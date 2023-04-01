  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 6900 Главный судья: Маккили Дэнни
Камбюр
1:2
Конец матча
Эммен
0'
33' Желтая карточка
Тол Марко
1:0
68' Гол
Паулиссен Митчелл
71' Желтая карточка
Фор Наварон
71' Желтая карточка
Димерс Марк
1:1
78' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
89' Желтая карточка
Якобс Ями
90' Желтая карточка
Ассехнун Джасин-Амин
1:2
90' Гол
Велдмате Йерун
90'+4

Ход матча

33'
Тол Марко
 
66'
Remco Balk
Брей Майкл
 
68'
Паулиссен Митчелл
(Ван Кам Даниэль)
1:0
71'
Фор Наварон
 
71'
 
Димерс Марк
72'
 
Дарфалу Усама
Антониссе Джереми
77'
 
Дирксен Юлиюс
Бюрнет Лоренцо
78'
1:1
Эль-Мессауди Ахмед
83'
Якобс Ями
Фор Наварон
 
83'
Milan Smit
Шмидт Доке
 
84'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Ромени Оле
84'
 
Бушуари Мохамед
Живкович Рицхайро
89'
Якобс Ями
 
90'
 
Ассехнун Джасин-Амин
90'
1:2
Велдмате Йерун
(Димерс Марк)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

12
Руйтер
Робин
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
6
Худемакерс
Меес
19
Фор
Наварон
14
Брей
Майкл
9
Йонсен
Бьорн
10
Паулиссен
Митчелл
32
Ван
дер
Харт
Микки
17
Те
Вирик
Мик
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
23
Эль-Мессауди
Ахмед
2
Веендорп
Кезиа
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
57
Антониссе
Джереми
9
Живкович
Рицхайро
Камбюр
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Эммен

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
8.3%
11 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

19 матчей

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.9%
5.3%
36.8%
11 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

Э
0:0
ТМК
0:1
ТМС
2:5
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
2:1
ВД(GD
2:4
ВД(GD
1:0
ВД(GD
3:2
ВД(GD
6:2
ВД(GD
0:1
ВД(GD
2:0

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.78

Среднее время на гол

70
115

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.63
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 4 (1) 0.15
Худемакерс Меес 3 0.11
Брей Майкл 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Якобс Ями 2 0.07
Фор Наварон 1 0.04
Бангура Алекс 1 0.04
Махи Мимаун 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Ван Вермескеркен Саи 1 0.04
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.04
Яспер тер Хейде 1 0.04
Remco Balk 1 0.04
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Маулун Робин 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 7 0.26
Живкович Рицхайро 3 0.11
Велдмате Йерун 3 (1) 0.11
Бернаду Лукас 2 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 2 0.07
Димерс Марк 1 0.04
Rui Mendes 1 0.04
Бушуари Мохамед 1 0.04
Араухо Мигель 1 0.04
Влак Яри 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Веендорп Кезиа 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 4 1
Худемакерс Меес 2 2
Шмидт Доке 5 0
Паулиссен Митчелл 4 0
Якобс Ями 2 1
Бергсма Леон 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Ван дер Ватер Силвестр 3 0
Remco Balk 3 0
Фор Наварон 2 0
Брей Майкл 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Махи Мимаун 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Тол Марко 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Виржиния Жоау 1 0
Vincent Pichel 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Рицхайро 5 0
Араухо Мигель 3 1
Влак Яри 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Те Вирик Мик 2 1
Веендорп Кезиа 3 0
Бернаду Лукас 3 0
Димерс Марк 2 0
Rui Mendes 2 0
Ромени Оле 2 0
Бушуари Мохамед 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0

Результаты матчей

Камбюр
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

9
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
7
Камбюр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Эммен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

5
14
Камбюр
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Эммен
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

22
7

Волевые поражения

8
21

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
22 Не забивали 19
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

27
29
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
4
15%
5
17%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
6
22%
4
14%
61-75
8
30%
30%
8
28%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
6
46%
3
21%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
14%
3
17%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
6
27%
5
28%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
23%
4
22%
76-90

Забито

23
24
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
4
17%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
4
17%
5
21%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
8
35%
5
21%
76-90

Пропущено

49
47
23 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
7
14%
8
17%
1-15
7
14%
7
15%
16-30
9
18%
9
19%
31-45
4
8%
5
11%
46-60
9
18%
6
13%
61-75
13
27%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1
Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1
Эммен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1
Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1

Результаты матчей

Камбюр
Эммен

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 56%
1
8 раз 30%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Камбюр
Эммен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
1
12
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
15
0.5
Больше Меньше
17
10
4
23
1.5
6
21
3
24
2.5
2
25
2
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
ПСВ
 27 17 5 5 71 - 33 56
3.
Аякс
 26 16 7 3 72 - 28 55
4.
АЗ Алкмаар
 27 16 6 5 53 - 31 54
5.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
6.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
9.
Херенвен
 27 9 8 10 32 - 37 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 27 5 9 13 30 - 47 24
15.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
16.
Эксельсиор
 27 7 3 17 25 - 61 24
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
АЗ Алкмаар
 13 7 5 1 27 - 16 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
9.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
5.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
6.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
12.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
16.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
17.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • 92'
    Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Эммен пытается что-то создать.
  • 92'
    Димерс Марк сделал результативную передачу.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Камбюр: 47%, Эммен: 53%.
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Дарфалу Усама из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ван Кам Даниэль
  • 90'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    89'
    Якобс Ями - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Камбюр 1:2 Эммен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     