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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Интер Милан
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 46
Интер Милан 91.3% (42)
X 4.3% (2)
Фиорентина 4.3% (2)
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Интер Милан
Ничья
Фиорентина
4.80
4.02
4.70
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История личных встреч

Интер Милан
Фиорентина

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.3%
31.8%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

34 матча

58.8%
23.5%
17.7%
20 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
44.1%
20.6%
12 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:4
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:2
К
1:2
СA
4:3
СA
0:0
К
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:4
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
К
0:1
СA
2:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.88
1.71

Среднее время на гол

47
52

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.65
0.94

Среднее время на гол

54
95

Всего голов

60
45

Голов в среднем за матч

1.76
1.32

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (1) 0.52
Джеко Эдин 7 0.26
Барелла Николо 5 0.19
Димарко Федерико 3 0.11
Мхитарян Генрих 3 0.11
Корреа Хоакин 3 0.11
Лукаку Ромелу 3 (2) 0.11
Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.07
Брозович Марсело 2 0.07
Дюмфрис Дензел 1 0.04
Дармиан Маттео 1 0.04
Де Врей Стефан 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 6 (1) 0.22
Гонсалес Николас 4 (2) 0.15
Йович Лука 4 0.15
Бонавентура Джакомо 3 0.11
Иконе Жонатан 2 0.07
Мандрагора Роландо 2 0.07
Сапонара Риккардо 2 0.07
Куаме Кристиан 2 0.07
Миленкович Никола 2 0.07
Барак Антонин 2 0.07
Бираги Кристиано 1 0.04
Мартинес Лукас II 1 0.04
Соттиль Рикардо 0 0
Додо Домилсон 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 6 0
Шкриньяр Милан 4 1
Барелла Николо 5 0
Индзаги Симоне 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Д'Амброзио Данило 2 1
Дармиан Маттео 3 0
Мхитарян Генрих 3 0
Ачерби Франческо 3 0
Джеко Эдин 2 0
Де Врей Стефан 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Игор II 8 1
Амрабат Софьян 9 0
Мандрагора Роландо 6 0
Додо Домилсон 4 1
Бонавентура Джакомо 4 0
Итальяно Виченцо 3 0
Сапонара Риккардо 3 0
Барак Антонин 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Куаме Кристиан 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Иконе Жонатан 3 0
Дункан Альфред 2 0
Йович Лука 2 0
Миленкович Никола 2 0
Кабрал Артур 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Брекало Йосип 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
5
Интер Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

15
14
Интер Милан
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
Фиорентина
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

16
19

Голы по времени матча

Забито

27
14
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
11%
3
21%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
6
22%
1
7%
31-45
6
22%
5
36%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
19%
3
21%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

21
18
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
5
24%
2
11%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
7
39%
76-90

Пропущено

23
20
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
9%
5
25%
1-15
2
9%
4
20%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
7
30%
3
15%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
8
35%
4
20%
76-90

Забито

48
32
25 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 11
5 Не забивали 9
8
17%
5
16%
1-15
9
19%
6
19%
16-30
8
17%
3
9%
31-45
8
17%
8
25%
46-60
6
13%
0
0%
61-75
9
19%
10
31%
76-90

Пропущено

30
31
10 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
2
7%
7
23%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
4
13%
5
16%
31-45
7
23%
5
16%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
9
30%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0
Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Бетис - Интер Милан 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0
Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1 Фиорентина - Монако 1:1

Результаты матчей

Интер Милан
Фиорентина

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
6
8
5
9
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
19
8
14
13
1.5
10
17
7
20
2.5
3
24
2
25
3.5
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Лацио
 Заявка 27 15 7 5 42 - 19 52
3.
Интер Милан
 Заявка 27 16 2 9 47 - 31 50
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 35 - 26 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 27 17 5 5 45 - 22 41
8.
Удинезе
 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Фиорентина
 Заявка 27 10 7 10 32 - 31 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 27 4 7 16 22 - 41 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 14 11 0 3 27 - 7 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
10.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
11.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 13 0 5 8 7 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Удинезе Бекао Родриго 10
Фиорентина Роша Игор II 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Интер Милан 91.3% (42)
    X 4.3% (2)
    Фиорентина 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Фиорентина
    4.80
    4.02
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Интер Милан - Фиорентина онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан - Фиорентина

    Исход игры
    Интер Милан
    91.3% (42)
    Ничья
    4.3% (2)
    Фиорентина
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    47.8% (22)
    2:0 Интер Милан
    23.9% (11)
    1:0 Интер Милан
    8.7% (4)
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