Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПисарро Родольфо
27' Желтая карточкаMarco Angulo
45' Желтая карточкаДюк Брайс
1:0
45' ГолМоскера Йерсон
51' Желтая карточкаАкоста Лусиано
72' Желтая карточкаBrenner da Silva
90'+5
Ход матча
13'
27'
45'
45'
51'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
33
Franco
Negri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Evan Louro
-
32 Ian Murphy
-
-
26 Malik Pinto
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
15 Ryan Sailor
-
-
-
12 Jake LaCava
-
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Цинциннати
Интер Майами
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
400%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
3.67
1.67
Среднее время на гол
24
54
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.67
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
33
49
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Хуниор
|2
|0.33
|Сантос Сержио II
|2
|0.33
|Васкес Брэндон
|1
|0.17
|Brenner da Silva
|1
|0.17
|Нвободо Обинна
|1
|0.17
|Москера Йерсон
|1
|0.17
|Барреаль Альваро
|0
|0
|Акоста Лусиано
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Franco Negri
|1
|0.17
|Кривцов Сергей
|1
|0.17
|Жан Корентен
|1
|0.17
|Стефанелли Николас
|1
|0.17
|Тейлор Роберт
|1
|0.17
|Shanyder Borgelin
|1
|0.17
|Jean Mota
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барреаль Альваро
|3
|0
|Акоста Лусиано
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Миазга Мэтт
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Brenner da Silva
|1
|0
|Нвободо Обинна
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Marco Angulo
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Franco Negri
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Интер Майами
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Цинциннати
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Интер Майами
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
4
4
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Интер Майами
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0
Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Шарлотт 2:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0
Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Торонто 2:1
Результаты матчей
Цинциннати
Интер Майами
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|7.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|15 - 8
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 2
|10
|10.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|17.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|19.
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|6
|20.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|21.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|25.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|26.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|29.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|11.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|16.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|21.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|22.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|24.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|24.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|26.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|27.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|3