Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

82' Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Ромени Оле нанес удар головой, но Роббин Руйтер спокойно отбил мяч.

81' Дирксен Юлиюс из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Удар от ворот произведет Эммен

78' Г О О О О Л - Эль-Мессауди Ахмед забивает ударом с правой ноги!

78' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Камбюр

74' Удар от ворот произведет Камбюр

73' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Димерс Марк грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

71' Фор Наварон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

70' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Эммен

67' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Живкович Рицхайро получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Тактическая замена. Брей Майкл уходит с поля и его заменяет Ремко Балк

65' Живкович Рицхайро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Эммен

61' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' ШТАНГА! Так было близко к голу - Антониссе Джереми нанес удар в каркас ворот!

60' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Эммен

58' Паулиссен Митчелл из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Эммен

55' Бангура Алекс из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Камбюр

51' Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.