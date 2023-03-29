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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Ювентус
 
Позже
Верона
Прогнозы 42
Ювентус 100% (42)
X 0% (0)
Верона 0% (0)
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Ювентус
Ничья
Верона
9.30
4.44
9.10
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История личных встреч

Ювентус
Верона

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2.13
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

42
84

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 8 (2) 0.3
Рабио Адриен 7 0.26
Милик Аркадиуш 6 0.22
Кин Мойзе 5 0.19
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.15
Костич Филип 3 0.11
Данило Луис 3 0.11
Бремер Глейсон 3 0.11
Фаджоли Николо 2 0.07
Куадрадо Хуан 1 0.04
Маккенни Уэстон 1 0.04
Бонуччи Леонардо 1 0.04
Соуле Матиас 1 0.04
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазович Дарко 3 0.11
Дойг Джош 2 0.07
Депаоли Фабио 2 0.07
Верди Симоне 2 0.07
Анри Тома 2 0.07
Нгонж Сириль 2 0.07
Фараони Марко 1 0.04
Ласанья Кевин 1 0.04
Давидович Павел 1 0.04
Гюнтер Корай 1 0.04
Каллон Яя 1 0.04
Чеккерини Федерико 1 0.04
Джурич Милан II 1 0.04
Илич Иван 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 6 0
Алекс Сандро 4 1
Кин Мойзе 4 1
Массимилиано Аллегри 4 1
Рабио Адриен 5 0
Бремер Глейсон 5 0
Куадрадо Хуан 3 1
Паредес Леандро 3 1
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Гатти Федерико 3 0
Фаджоли Николо 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Ровелла Николо 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 7 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 5 1
Маньяни Джанджакомо 4 1
Коппола Диего 5 0
Велозу Мигель 4 0
Фараони Марко 4 0
Анри Тома 4 0
Онгла Мартин 4 0
Дуда Ондрей 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Верди Симоне 2 0
Тамез Адриен 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Браф Джейден 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Амионе Бруно 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Верона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
6
Ювентус
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Верона
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

9
18

Волевые поражения

11
8
Ювентус
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
19% (5)
30% (8)
Верона
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

13
18

Волевые поражения

17
14

Голы по времени матча

Забито

33
6
14 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
4
12%
1
17%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
5
15%
2
33%
31-45
6
18%
1
17%
46-60
4
12%
1
17%
61-75
9
27%
1
17%
76-90

Пропущено

12
20
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
2
17%
3
15%
1-15
2
17%
5
25%
16-30
5
42%
3
15%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
6
40%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
7
32%
31-45
3
30%
5
23%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
0
0%
6
27%
76-90

Забито

45
21
20 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 7
18 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
5
11%
3
14%
1-15
7
16%
6
29%
16-30
8
18%
5
24%
31-45
8
18%
5
24%
46-60
7
16%
1
5%
61-75
10
22%
1
5%
76-90

Пропущено

22
42
13 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 23
3
14%
4
10%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
7
32%
10
24%
31-45
5
23%
5
12%
46-60
4
18%
7
17%
61-75
0
0%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0
Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1 Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0
Верона
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3
Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2

Результаты матчей

Ювентус
Верона

Точный счет

3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
3 раза 11%
1
14 раз 52%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
4
10
7
7
2.5
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
18
9
12
15
1.5
4
23
8
19
2.5
3
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 27 23 2 2 64 - 16 71
2.
Лацио
 Заявка 27 15 7 5 42 - 19 52
3.
Интер Милан
 Заявка 27 16 2 9 47 - 31 50
4.
Милан
 Заявка 27 14 6 7 44 - 36 48
5.
Рома
 Заявка 27 14 5 8 35 - 26 47
6.
Аталанта
 Заявка 27 13 6 8 44 - 31 45
7.
Ювентус
 Заявка 27 17 5 5 45 - 22 41
8.
Удинезе
 Заявка 27 9 11 7 37 - 31 38
9.
Фиорентина
 Заявка 27 10 7 10 32 - 31 37
10.
Болонья
 Заявка 27 10 7 10 33 - 36 37
11.
Торино
 Заявка 27 10 7 10 29 - 33 37
12.
Сассуоло
 Заявка 27 10 6 11 35 - 40 36
13.
Монца
 Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
14.
Эмполи
 Заявка 27 6 10 11 24 - 36 28
15.
Лечче
 Заявка 27 6 9 12 24 - 32 27
16.
Салернитана
 Заявка 27 6 9 12 31 - 47 27
17.
Специя
 Заявка 27 5 9 13 23 - 43 24
18.
Верона
 Заявка 27 4 7 16 22 - 41 19
19.
Сампдория
 Заявка 27 3 6 18 16 - 44 15
20.
Кремонезе
 Заявка 27 1 10 16 22 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Интер Милан
 Заявка 14 11 0 3 27 - 7 33
3.
Милан
 Заявка 13 9 2 2 28 - 17 29
4.
Лацио
 Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
5.
Рома
 Заявка 13 8 1 4 17 - 9 25
6.
Болонья
 Заявка 14 6 5 3 17 - 10 23
7.
Фиорентина
 Заявка 14 6 4 4 19 - 19 22
8.
Аталанта
 Заявка 13 6 3 4 24 - 16 21
9.
Сассуоло
 Заявка 13 6 2 5 17 - 15 20
10.
Торино
 Заявка 13 5 4 4 11 - 12 19
11.
Удинезе
 Заявка 13 4 7 2 22 - 15 19
12.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
13.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 33 - 12 18
14.
Эмполи
 Заявка 13 4 4 5 12 - 15 16
15.
Салернитана
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Специя
 Заявка 14 3 7 4 15 - 20 16
17.
Верона
 Заявка 14 4 2 8 15 - 22 14
18.
Лечче
 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
19.
Сампдория
 Заявка 14 1 4 9 6 - 19 7
20.
Кремонезе
 Заявка 13 1 3 9 7 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 12 1 1 31 - 7 37
2.
Лацио
 Заявка 13 7 4 2 19 - 7 25
3.
Аталанта
 Заявка 14 7 3 4 20 - 15 24
4.
Ювентус
 Заявка 13 7 2 4 12 - 10 23
5.
Рома
 Заявка 14 6 4 4 18 - 17 22
6.
Удинезе
 Заявка 14 5 4 5 15 - 16 19
7.
Милан
 Заявка 14 5 4 5 16 - 19 19
8.
Торино
 Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
9.
Интер Милан
 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10.
Сассуоло
 Заявка 14 4 4 6 18 - 25 16
11.
Фиорентина
 Заявка 13 4 3 6 13 - 12 15
12.
Монца
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
13.
Лечче
 Заявка 14 4 3 7 11 - 15 15
14.
Болонья
 Заявка 13 4 2 7 16 - 26 14
15.
Эмполи
 Заявка 14 2 6 6 12 - 21 12
16.
Салернитана
 Заявка 13 2 5 6 12 - 27 11
17.
Специя
 Заявка 13 2 2 9 8 - 23 8
18.
Сампдория
 Заявка 13 2 2 9 10 - 25 8
19.
Кремонезе
 Заявка 14 0 7 7 15 - 27 7
20.
Верона
 Заявка 13 0 5 8 7 - 19 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Аталанта Лукман Адемола 12 (4)
Специя Нзола М'Бала 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Удинезе Бекао Родриго 10
Фиорентина Роша Игор II 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.

    Главный судья: Маркетти Маттео

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Верона.
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    • Прогнозы 42
    Ювентус 100% (42)
    X 0% (0)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Верона
    9.30
    4.44
    9.10
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    Прогнозы на матч Ювентус - Верона

    Исход игры
    Ювентус
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (12)
    Нет
    70% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    45.2% (19)
    2:1 Ювентус
    14.3% (6)
    3:1 Ювентус
    14.3% (6)
    3:0 Ювентус
    14.3% (6)
    1:0 Ювентус
    4.8% (2)
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