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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:0
Конец матча
Интер Майами
0'
13' Желтая карточка
Писарро Родольфо
27' Желтая карточка
Marco Angulo
45' Желтая карточка
Дюк Брайс
1:0
45' Гол
Москера Йерсон
51' Желтая карточка
Акоста Лусиано
72' Желтая карточка
Brenner da Silva
90'+5
18
Roman
Celentano
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
15
Москера
Йерсон
28
Гэддис
Рэймон
31
Барреаль
Альваро
8
Marco
Angulo
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Brenner
da
Silva
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
4
Маквей
Кристофер
33
Franco
Negri
8
Дюк
Брайс
7
Jean
Mota
16
Тейлор
Роберт
20
Писарро
Родольфо
22
Стефанелли
Николас
17
Мартинес
Хосеф
Цинциннати
3-4-1-2
Интер Майами
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

400%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
4:4
М
3:1
М
5:1
М
0:1
М
2:3
М
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

3.67
1.67

Среднее время на гол

24
54

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.67
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

33
49

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Хуниор 2 0.33
Сантос Сержио II 2 0.33
Васкес Брэндон 1 0.17
Brenner da Silva 1 0.17
Нвободо Обинна 1 0.17
Москера Йерсон 1 0.17
Барреаль Альваро 0 0
Акоста Лусиано 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franco Negri 1 0.17
Кривцов Сергей 1 0.17
Жан Корентен 1 0.17
Стефанелли Николас 1 0.17
Тейлор Роберт 1 0.17
Shanyder Borgelin 1 0.17
Jean Mota 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барреаль Альваро 3 0
Акоста Лусиано 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Миазга Мэтт 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Brenner da Silva 1 0
Нвободо Обинна 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Marco Angulo 1 0
Malik Pinto 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 3 0
Кривцов Сергей 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Franco Negri 1 0
Дюк Брайс 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Интер Майами
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

4
4
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Интер Майами
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0
Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0
Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1

Результаты матчей

Цинциннати
Интер Майами

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Цинциннати
 6 4 2 0 8 - 4 14
3.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
4.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 13 - 9 13
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 1 1 8 - 6 13
6.
Лос-Анджелес
 0:0 5 3 2 0 9 - 3 11
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 6 3 1 2 15 - 8 10
9.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
Даллас
 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Нью-Йорк Сити
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Остин
 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 8 - 8 7
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Хьюстон Динамо
 0:1 5 2 0 3 4 - 6 6
18.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
19.
Интер Майами
 6 2 0 4 6 - 7 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 1 3 2 4 - 5 6
21.
Ди Си Юнайтед
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
23.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 5 1 1 3 3 - 7 4
25.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 6 0 4 2 5 - 7 4
26.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Лос-Анджелес
 0:0 3 3 0 0 9 - 3 9
5.
Цинциннати
 3 3 0 0 4 - 1 9
6.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Хьюстон Динамо
 0:1 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
12.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
13.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
18.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
21.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
22.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
23.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
19.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
20.
Даллас
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
24.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
25.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 0 1 3 0 - 5 1
26.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
27.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Хьюстон Динамо
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Барреаль Альваро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Москера Йерсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    49'
    Брюс Дьюк получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      27'
      Marco Angulo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Писарро Родольфо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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