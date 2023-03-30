Тур: 28. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Мареска Фабио
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Фиорентина
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.3%
31.8%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
34 матча
58.8%
23.5%
17.7%
20 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.88
1.71
Среднее время на гол
47
52
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.65
0.94
Среднее время на гол
54
95
Всего голов
60
45
Голов в среднем за матч
1.76
1.32
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
51
68
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|14 (1)
|0.52
|Джеко Эдин
|7
|0.26
|Барелла Николо
|5
|0.19
|Димарко Федерико
|3
|0.11
|Мхитарян Генрих
|3
|0.11
|Корреа Хоакин
|3
|0.11
|Лукаку Ромелу
|3 (2)
|0.11
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.07
|Брозович Марсело
|2
|0.07
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.04
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|Госенс Робин
|1
|0.04
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|6 (1)
|0.22
|Гонсалес Николас
|4 (2)
|0.15
|Йович Лука
|4
|0.15
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.11
|Иконе Жонатан
|2
|0.07
|Мандрагора Роландо
|2
|0.07
|Сапонара Риккардо
|2
|0.07
|Куаме Кристиан
|2
|0.07
|Миленкович Никола
|2
|0.07
|Барак Антонин
|2
|0.07
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Мартинес Лукас II
|1
|0.04
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|6
|0
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Барелла Николо
|5
|0
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|1
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|3
|0
|Ачерби Франческо
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Де Врей Стефан
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Игор II
|8
|1
|Амрабат Софьян
|9
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|0
|Додо Домилсон
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Итальяно Виченцо
|3
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Куаме Кристиан
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Иконе Жонатан
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
1
5
Интер Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
15
14
Интер Милан
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
Фиорентина
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
16
19
Голы по времени матча
Забито
27
14
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
11%
3
21%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
6
22%
5
36%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
19%
3
21%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Забито
21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
24%
2
11%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
7
39%
76-90
Пропущено
23
20
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
9%
5
25%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
7
30%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
8
35%
4
20%
76-90
Забито
48
32
25 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
8
17%
5
16%
1-15
9
19%
6
19%
16-30
8
17%
3
9%
31-45
8
17%
8
25%
46-60
6
13%
0
0%
61-75
9
19%
10
31%
76-90
Пропущено
30
31
10 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
2
7%
7
23%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
7
23%
5
16%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
9
30%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0
Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0
Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1
Результаты матчей
Интер Милан
Фиорентина
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
77
68
59
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
76
49
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
198
1413
1017
720
324
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|64 - 16
|71
|2.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|42 - 19
|52
|3.
|Заявка
|27
|16
|2
|9
|47 - 31
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|35 - 26
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|45 - 22
|41
|8.
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|37 - 31
|38
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|11.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 33
|37
|12.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|24 - 32
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 47
|27
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|22 - 41
|19
|19.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|16 - 44
|15
|20.
|Заявка
|27
|1
|10
|16
|22 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|27 - 7
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|7 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан - Фиорентина
Исход игры
Интер Милан
91.3% (42)
Ничья
4.3% (2)
Фиорентина
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (25)
Меньше
39.02% (16)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
47.8% (22)
2:0 Интер Милан
23.9% (11)
1:0 Интер Милан
8.7% (4)
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