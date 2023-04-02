Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
1:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолМоррис Джордан
0:2
35' ГолLeo Chu
58' Желтая карточкаДельгадо Марко
61' Желтая карточкаJackson Ragen
1:2
63' ГолНил Джален
73' Желтая карточкаJoao Paulo I
85' Желтая карточкаЛодейро Николас
90' Желтая карточкаКасерес Мартин
90'+6
Ход матча
21'
0:1
35'
0:2
58'
60'
61'
63'
1:2
73'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Calegari
24
Нил
Джален
11
Бойд
Тайлер
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
31 Preston Judd
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
73 Obed Vargas
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
50%
15 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед
43 матча
34.9%
30.2%
34.9%
15 побед 13 ничьих 15 побед
Первый тайм
34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.6%
39.5%
34.9%
11 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.73
1.19
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.71
1.27
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
74
53
Голов в среднем за матч
1.72
1.23
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
52
73
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леердам Келвин
|1
|0.2
|Йовелич Деян
|1
|0.2
|Нил Джален
|1
|0.2
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|8
|1.33
|Эбер Араужо
|2
|0.33
|Leo Chu
|1
|0.17
|Ролдан Кристиан
|1
|0.17
|Лодейро Николас
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дельгадо Марко
|2
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Бойд Тайлер
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Эдвардс Рахим
|1
|0
|Пуч Рикард
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Нил Джален
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|3
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Гомес Еймар
|1
|0
|Рольдан Александер
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
6
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
67%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|7.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|15 - 8
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 2
|10
|10.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|17.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|19.
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|6
|20.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|21.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|25.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|26.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|29.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|11.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|16.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|21.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|22.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|24.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|24.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|26.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|27.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|3