Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Твенте

90' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

88' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Даан Ротс выиграл воздушное противоборство у Redouan El Yaakoubi.

88' Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Идет дождь, трудные условия для игроков.

87' Удар от ворот произведет Эксельсиор

86' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Эксельсиор

85' Смал Гийс из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

85' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Аюб Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Тактическая замена. Nikolas Agrafiotis уходит с поля и его заменяет Nathan Tjoe-A-On

80' Зерруки Рамиз из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

80' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Плегесуэло Хулио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Бренет Джошуа из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Nikolas Agrafiotis наказан за толчок Плегесуэло Хулио

78' Удар от ворот произведет Эксельсиор

78' Зерруки Рамиз из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Черны Вацлав из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

76' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновлен

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

74' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

74' Лампру Лазарос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Лампру Лазарос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Хорошую попытку сделал Лампру Лазарос . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Nikolas Agrafiotis из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Зерруки Рамиз бьет со штрафного удара в створ ворот

68' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Игра в одни ворота сейчас. Твенте доминирует и владеет мячом

66' Nikolas Agrafiotis из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Безумный фол. Nikolas Agrafiotis грубо играет против соперника. Пострадал Плегесуэло Хулио

63' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удар от ворот произведет Твенте

61' Влап Михел получил желтую карточку от судьи

60' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Пеер Копмейнерс из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Кензо Гудмийн успешно блокирует удар.

57' Redouan El Yaakoubi успешно блокирует удар.

56' Плегесуэло Хулио выиграл воздушное противоборство у Nikolas Agrafiotis.

55' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

54' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Твенте

50' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Плегесуэло Хулио выиграл воздушное противоборство у Nikolas Agrafiotis.

50' Удар от ворот произведет Эксельсиор

50' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

48' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Nikolas Agrafiotis наказан за толчок Макс Брюнс