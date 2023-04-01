Тур: 27. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
2:4
Конец матча
0'
0:1
7' ГолДе Йонг Люк
0:2
21' ГолБоскальи Оливье
26' Желтая карточкаВан Нистелрой Рууд
0:3
39' ГолВеерман Йоэй
45' Желтая карточкаМаркес Иван
0:4
50' ГолДе Йонг Люк
1:4
59' ГолТаннан Уссама
79' Желтая карточкаВан Рой Барт
85' Желтая карточкаГутьеррес Эрик
2:4
87' ГолТаннан Уссама
90' Желтая карточкаРамальо Андре
90'+8
Ход матча
7'
0:1
21'
0:2
39'
0:3
45'
50'
59'
1:4
79'
85'
87'
2:4
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 11
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
16
Дроммел
Йоэл
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Rijk Janse
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
53 Селт ЙенсонЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Савио IIIНападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
ПСВ
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
21 матч
4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2.91
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.76
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Димата Ландри
|8 (2)
|0.3
|Таннан Уссама
|6
|0.22
|Маркеш Педру
|5
|0.19
|Тавшан Элаис
|3
|0.11
|Маттссон Магнус
|3
|0.11
|Маркес Иван
|3
|0.11
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0.07
|Сиссоко Ибрагим I
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Сандлер Филипп
|1
|0.04
|Шоне Лассе
|1
|0.04
|Брюин Джорди
|1
|0.04
|Мусаба Антони
|1
|0.04
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Крамер Йорис
|0
|0
|Пропер Дирк
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|13
|0.48
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.33
|Де Йонг Люк
|8 (1)
|0.3
|Тиль Гус
|7
|0.26
|Эль-Гази Анвар
|7
|0.26
|Бакайоко Жоан
|5
|0.19
|Веерман Йоэй
|4
|0.15
|Сангаре Ибрахим
|4
|0.15
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.11
|Обиспо Армандо
|2
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.07
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.04
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.04
|Азар Торган
|1
|0.04
|Боскальи Оливье
|1
|0.04
|Мадуэке Нони
|1
|0.04
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Тезе Джордан
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|6
|1
|Эль-Каруани Суфьян
|7
|0
|Маркес Иван
|5
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Сандлер Филипп
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гутьеррес Эрик
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Бакайоко Жоан
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|2
|0
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
ПСВ
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
13
11
НЕК Неймеген
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
ПСВ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
12
40
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
ПСВ
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
25
51
Голы по времени матча
Забито
25
30
6 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
2
8%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
16%
7
23%
31-45
7
28%
6
20%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
10
40%
5
17%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
5
23%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
2
11%
9
41%
76-90
Забито
12
40
7 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
0
0%
4
10%
1-15
4
33%
7
18%
16-30
3
25%
4
10%
31-45
1
8%
10
25%
46-60
1
8%
6
15%
61-75
3
25%
9
23%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
4
33%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
37
70
13 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 40
9 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
2
5%
9
13%
1-15
4
11%
10
14%
16-30
7
19%
11
16%
31-45
8
22%
16
23%
46-60
3
8%
10
14%
61-75
13
35%
14
20%
76-90
Пропущено
30
34
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
6
20%
2
6%
1-15
4
13%
7
21%
16-30
6
20%
7
21%
31-45
6
20%
5
15%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
3
10%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0
Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1
ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2 ПСВ - Ракув 4:2
Результаты матчей
НЕК Неймеген
ПСВ
Точный счет
1:1
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
6
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
68
94
410
85
113
67
113
49
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
122
310
86
310
311
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
234
918
1710
720
1116
225
918
126
621
126
423
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6