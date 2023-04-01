Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Antoine Colassin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Херенвен имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Ван Эвейк Милан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Ван Амерсфоорт Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Херенвен

45' Одгор Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Одгор Йенс наказан за толчок Сиб ван Оттеле

43' Карлссон Йеспер III совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Удар от ворот произведет Херенвен

41' Мейнанс Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

35' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Херенвен

31' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

30' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Игрок из команды АЗ Алкмаар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Удар от ворот произведет Херенвен

28' Карлссон Йеспер III навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Ван Эвейк Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Карлссон Йеспер III навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Удар от ворот произведет Херенвен

26' Карлссон Йеспер III решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Удар от ворот произведет Херенвен

22' Сиб ван Оттеле успешно блокирует удар.

22' Сиб ван Оттеле ослабляет давление, выбив мяч.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Херенвен

20' Одгор Йенс не смог попасть в створ ударом издали

19' Мейнанс Свен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Херенвен

17' Удар от ворот произведет Херенвен

17' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Херенвен

15' Павлидис Вангелис не смог попасть в створ ударом издали

14' Сиб ван Оттеле из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Одгор Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Судья начинает матч

12' Матч прерван

11' Матч приостановлен из-за петард на поле

11' Хорошую попытку сделал Сугавара Юкинари . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Карлссон Йеспер III навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Одгор Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Г О О О О Л - Ван Хойдонк Сидней забивает с правой ноги!

5' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Тахири Анас из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.