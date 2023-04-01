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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 1.
Сундсвалль
1:0
Второй тайм: 90+'
Ландскруна
0'
15' Желтая карточка
Блумквист Александр
21' Желтая карточка
Erik Hedenquist
31' Желтая карточка
Jesper Strid
1:0
62' Гол
Стенсхаген Теодор

Ход матча

15'
Блумквист Александр
 
21'
 
Erik Hedenquist
31'
 
Jesper Strid
62'
Стенсхаген Теодор
1:0
63'
Халлениус Линус
Dusan Jajic
 
67'
 
Дзабич Робин
Melker Widell
67'
 
Kofi Fosuhene Asare
Camil Jebara
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Ландскруна
2.55
5.40
46.00
Все Коэффициенты
23
Молин
Густав
4
Блумквист
Александр
19
Стенсхаген
Теодор
6
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
13
Пичках
Пайя
30
Dusan
Jajic
7
Андерссон
Эрик
22
Симба
Мунга
21
Энгблум
Понтус
8
Ludvig
Naavik
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
14
Эдвардссон
Давид
10
Эгнелль
Адам
5
Edvin
Dahlqvist
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
15
Melker
Widell
Сундсвалль
3-5-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Сундсвалль
Ландскруна

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
0:0
С
3:2
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
5:2
С
0:1
ШК
0:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
97

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0
Сундсвалль - Браге 0:2 Сундсвалль - Норрбю 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Эребру 0:2
Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Jesper Strid получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Ландскруна
2.55
5.40
46.00
Все Коэффициенты
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