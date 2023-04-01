Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

84' Удар от ворот произведет Валвейк

83' Крамер Михил получил желтую карточку от судьи

82' Матч возобновлен

81' Исима-Мирен Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мёленстен Мелле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Исима-Мирен Николя нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

80' Milano Jonathans пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

80' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Яссин Оукили уходит с поля и его заменяет Ван ден Бёйс Дарио

78' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Валвейк

78' Simon van Duivenbooden оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Мёленстен Мелле из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

74' Матч возобновлен

73' Анита Вурнон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Хорошую попытку сделал Йозефзон Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Йозефзон Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

69' Крамер Михил навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Крамер Михил пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

68' Йозефзон Флориан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Витесс

65' Удар от ворот произведет Валвейк

65' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Мёленстен Мелле из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Козловски Кацпер получил желтую карточку от судьи

60' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Валвейк

59' Мёленстен Мелле не смог попасть в створ ударом издали

58' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Ван Гинкел Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мёленстен Мелле наказан за толчок Яссин Оукили

56' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Гаари Жюрьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Йозефзон Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Витесс

53' Крамер Михил не смог попасть в створ ударом издали

53' Йозефзон Флориан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Мёленстен Мелле пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

50' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Яссин Оукили ослабляет давление, выбив мяч.

48' Удар от ворот произведет Валвейк

48' Мёленстен Мелле не смог попасть в створ ударом издали

48' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля