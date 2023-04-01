Тур: 27. Стадион: АФАС. Главный судья: Камфуис Йочем
0:1
Первый тайм: 20'
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
31
Бёкема
Сэм
16
Мейнанс
Свен
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
24 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Херенвен
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед
38 матчей
55.3%
13.2%
31.5%
21 победа 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
41
Голов в среднем за матч
2
2.16
Среднее время на гол
45
41
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.79
1.53
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
72
70
Голов в среднем за матч
1.89
1.84
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
47
48
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|11 (1)
|0.41
|Одгор Йенс
|8
|0.3
|Карлссон Йеспер III
|6
|0.22
|Де Вит Дани
|5
|0.19
|Сугавара Юкинари
|3
|0.11
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.11
|Де Вит Меес
|2
|0.07
|Мейнанс Свен
|2
|0.07
|Керкез Милош
|2
|0.07
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.07
|Класи Йорди
|1
|0.04
|Михайлович Джордже
|1
|0.04
|Лахдо Майкель
|1
|0.04
|Бюрместер Зико
|1
|0.04
|Деккер Максим
|1
|0.04
|Гус Ваутер
|1
|0.04
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Хойдонк Сидней
|11
|0.41
|Сарр Амин
|5
|0.19
|Ван Эвейк Милан
|5
|0.19
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0.11
|Тахири Анас
|1
|0.04
|Хайе Том
|1
|0.04
|Кёлерт Матс
|1
|0.04
|Сахрауи Осам
|1
|0.04
|Бохневич Павел
|1
|0.04
|Кайб Рами
|1
|0.04
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0.04
|Нопперт Андрис
|0
|0
|Ольссон Симон
|0
|0
|Хаяль Рами
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|5
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Рейндерс Тиджани
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|7
|0
|Тахири Анас
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Ван Оттеле Сюб
|3
|0
|Колассен Антуан
|3
|0
|Халилович Тибор
|1
|1
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Ван Акен Йост
|2
|0
|Кёлерт Матс
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|2
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Нопперт Андрис
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Херенвен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
3
АЗ Алкмаар
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
22
9
АЗ Алкмаар
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Херенвен
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
15
20
Волевые поражения
31
12
Голы по времени матча
Забито
25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
2
8%
1
7%
1-15
6
24%
3
20%
16-30
8
32%
2
13%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
3
12%
4
27%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Забито
25
15
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
8%
1
7%
1-15
5
20%
3
20%
16-30
5
20%
6
40%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
5
20%
4
27%
76-90
Пропущено
16
22
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
25%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
6
27%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
5
31%
3
14%
76-90
Забито
50
30
28 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 10
4
8%
2
7%
1-15
11
22%
6
20%
16-30
13
26%
8
27%
31-45
7
14%
3
10%
46-60
7
14%
3
10%
61-75
8
16%
8
27%
76-90
Пропущено
32
37
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
7
22%
5
14%
1-15
3
9%
5
14%
16-30
6
19%
8
22%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
2
6%
6
16%
61-75
10
31%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2
Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3
Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1 Генк - Херенвен 3:1 Херенвен - Камбюр 2:1
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Херенвен
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
10 раз 38%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
58
39
112
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
58
410
310
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1313
Больше Меньше
1016
719
422
422
125
224
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6