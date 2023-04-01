Тур: 1.
2:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаБлумквист Александр
21' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
31' Желтая карточкаJesper Strid
1:0
62' ГолСтенсхаген Теодор
89' Желтая карточкаErik Hedenquist
2:0
90' ГолХаллениус Линус
90'+16
Ход матча
21'
31'
62'
89'
90'
23
Молин
Густав
13
Пичках
Пайя
30
Dusan
Jajic
22
Симба
Мунга
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
- Основной состав
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
-
30 Dusan JajicПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Паули ХампусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Sam Hegdal
-
-
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
История личных встреч
Сундсвалль
Ландскруна
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.23
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
97
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0
Сундсвалль - Браге 0:2 Сундсвалль - Норрбю 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0 Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1
Ландскруна
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мьельбю - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Ландскруна - Олимпик Ташкент 4:1 Ландскруна - Эребру 0:2
Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Ландскруна - Ангелхолм 0:0 Юргорден - Ландскруна 6:1 Лунд БОИС - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Хеллеруп 1:1 Ландскруна - Б-93 1:0 Сённерйюск - Ландскруна 0:2 Вернаму - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Эребру - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2