Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды ПСВ , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Маркес Иван получил желтую карточку от судьи

47' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

46' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Ван Рой Барт пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем

42' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

42' ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

41' Удар от ворот произведет ПСВ

41' Эль-Каруани Суфьян не смог попасть в створ ударом издали

40' Г О О О О Л - Веерман Йоэй забивает с левой ноги!

39' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Таннан Уссама пробил со штрафного прямо в стенку

33' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Хорошую попытку сделал Рамальо Андре . Удар в створ, но вратарь начеку

31' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет ПСВ

29' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Гутьеррес Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Рефери не любит споров - именно за это Руд ван Нистелрой сейчас получил желтую

25' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Симонс Хави из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Г О О О О О О Л - Боскальи Оливье из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

22' Тиль Гус бьет со штрафного в створ, но Яспер Силлессен держит все под контролем

20' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

20' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет ПСВ

16' Таннан Уссама не смог попасть в створ ударом издали

14' Тиль Гус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Г О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

7' Симонс Хави пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

6' Таннан Уссама пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем

5' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ПСВ начинает с центра поля