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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
АЗ Алкмаар
0:1
Первый тайм: 20'
Херенвен

Ход матча

5'
0:1
Ван Хойдонк Сидней
(Сахрауи Осам)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Херенвен
2.45
4.53
6.31
Все Коэффициенты
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
7
Одгор
Йенс
16
Мейнанс
Свен
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
1
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Сахрауи
Осам
17
Ван
Хойдонк
Сидней
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Херенвен

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 12 побед

38 матчей

55.3%
13.2%
31.5%
21 победа 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:2
EEP
2:0
EEP
3:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

38
41

Голов в среднем за матч

2
2.16

Среднее время на гол

45
41

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.79
1.53

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

72
70

Голов в среднем за матч

1.89
1.84

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

47
48

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 11 (1) 0.41
Одгор Йенс 8 0.3
Карлссон Йеспер III 6 0.22
Де Вит Дани 5 0.19
Сугавара Юкинари 3 0.11
Рейндерс Тиджани 3 0.11
Де Вит Меес 2 0.07
Мейнанс Свен 2 0.07
Керкез Милош 2 0.07
Ван Бредероде Мирон 2 0.07
Класи Йорди 1 0.04
Михайлович Джордже 1 0.04
Лахдо Майкель 1 0.04
Бюрместер Зико 1 0.04
Деккер Максим 1 0.04
Гус Ваутер 1 0.04
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Хойдонк Сидней 11 0.41
Сарр Амин 5 0.19
Ван Эвейк Милан 5 0.19
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0.11
Тахири Анас 1 0.04
Хайе Том 1 0.04
Кёлерт Матс 1 0.04
Сахрауи Осам 1 0.04
Бохневич Павел 1 0.04
Кайб Рами 1 0.04
Ван Оттеле Сюб 1 0.04
Нопперт Андрис 0 0
Ольссон Симон 0 0
Хаяль Рами 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 5 0
Сугавара Юкинари 5 0
Де Вит Дани 3 1
Хацидиакос Пантелис 4 0
Керкез Милош 4 0
Рейндерс Тиджани 3 0
Карлссон Йеспер III 3 0
Павлидис Вангелис 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Гус Ваутер 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 7 0
Тахири Анас 4 0
Бохневич Павел 3 0
Ван Оттеле Сюб 3 0
Колассен Антуан 3 0
Халилович Тибор 1 1
Ван Бик Свен 2 0
Ван Акен Йост 2 0
Кёлерт Матс 2 0
Ольссон Симон 2 0
Ван Хойдонк Сидней 2 0
Брума Джеффри 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Нопперт Андрис 1 0
Кайб Рами 1 0
Нуннели Че 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Сарр Амин 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Херенвен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

9
3
АЗ Алкмаар
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Херенвен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

22
9
АЗ Алкмаар
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Херенвен
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

15
20

Волевые поражения

31
12

Голы по времени матча

Забито

25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
2
8%
1
7%
1-15
6
24%
3
20%
16-30
8
32%
2
13%
31-45
3
12%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
3
12%
4
27%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Забито

25
15
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
8%
1
7%
1-15
5
20%
3
20%
16-30
5
20%
6
40%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
4
16%
1
7%
61-75
5
20%
4
27%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
25%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
6
27%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
5
31%
3
14%
76-90

Забито

50
30
28 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 10
1 Не забивали 10
4
8%
2
7%
1-15
11
22%
6
20%
16-30
13
26%
8
27%
31-45
7
14%
3
10%
46-60
7
14%
3
10%
61-75
8
16%
8
27%
76-90

Пропущено

32
37
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
7
22%
5
14%
1-15
3
9%
5
14%
16-30
6
19%
8
22%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
2
6%
6
16%
61-75
10
31%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2
Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Витесс 1:1 Аталанта - АЗ Алкмаар 0:1 Валенсия - АЗ Алкмаар 1:3 ПСВ - АЗ Алкмаар 0:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1
Херенвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3
Херенвен - Фейеноорд 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Фейеноорд 1:2 НАК Бреда - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 Херенвен - Витесс 1:3 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - Гронинген 3:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 0:2 Херенвен - Волендам 2:0 Валвейк - Херенвен 0:0 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Гент - Херенвен 4:1 Генк - Херенвен 3:1 Херенвен - Камбюр 2:1

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Херенвен

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
5
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:4
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
10 раз 38%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
5
8
3
9
2.5
1
12
2
10
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
1.5
Больше Меньше
5
8
4
10
2.5
3
10
2
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
13
1.5
Больше Меньше
10
16
7
19
2.5
4
22
4
22
3.5
1
25
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
Аякс
 26 16 7 3 72 - 28 55
3.
ПСВ
 26 16 5 5 67 - 31 53
4.
АЗ Алкмаар
 26 16 5 5 52 - 31 53
5.
Твенте
 26 13 8 5 44 - 22 47
6.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
НЕК Неймеген
 26 7 13 6 35 - 26 34
9.
Херенвен
 26 9 7 10 32 - 36 34
10.
Валвейк
 25 8 8 9 40 - 40 32
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 26 5 9 12 30 - 46 24
15.
Эксельсиор
 26 7 2 17 25 - 61 23
16.
Эммен
 26 4 9 13 23 - 45 21
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 26 4 4 18 20 - 49 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
6.
АЗ Алкмаар
 12 7 4 1 26 - 16 25
7.
Валвейк
 13 6 3 4 27 - 19 21
8.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
9.
Эксельсиор
 13 6 1 6 17 - 23 19
10.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
НЕК Неймеген
 13 3 9 1 23 - 14 18
12.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 13 2 0 11 9 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
5.
Херенвен
 13 5 5 3 17 - 14 20
6.
ПСВ
 13 5 4 4 25 - 21 19
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 13 3 5 5 12 - 15 14
11.
Витесс
 13 3 4 6 16 - 21 13
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
16.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
17.
Эммен
 12 1 1 10 8 - 28 4
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • 14'
    Сугавара Юкинари из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 13'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    12'
    Безумный фол. Кёлерт Матс грубо играет против соперника. Пострадал Мейнанс Свен
  • 12'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Первый тайм начался
    12'
    Судья начинает матч
  • 12'
    Одгор Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Херенвен
    2.45
    4.53
    6.31
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    Где смотреть матч АЗ Алкмаар 0:1 Херенвен онлайн

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