Тур: 27. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
1:0
27' ГолКрамер Михил
60' Желтая карточкаКозловски Кацпер
83' Желтая карточкаКрамер Михил
90' Желтая карточкаMilano Jonathans
90'+6
Ход матча
27'
1:0
60'
83'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
1 Угловые 2
-
6 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
14
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Валвейк
Витесс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.88
1.22
Среднее время на гол
48
73
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2.44
1.63
Среднее время на гол
36
55
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
2.18
1.41
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
41
63
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|8 (1)
|0.31
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.19
|Йозефзон Флориан
|4
|0.15
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.12
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.12
|Баккали Закария
|3
|0.12
|Леливелд Юлиан
|2
|0.08
|Лобете Хулен
|2
|0.08
|Анита Вурнон
|2
|0.08
|Yassin Oukili
|2
|0.08
|Клемент Пелле
|2
|0.08
|Бирет Мика
|2
|0.08
|Лутонда Тьерри
|1
|0.04
|Адевойе Шоун
|1
|0.04
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|6
|0.22
|Беро Матуш
|4 (1)
|0.15
|Бялек Бартош
|3
|0.11
|Gabriel Vidovic
|3
|0.11
|Виттек Максимилиан
|2
|0.07
|Фредериксен Николай
|2
|0.07
|Фламинго Райан
|2
|0.07
|Козловски Кацпер
|1
|0.04
|Аркус Карлан
|1
|0.04
|Санкох Мохамед
|1
|0.04
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.04
|Тронстад Сондре
|1
|0.04
|Ороз Алоис
|1
|0.04
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Крамер Михил
|5
|0
|Адевойе Шоун
|5
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Лобете Хулен
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|8
|1
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Беро Матуш
|5
|0
|Аркус Карлан
|2
|1
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Фламинго Райан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Milano Jonathans
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Витесс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
6
10
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Витесс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
18
Волевые поражения
10
9
Валвейк
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (5)
62% (16)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Витесс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
19
Волевые поражения
16
19
Голы по времени матча
Забито
27
17
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
5
19%
4
24%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
11
41%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
10%
5
24%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
3
15%
6
29%
76-90
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Пропущено
21
26
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
19%
7
27%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
19%
8
31%
61-75
9
43%
4
15%
76-90
Забито
40
30
15 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
4
10%
1
3%
1-15
4
10%
6
20%
16-30
7
18%
7
23%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
15
38%
6
20%
76-90
Пропущено
41
47
16 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
3
7%
7
15%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
9
22%
10
21%
31-45
6
15%
4
9%
46-60
7
17%
10
21%
61-75
12
29%
29%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1
Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
Витесс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1
АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3 Витесс - Сонабель Уагадугу 2:0 Витесс - Твенте 2:2 ПСВ - Витесс 1:0 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:0
Результаты матчей
Валвейк
Витесс
Точный счет
3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
86
58
59
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
95
39
59
210
212
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
189
1115
1017
719
225
323
224
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6