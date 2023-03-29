Тур: 28. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Маркетти Маттео
История личных встреч
Ювентус
Верона
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
144
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2.13
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
42
84
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|8 (2)
|0.3
|Рабио Адриен
|7
|0.26
|Милик Аркадиуш
|6
|0.22
|Кин Мойзе
|5
|0.19
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.15
|Костич Филип
|3
|0.11
|Данило Луис
|3
|0.11
|Бремер Глейсон
|3
|0.11
|Фаджоли Николо
|2
|0.07
|Куадрадо Хуан
|1
|0.04
|Маккенни Уэстон
|1
|0.04
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.04
|Соуле Матиас
|1
|0.04
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лазович Дарко
|3
|0.11
|Дойг Джош
|2
|0.07
|Депаоли Фабио
|2
|0.07
|Верди Симоне
|2
|0.07
|Анри Тома
|2
|0.07
|Нгонж Сириль
|2
|0.07
|Фараони Марко
|1
|0.04
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|Давидович Павел
|1
|0.04
|Гюнтер Корай
|1
|0.04
|Каллон Яя
|1
|0.04
|Чеккерини Федерико
|1
|0.04
|Джурич Милан II
|1
|0.04
|Илич Иван
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Алекс Сандро
|4
|1
|Кин Мойзе
|4
|1
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Рабио Адриен
|5
|0
|Бремер Глейсон
|5
|0
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|Паредес Леандро
|3
|1
|Данило Луис
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Ди Мария Анхель
|0
|1
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Миретти Фабио
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|1
|Хиен Исак
|8
|0
|Давидович Павел
|5
|1
|Маньяни Джанджакомо
|4
|1
|Коппола Диего
|5
|0
|Велозу Мигель
|4
|0
|Фараони Марко
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Дуда Ондрей
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Верона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
6
Ювентус
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Верона
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
9
18
Волевые поражения
11
8
Ювентус
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
19% (5)
30% (8)
Верона
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
13
18
Волевые поражения
17
14
Голы по времени матча
Забито
33
6
14 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
4
12%
1
17%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
5
15%
2
33%
31-45
6
18%
1
17%
46-60
4
12%
1
17%
61-75
9
27%
1
17%
76-90
Пропущено
12
20
9 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
2
17%
3
15%
1-15
2
17%
5
25%
16-30
5
42%
3
15%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
6
40%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 11
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
7
32%
31-45
3
30%
5
23%
46-60
3
30%
3
14%
61-75
0
0%
6
27%
76-90
Забито
45
21
20 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 7
18 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
5
11%
3
14%
1-15
7
16%
6
29%
16-30
8
18%
5
24%
31-45
8
18%
5
24%
46-60
7
16%
1
5%
61-75
10
22%
1
5%
76-90
Пропущено
22
42
13 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 15
11 Не пропускали 23
3
14%
4
10%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
7
32%
10
24%
31-45
5
23%
5
12%
46-60
4
18%
7
17%
61-75
0
0%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0
Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1 Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Стандард 1:1 Ювентус - Риека 1:0
Верона
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3
Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2
Результаты матчей
Ювентус
Верона
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
0:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
3 раза 11%
1
14 раз 52%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
104
410
77
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
189
1215
423
819
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|64 - 16
|71
|2.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|42 - 19
|52
|3.
|Заявка
|27
|16
|2
|9
|47 - 31
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|44 - 36
|48
|5.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|35 - 26
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 31
|45
|7.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|45 - 22
|41
|8.
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|37 - 31
|38
|9.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|11.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|29 - 33
|37
|12.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|35 - 40
|36
|13.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 37
|34
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 36
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|24 - 32
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 47
|27
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|23 - 43
|24
|18.
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|22 - 41
|19
|19.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|16 - 44
|15
|20.
|Заявка
|27
|1
|10
|16
|22 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|27 - 7
|33
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 17
|29
|4.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|17 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 19
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 12
|19
|11.
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|22 - 15
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|13.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 12
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|15 - 20
|16
|17.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|19.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|6 - 19
|7
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|31 - 7
|37
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 15
|24
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|12 - 10
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 17
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 16
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 25
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 26
|14
|15.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 27
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 25
|8
|19.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|15 - 27
|7
|20.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|7 - 19
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|12 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|12 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Удинезе
|Бекао Родриго
|10
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 8
Прогнозы на матч Ювентус - Верона
Исход игры
Ювентус
100% (42)
Ничья
0% (0)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.5% (19)
Меньше
52.5% (21)
Обе команды забьют
Да
30% (12)
Нет
70% (28)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
45.2% (19)
2:1 Ювентус
14.3% (6)
3:1 Ювентус
14.3% (6)
3:0 Ювентус
14.3% (6)
1:0 Ювентус
4.8% (2)
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