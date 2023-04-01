Тур: 27. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Зрители: 4400 Главный судья: Перес Мартин
0:0
Конец матча
0'
60' Желтая карточкаВлап Михел
63' Желтая карточкаАграфиотис Николас
82' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
90' Желтая карточкаНауйокс Ноа
90'+6
Ход матча
60'
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 9
-
7 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Даан Ротс
-
-
-
39 Mats Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эксельсиор
Твенте
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.38
Среднее время на гол
135
65
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
70
74
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|3
|0.11
|Лампру Лазарос
|3
|0.11
|Хореман Сибе
|3
|0.11
|Гаудмейн Кензо
|3
|0.11
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|0.11
|Бас Юлиан
|2
|0.07
|Хархаух Реда
|2
|0.07
|Дриауех Каухайб
|1
|0.04
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.04
|Аграфиотис Николас
|1
|0.04
|Сеймор Серано
|1
|0.04
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|9
|0.33
|Ван Волфсвинкель Рикки
|7 (3)
|0.26
|Мисиджан Вирджил
|6
|0.22
|Манфред Угалде
|6
|0.22
|Бренет Джошуа
|5
|0.19
|Стейн Сем
|5
|0.19
|Смал Гийс
|1
|0.04
|Проппер Робин
|1
|0.04
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Цолис Христос
|1
|0.04
|Клеонизе Денильо
|1
|0.04
|Меес Хилгерс
|1
|0.04
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|1
|Ван Дёйнен Майк
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|4
|0
|Хореман Сибе
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Бас Юлиан
|3
|0
|Аюб Яссин
|2
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Маркело Натангело
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Аграфиотис Николас
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|7
|0
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Влап Михел
|3
|0
|Черны Вацлав
|1
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Твенте
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
4
7
Эксельсиор
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Твенте
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
37
0
Волевые поражения
3
33
Эксельсиор
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Твенте
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
7% (2)
41% (11)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
43
0
Волевые поражения
7
40
Голы по времени матча
Забито
16
12
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
19%
2
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
3
19%
4
33%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
8
33%
3
20%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
3
13%
1
7%
76-90
Забито
8
33
5 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 12
21 Не забивали 14
3
38%
5
15%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
2
25%
7
21%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
1
13%
5
15%
61-75
2
25%
4
12%
76-90
Пропущено
38
6
17 В 1-м тайме 1
21 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 5
6
16%
0
0%
1-15
5
13%
1
17%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
7
18%
2
33%
46-60
7
18%
1
17%
61-75
7
18%
2
33%
76-90
Забито
24
45
15 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
6
25%
7
16%
1-15
3
13%
7
16%
16-30
6
25%
8
18%
31-45
0
0%
7
16%
46-60
4
17%
8
18%
61-75
5
21%
8
18%
76-90
Пропущено
62
21
28 В 1-м тайме 8
34 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 14
9
15%
2
10%
1-15
8
13%
3
14%
16-30
11
18%
3
14%
31-45
15
24%
5
24%
46-60
9
15%
5
24%
61-75
10
16%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0
Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Кортрейк - Эксельсиор 1:0 Фейеноорд - Эксельсиор 5:1 Эксельсиор - Херенвен 0:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:1
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1
Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Гоу Эхед Иглс 1:1
Результаты матчей
Эксельсиор
Твенте
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
1:6
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
3:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
3
7 раз 26%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
59
112
212
76
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
95
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
225
720
1314
225
819
126
126
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6