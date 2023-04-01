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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 22273
Юргорден
3:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
16' Гол
Финнделл Хампус
31' Желтая карточка
Gustav Sandberg-Magnusson
2:0
43' Гол
Викхейм Густав
3:0
51' Гол
Финнделл Хампус
56' Желтая карточка
Финнделл Хампус
3:1
60' Гол
Marijan Cosic
73' Желтая карточка
Шуллер Расмус
90'+4

Ход матча

16'
Финнделл Хампус
(Берг Оливер)
1:0
31'
 
Gustav Sandberg-Magnusson
43'
Викхейм Густав
2:0
46'
 
Сёдерстрём Тим
Кроон Самуэль
51'
Финнделл Хампус
(Викхейм Густав)
3:0
56'
Финнделл Хампус
 
60'
3:1
Marijan Cosic
(Gustav Sandberg-Magnusson)
63'
 
Фрицсон Людвиг
Васич Никола
68'
Фаллениус Оскар
Викхейм Густав
 
73'
Шуллер Расмус
 
75'
Асоро Йоэль
Эдвардсен Виктор
 
81'
 
Liam Jordan
Marijan Cosic
84'
Lucas Bergvall
Финнделл Хампус
 
85'
 
Fredrik Nissen
Акерманн Кевин
85'
 
Торбьерн Эггем
Абрахамссон Александер

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 551 Количество передач 423
  • 57 Владение мячом, % 43
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
16
Эдвардсен
Виктор
11
Берг
Оливер
23
Викхейм
Густав
41
Линнер
Оскар
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
4
Amadeus
Soegaard
5
Агардиус
Виктор
21
Кроон
Самуэль
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
24
Акерманн
Кевин
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
10
Marijan
Cosic
Юргорден
4-3-3
Броммапойкарна
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Броммапойкарна

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

К
2:1
ТМК
1:1
К
0:3
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
ТМК
0:1
К
1:1
ТМК
0:3
А
0:4
А
3:2
А
3:0
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
1:4
А
0:2
ТМС
1:1
ТМС
2:0
А
0:1

Голы

Всего голов

8
20

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

0.92
1

Среднее время на гол

98
90

Всего голов

19
28

Голов в среднем за матч

0.95
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

94
64

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2
Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1
Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Далкурд - Броммапойкарна 0:2
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    • 46'
      Samuel Kroon уходит с поля. Сёдерстрём Тим выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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