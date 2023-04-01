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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Валвейк
1:0
Конец матча
Витесс
0'
1:0
27' Гол
Крамер Михил
60' Желтая карточка
Козловски Кацпер
83' Желтая карточка
Крамер Михил
90' Желтая карточка
Milano Jonathans
90'+6

Ход матча

27'
Крамер Михил
(Сёнтьенс Матс)
1:0
46'
 
Ороз Алоис
Корнелисс Энцо
46'
 
Дейкс Митчелл
Аркус Карлан
60'
 
Козловски Кацпер
66'
 
Ван Дейвенбооден Симон
Бялек Бартош
74'
 
Milano Jonathans
Тронстад Сондре
74'
 
Gabriel Vidovic
Манхуф Миллион
76'
Бакари Саид
Йозефзон Флориан
 
79'
Ван ден Бёйс Дарио
Yassin Oukili
 
83'
Крамер Михил
 
88'
Ваутерс Луук
Лутонда Тьерри
 
88'
Вруг Патрик
Клемент Пелле
 
88'
Лобете Хулен
Крамер Михил
 
90'
 
Milano Jonathans

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 2
  • 6 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
5
Лутонда
Тьерри
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
20
Сёнтьенс
Матс
29
Крамер
Михил
10
Йозефзон
Флориан
16
Схерпен
Кьелл
3
Фламинго
Райан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
13
Корнелисс
Энцо
42
Манхуф
Миллион
20
Мёленстен
Мелле
8
Тронстад
Сондре
15
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
14
Бялек
Бартош
Валвейк
4-3-3
Витесс
4-5-1

История личных встреч

Валвейк
Витесс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
К
4:1
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.88
1.22

Среднее время на гол

48
73

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.44
1.63

Среднее время на гол

36
55

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

2.18
1.41

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

41
63

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 (1) 0.31
Бель-Хассани Иллиас 5 0.19
Йозефзон Флориан 4 0.15
Сёнтьенс Матс 3 0.12
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.12
Баккали Закария 3 0.12
Леливелд Юлиан 2 0.08
Лобете Хулен 2 0.08
Анита Вурнон 2 0.08
Yassin Oukili 2 0.08
Клемент Пелле 2 0.08
Бирет Мика 2 0.08
Лутонда Тьерри 1 0.04
Адевойе Шоун 1 0.04
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 6 0.22
Беро Матуш 4 (1) 0.15
Бялек Бартош 3 0.11
Gabriel Vidovic 3 0.11
Виттек Максимилиан 2 0.07
Фредериксен Николай 2 0.07
Фламинго Райан 2 0.07
Козловски Кацпер 1 0.04
Аркус Карлан 1 0.04
Санкох Мохамед 1 0.04
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Тронстад Сондре 1 0.04
Ороз Алоис 1 0.04
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.04
Мёленстен Мелле 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Oukili 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Гаари Жюрьен 6 0
Крамер Михил 5 0
Адевойе Шоун 5 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Августейнс Себбе 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Лобете Хулен 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 8 1
Тронстад Сондре 4 1
Беро Матуш 5 0
Аркус Карлан 2 1
Козловски Кацпер 3 0
Фламинго Райан 3 0
Домджони Тони 2 0
Ороз Алоис 2 0
Milano Jonathans 2 0
Схерпен Кьелл 0 1
Ферру 1 0
Гайек Томаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Прёппер Дэви 1 0
Япи Ромарик 1 0
Райцигер Даан 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0

Результаты матчей

Валвейк
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Витесс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

6
10
Валвейк
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Витесс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
18

Волевые поражения

10
9
Валвейк
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (5)
62% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Витесс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

22
19

Волевые поражения

16
19

Голы по времени матча

Забито

27
17
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
5
19%
4
24%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
11
41%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
10%
5
24%
1-15
4
20%
4
19%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
3
15%
1
5%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
3
15%
6
29%
76-90

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

21
26
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
19%
7
27%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
19%
8
31%
61-75
9
43%
4
15%
76-90

Забито

40
30
15 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
4
10%
1
3%
1-15
4
10%
6
20%
16-30
7
18%
7
23%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
15
38%
6
20%
76-90

Пропущено

41
47
16 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
3
7%
7
15%
1-15
4
10%
6
13%
16-30
9
22%
10
21%
31-45
6
15%
4
9%
46-60
7
17%
10
21%
61-75
12
29%
29%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1
Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 НЕК Неймеген - Валвейк 6:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Аякс 1:4 Де Трефферс - Валвейк 2:0 Фортуна Ситтард - Валвейк 0:0
Витесс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1
АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0 Эммен - Витесс 2:2 Этуаль Филант - Витесс 0:2 Херенвен - Витесс 1:3 Витесс - Сонабель Уагадугу 2:0 Витесс - Твенте 2:2 ПСВ - Витесс 1:0 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:0 Витесс - НЕК Неймеген 0:0

Результаты матчей

Валвейк
Витесс

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
2 раза 14%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
6
1.5
5
8
5
9
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
5
3
9
1.5
5
9
2
10
2.5
2
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
18
9
11
15
1.5
10
17
7
19
2.5
2
25
3
23
3.5
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 26 18 7 1 59 - 25 61
2.
ПСВ
 27 17 5 5 71 - 33 56
3.
Аякс
 26 16 7 3 72 - 28 55
4.
АЗ Алкмаар
 27 16 6 5 53 - 31 54
5.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
6.
Спарта Роттердам
 26 13 7 6 41 - 27 46
7.
Утрехт
 26 10 8 8 42 - 41 38
8.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
9.
Херенвен
 27 9 8 10 32 - 37 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Гоу Эхед Иглс
 25 7 8 10 36 - 44 29
12.
Фортуна Ситтард
 26 8 5 13 32 - 46 29
13.
Волендам
 26 7 5 14 31 - 56 26
14.
Витесс
 27 5 9 13 30 - 47 24
15.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
16.
Эксельсиор
 27 7 3 17 25 - 61 24
17.
Гронинген
 26 4 5 17 25 - 52 17
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 13 8 2 3 23 - 13 26
5.
АЗ Алкмаар
 13 7 5 1 27 - 16 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
9.
Утрехт
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
13.
Гоу Эхед Иглс
 12 4 4 4 19 - 20 16
14.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
15.
Гронинген
 13 3 3 7 17 - 23 12
16.
Фортуна Ситтард
 13 3 3 7 15 - 23 12
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 13 9 3 1 35 - 16 30
2.
Фейеноорд
 13 9 3 1 33 - 18 30
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
5.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
6.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
7.
Утрехт
 13 5 4 4 28 - 28 19
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
12.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
16.
Волендам
 13 1 4 8 11 - 30 7
17.
Гронинген
 13 1 2 10 8 - 29 5
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Аякс Альварес Эдсон 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 96'
    Тактическая замена. Тронстад Сондре уходит с поля и его заменяет Milano Jonathans
  • 96'
    Контроль мяча: Валвейк: 43%, Витесс: 57%.
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Валвейк вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 95'
    Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
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