Тур: 1. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 22273
3:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолФиннделл Хампус
31' Желтая карточкаGustav Sandberg-Magnusson
2:0
43' ГолВикхейм Густав
3:0
51' ГолФиннделл Хампус
56' Желтая карточкаФиннделл Хампус
3:1
60' ГолMarijan Cosic
73' Желтая карточкаШуллер Расмус
90'+4
Ход матча
16'
1:0
43'
2:0
51'
56'
60'
73'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
12 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
551 Количество передач 423
-
57 Владение мячом, % 43
11
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
41 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Юргорден
Броммапойкарна
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
20
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
0.92
1
Среднее время на гол
98
90
Всего голов
19
28
Голов в среднем за матч
0.95
1.4
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
94
64
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2
Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3 Юргорден - АИК 1:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1
Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Далкурд - Броммапойкарна 0:2