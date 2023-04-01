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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
НЕК Неймеген
2:4
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
7' Гол
Де Йонг Люк
0:2
21' Гол
Боскальи Оливье
26' Желтая карточка
Ван Нистелрой Рууд
0:3
39' Гол
Веерман Йоэй
45' Желтая карточка
Маркес Иван
0:4
50' Гол
Де Йонг Люк
1:4
59' Гол
Таннан Уссама
79' Желтая карточка
Ван Рой Барт
85' Желтая карточка
Гутьеррес Эрик
2:4
87' Гол
Таннан Уссама
90' Желтая карточка
Рамальо Андре
90'+8

Ход матча

7'
0:1
Де Йонг Люк
21'
0:2
Боскальи Оливье
26'
 
Ван Нистелрой Рууд
39'
0:3
Веерман Йоэй
(Де Йонг Люк)
45'
Маркес Иван
 
46'
 
Тезе Джордан
Мвене Филлипп
50'
0:4
Де Йонг Люк
(Ван Анхольт Патрик)
59'
Таннан Уссама
(Тавшан Элаис)
1:4
65'
 
Азар Торган
Симонс Хави
65'
 
Сангаре Ибрахим
Веерман Йоэй
68'
Сиссоко Ибрагим I
Тавшан Элаис
 
68'
Маркеш Педру
Маттссон Магнус
 
78'
Крамер Йорис
Сандлер Филипп
 
79'
Ван Рой Барт
 
83'
 
Силва Фабио
Де Йонг Люк
85'
 
Гутьеррес Эрик
87'
Таннан Уссама
2:4
89'
Брюин Джорди
Таннан Уссама
 
90'
 
Сайбари Исмаэль
Бакайоко Жоан
90'
 
Рамальо Андре

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
14
Таннан
Уссама
11
Маттссон
Магнус
19
Димата
Ландри
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
20
Тиль
Гус
15
Гутьеррес
Эрик
23
Веерман
Йоэй
27
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Симонс
Хави
НЕК Неймеген
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

НЕК Неймеген
ПСВ

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

9.5%
38.1%
52.4%
2 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
5:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
К
3:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.91
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.76
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Димата Ландри 8 (2) 0.3
Таннан Уссама 6 0.22
Маркеш Педру 5 0.19
Тавшан Элаис 3 0.11
Маттссон Магнус 3 0.11
Маркес Иван 3 0.11
Эль-Каруани Суфьян 2 0.07
Сиссоко Ибрагим I 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Сандлер Филипп 1 0.04
Шоне Лассе 1 0.04
Брюин Джорди 1 0.04
Мусаба Антони 1 0.04
Вердонк Калвин 0 0
Крамер Йорис 0 0
Пропер Дирк 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 13 0.48
Гакпо Коди 9 (2) 0.33
Де Йонг Люк 8 (1) 0.3
Тиль Гус 7 0.26
Эль-Гази Анвар 7 0.26
Бакайоко Жоан 5 0.19
Веерман Йоэй 4 0.15
Сангаре Ибрахим 4 0.15
Силва Фабио 3 (1) 0.11
Обиспо Армандо 2 0.07
Брэнтуэйт Джерред 2 0.07
Ван Анхольт Патрик 1 0.04
Гутьеррес Эрик 1 0.04
Азар Торган 1 0.04
Боскальи Оливье 1 0.04
Мадуэке Нони 1 0.04
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Тезе Джордан 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 6 1
Эль-Каруани Суфьян 7 0
Маркес Иван 5 1
Вердонк Калвин 4 0
Шоне Лассе 3 0
Сандлер Филипп 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Пропер Дирк 3 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Тавшан Элаис 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гутьеррес Эрик 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Тиль Гус 4 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Бакайоко Жоан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Де Йонг Люк 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Рамальо Андре 1 0
Тезе Джордан 1 0
Брэнтуэйт Джерред 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
ПСВ
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
23% (3)
77% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

13
11
НЕК Неймеген
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
ПСВ
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

12
40
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
ПСВ
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
30% (8)
52% (14)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

25
51

Голы по времени матча

Забито

25
30
6 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
2
8%
5
17%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
16%
7
23%
31-45
7
28%
6
20%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
10
40%
5
17%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
4
22%
5
23%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
2
11%
9
41%
76-90

Забито

12
40
7 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
0
0%
4
10%
1-15
4
33%
7
18%
16-30
3
25%
4
10%
31-45
1
8%
10
25%
46-60
1
8%
6
15%
61-75
3
25%
9
23%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
4
33%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

37
70
13 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 40
9 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
2
5%
9
13%
1-15
4
11%
10
14%
16-30
7
19%
11
16%
31-45
8
22%
16
23%
46-60
3
8%
10
14%
61-75
13
35%
14
20%
76-90

Пропущено

30
34
16 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
6
20%
2
6%
1-15
4
13%
7
21%
16-30
6
20%
7
21%
31-45
6
20%
5
15%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
3
10%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0
Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Витесс - НЕК Неймеген 0:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 0:4 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 3:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1
ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 ПСВ - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 0:0 ПСВ - Милан 3:0 Сассуоло - ПСВ 1:2 ПСВ - Ракув 4:2

Результаты матчей

НЕК Неймеген
ПСВ

Точный счет

1:1
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
6
1 раз 7%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
6
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
9
4
4
10
2.5
8
5
1
13
3.5
6
7
1
13
4.5
4
9
1
13
5.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
8
6
3
10
2.5
3
11
1
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
23
4
9
18
1.5
17
10
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20
2.5
11
16
2
25
3.5
9
18
1
26
4.5
6
21
1
26
5.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
ПСВ
 27 17 5 5 71 - 33 56
3.
Аякс
 26 16 7 3 72 - 28 55
4.
АЗ Алкмаар
 27 16 6 5 53 - 31 54
5.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
6.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
9.
Херенвен
 27 9 8 10 32 - 37 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 27 5 9 13 30 - 47 24
15.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
16.
Эксельсиор
 27 7 3 17 25 - 61 24
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
АЗ Алкмаар
 13 7 5 1 27 - 16 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
9.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
5.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
6.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
12.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
16.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
17.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Крамер Йорис нанес удар головой, но Джоэл Дроммел спокойно отбил мяч.
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Силва Фабио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Маркес Иван
  • 95'
    Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
  • 95'
    Силва Фабио не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 94'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 92'
    Тактическая замена. Бакайоко Жоан уходит с поля и его заменяет Исмаэл Сайбари
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Силлессен Яспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      ПСВ начинает контратаку
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Тиль Гус из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибрагим I
    • 90'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 90'
      Сангаре Ибрахим не смог попасть в створ ударом издали
    • 90'
      Силва Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 89'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      88'
      Таннан Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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