей Йозеф
Нанаси Себастьян
 
87'
Ольссон Мартин
Кристиансен Андерс
 
90'
Левицки Оскар
Али Таха Абди
 
90'
Пенья Серхио
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Количество передач 0
  • 60 Владение мячом, % 40
27
Далин
Юхан
2
Тиннерхольм
Антон
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
11
Нанаси
Себастьян
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
21
Веккья
Стефано
10
Кристиансен
Андерс
22
Али
Таха
Абди
9
Телин
Исаак
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
Мальмё
4-2-3-1
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
Кальмар

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

36 матчей

58.3%
16.7%
25%
21 победа 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.9%
41.7%
19.4%
14 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

А
0:1
А
0:1
А
0:1
ТМК
0:1
А
3:1
ТМК
2:2
А
0:4
А
2:1
А
0:5
А
1:0
ТМК
2:1
А
4:0
А
3:0
А
6:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
К
2:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
1:1
А
1:4
А
1:0
А
1:2
ММ(
1:1
А
2:0
А
1:2
А
2:0
ШК
2:1
А
0:1
А
2:3
А
5:4
А
1:2
А
3:2
А
3:2

Голы

Всего голов

34
38

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.42
0.71

Среднее время на гол

63
127

Всего голов

61
50

Голов в среднем за матч

1.69
1.39

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

53
64

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:1
Мальмё - Сковде АИК 2:0 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Мальмё - Вернаму 0:0
Кальмар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Кальмар - Хельсинборг 4:1
Онсала - Кальмар 0:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1 Кальмар - Варберг БоИС 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мальмё 1:0 Кальмар онлайн

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