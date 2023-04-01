Тур: 27. Стадион: Камбюр. Зрители: 6900 Главный судья: Маккили Дэнни
0'
33' Желтая карточкаТол Марко
1:0
68' ГолПаулиссен Митчелл
71' Желтая карточкаФор Наварон
71' Желтая карточкаДимерс Марк
1:1
78' ГолЭль-Мессауди Ахмед
89' Желтая карточкаЯкобс Ями
90' Желтая карточкаАссехнун Джасин-Амин
1:2
90' ГолВелдмате Йерун
90'+4
Ход матча
33'
66'
68'
71'
71'
78'
83'
83'
89'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
12
Руйтер
Робин
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
19
Фор
Наварон
14
Брей
Майкл
- Основной состав
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ринстра БенПолузащитник
-
30 Remco Balk
-
39 Milan Smit
-
27 Sekou Sylla
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
-
14 Вос ДеннисЗащитник
- Защитник
-
21 Хюсен ДэнниНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Камбюр
Эммен
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
8.3%
11 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
19 матчей
57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.9%
5.3%
36.8%
11 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
2.13
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.78
Среднее время на гол
70
115
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.63
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.15
|Худемакерс Меес
|3
|0.11
|Брей Майкл
|2
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.07
|Якобс Ями
|2
|0.07
|Фор Наварон
|1
|0.04
|Бангура Алекс
|1
|0.04
|Махи Мимаун
|1
|0.04
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.04
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.04
|Яспер тер Хейде
|1
|0.04
|Remco Balk
|1
|0.04
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|7
|0.26
|Живкович Рицхайро
|3
|0.11
|Велдмате Йерун
|3 (1)
|0.11
|Бернаду Лукас
|2
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.07
|Димерс Марк
|1
|0.04
|Rui Mendes
|1
|0.04
|Бушуари Мохамед
|1
|0.04
|Араухо Мигель
|1
|0.04
|Влак Яри
|1
|0.04
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.04
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|4
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|4
|0
|Якобс Ями
|2
|1
|Бергсма Леон
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Remco Balk
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|5
|0
|Араухо Мигель
|3
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Те Вирик Мик
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
Результаты матчей
Камбюр
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Эммен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
9
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
7
Камбюр
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Эммен
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
6
Волевые поражения
5
14
Камбюр
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Эммен
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
22
7
Волевые поражения
8
21
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
22 Не забивали 19
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
27
29
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
4
15%
5
17%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
6
22%
4
14%
61-75
8
30%
30%
8
28%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
6
46%
3
21%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
14%
3
17%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
6
27%
5
28%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
5
23%
4
22%
76-90
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
4
17%
2
8%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
4
17%
5
21%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
8
35%
5
21%
76-90
Пропущено
49
47
23 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 21
7
14%
8
17%
1-15
7
14%
7
15%
16-30
9
18%
9
19%
31-45
4
8%
5
11%
46-60
9
18%
6
13%
61-75
13
27%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1
Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1 Камбюр - Хераклес 1:1 Херенвен - Камбюр 2:1 Фейеноорд - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 0:1 Камбюр - Твенте 0:1
Эммен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1
Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0 Эммен - Дордрехт 4:0 Эммен - НЕК Неймеген 3:2 Эммен - Аякс 3:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1
Результаты матчей
Камбюр
Эммен
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:3
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 56%
1
8 раз 30%
4
2 раза 7%
2
1 раз 4%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Камбюр
Эммен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
86
212
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1215
Больше Меньше
1710
423
621
324
225
225
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6