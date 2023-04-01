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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Перес Мартин
Эксельсиор
0:0
Конец матча
Твенте
0'
60' Желтая карточка
Влап Михел
63' Желтая карточка
Аграфиотис Николас
82' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
90' Желтая карточка
Науйокс Ноа
90'+6

Ход матча

60'
 
Влап Михел
63'
Аграфиотис Николас
 
65'
 
Стейн Сем
Салах-Эддин Анасс
78'
 
Даан Ротс
Мисиджан Вирджил
81'
Чу-А-Он Натан
Аграфиотис Николас
 
81'
Ван Дёйнен Майк
Загре Артур
 
81'
Науйокс Ноа
Гаудмейн Кензо
 
81'
Аюб Яссин
Копмейнерс Пер
 
82'
Ван Дёйнен Майк
 
90'
Хархаух Реда
Лампру Лазарос
 
90'
Науйокс Ноа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
12
Загре
Артур
23
Копмейнерс
Пер
33
Бас
Юлиан
22
Лампру
Лазарос
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
7
Аграфиотис
Николас
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
38
Макс
Брюнс
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
18
Влап
Михел
8
Зерруки
Рамиз
17
Салах-Эддин
Анасс
7
Черны
Вацлав
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
Эксельсиор
4-2-3-1
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Эксельсиор
Твенте

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:0
Э
1:3
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.38

Среднее время на гол

135
65

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.29
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

70
74

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 3 0.11
Лампру Лазарос 3 0.11
Хореман Сибе 3 0.11
Гаудмейн Кензо 3 0.11
Эль-Яакуби Редуан 3 0.11
Бас Юлиан 2 0.07
Хархаух Реда 2 0.07
Дриауех Каухайб 1 0.04
Чу-А-Он Натан 1 0.04
Аграфиотис Николас 1 0.04
Сеймор Серано 1 0.04
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 9 0.33
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (3) 0.26
Мисиджан Вирджил 6 0.22
Манфред Угалде 6 0.22
Бренет Джошуа 5 0.19
Стейн Сем 5 0.19
Смал Гийс 1 0.04
Проппер Робин 1 0.04
Садилек Михал 1 0.04
Цолис Христос 1 0.04
Клеонизе Денильо 1 0.04
Меес Хилгерс 1 0.04
Зерруки Рамиз 0 0
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Яакуби Редуан 3 1
Ван Дёйнен Майк 4 0
Дриауех Каухайб 4 0
Хореман Сибе 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Бас Юлиан 3 0
Аюб Яссин 2 0
Файн Адриан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Маркело Натангело 2 0
Хархаух Реда 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ньивпорт Свен 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Донкор Джеки 1 0
Аграфиотис Николас 1 0
Сеймор Серано 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 7 0
Зерруки Рамиз 4 0
Меес Хилгерс 4 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Влап Михел 3 0
Черны Вацлав 1 1
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Бренет Джошуа 2 0
Плегесуэло Хулио 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Цолис Христос 1 0
Лука Эверинк 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Твенте
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
7
Эксельсиор
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Твенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

37
0

Волевые поражения

3
33
Эксельсиор
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Твенте
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
7% (2)
41% (11)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

43
0

Волевые поражения

7
40

Голы по времени матча

Забито

16
12
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
3
19%
4
33%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
8
33%
3
20%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
3
13%
1
7%
76-90

Забито

8
33
5 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 12
21 Не забивали 14
3
38%
5
15%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
2
25%
7
21%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
1
13%
5
15%
61-75
2
25%
4
12%
76-90

Пропущено

38
6
17 В 1-м тайме 1
21 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
6
16%
0
0%
1-15
5
13%
1
17%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
7
18%
2
33%
46-60
7
18%
1
17%
61-75
7
18%
2
33%
76-90

Забито

24
45
15 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
6
25%
7
16%
1-15
3
13%
7
16%
16-30
6
25%
8
18%
31-45
0
0%
7
16%
46-60
4
17%
8
18%
61-75
5
21%
8
18%
76-90

Пропущено

62
21
28 В 1-м тайме 8
34 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 14
9
15%
2
10%
1-15
8
13%
3
14%
16-30
11
18%
3
14%
31-45
15
24%
5
24%
46-60
9
15%
5
24%
61-75
10
16%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0
Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1
Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1

Результаты матчей

Эксельсиор
Твенте

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
11
2
2
12
2.5
7
6
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
5
2
11
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
22
5
7
20
1.5
13
14
2
25
2.5
8
19
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
ПСВ
 27 17 5 5 71 - 33 56
3.
Аякс
 26 16 7 3 72 - 28 55
4.
АЗ Алкмаар
 27 16 6 5 53 - 31 54
5.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
6.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
9.
Херенвен
 27 9 8 10 32 - 37 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 27 5 9 13 30 - 47 24
15.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
16.
Эксельсиор
 27 7 3 17 25 - 61 24
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
АЗ Алкмаар
 13 7 5 1 27 - 16 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
9.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
5.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
6.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
12.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
16.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
17.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 96'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 33%, Твенте: 67%.
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 95'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 33%, Твенте: 67%.
  • 95'
    Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Плегесуэло Хулио ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    94'
    Безумный фол. Noah Naujoks грубо играет против соперника. Пострадал Плегесуэло Хулио
  • 94'
    Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Аюб Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Желтая карточка
    94'
    Noah Naujoks получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Смал Гийс из команды Твенте нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 94'
    Черны Вацлав из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Угловой
    93'
    Влап Михел из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
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    • 93'
      Аюб Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 92'
      Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
    • 92'
      Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Ван Дёйнен Майк успешно блокирует удар.
    • 91'
      Смал Гийс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Эксельсиор 0:0 Твенте онлайн

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