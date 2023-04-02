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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:2
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
21' Гол
Моррис Джордан
0:2
35' Гол
Leo Chu
58' Желтая карточка
Дельгадо Марко
61' Желтая карточка
Jackson Ragen
1:2
63' Гол
Нил Джален
73' Желтая карточка
Joao Paulo I
85' Желтая карточка
Лодейро Николас
90' Желтая карточка
Касерес Мартин
90'+6
33
Клинсманн
Джонатан
2
Calegari
22
Касерес
Мартин
24
Нил
Джален
44
Эдвардс
Рахим
5
Бругман
Гастон
20
Родригес
Мемо
8
Дельгадо
Марко
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
9
Йовелич
Деян
24
Фрай
Стефан
7
Ролдан
Кристиан
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
16
Рольдан
Александер
84
Атенсио
Джошуа
6
Joao
Paulo
I
11
Руснак
Альберт
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
Лос-Анджелес Гэлакси
4-1-4-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
50%
15 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

43 матча

34.9%
30.2%
34.9%
15 побед 13 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.9%
39.5%
25.6%
15 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.6%
39.5%
34.9%
11 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
1:1
М
1:3
М
4:3
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
1:1
М
0:0
М
0:3
М
2:4
М
1:1
ОК
4:2
М
0:1
М
3:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
3:0
М
1:0
М
4:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:4
М
0:2
М
1:1

Голы

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.73
1.19

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.71
1.27

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

74
53

Голов в среднем за матч

1.72
1.23

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

52
73

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леердам Келвин 1 0.2
Йовелич Деян 1 0.2
Нил Джален 1 0.2
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 8 1.33
Эбер Араужо 2 0.33
Leo Chu 1 0.17
Ролдан Кристиан 1 0.17
Лодейро Николас 0 0
Рольдан Александер 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельгадо Марко 2 0
Касерес Мартин 1 0
Леердам Келвин 1 0
Бойд Тайлер 1 0
Родригес Мемо 1 0
Эдвардс Рахим 1 0
Пуч Рикард 1 0
Calegari 1 0
Нил Джален 1 0
Preston Judd 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 3 0
Толо Нуху 2 0
Лодейро Николас 1 0
Руснак Альберт 1 0
Гомес Еймар 1 0
Рольдан Александер 1 0
Leo Chu 1 0
Jackson Ragen 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
6
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
67%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Цинциннати
 6 4 2 0 8 - 4 14
3.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
4.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 13 - 9 13
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 1 1 8 - 6 13
6.
Лос-Анджелес
 0:0 5 3 2 0 9 - 3 11
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 6 3 1 2 15 - 8 10
9.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
Даллас
 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Нью-Йорк Сити
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Остин
 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 8 - 8 7
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Хьюстон Динамо
 0:1 5 2 0 3 4 - 6 6
18.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
19.
Интер Майами
 6 2 0 4 6 - 7 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 1 3 2 4 - 5 6
21.
Ди Си Юнайтед
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
23.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 5 1 1 3 3 - 7 4
25.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 6 0 4 2 5 - 7 4
26.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Лос-Анджелес
 0:0 3 3 0 0 9 - 3 9
5.
Цинциннати
 3 3 0 0 4 - 1 9
6.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Хьюстон Динамо
 0:1 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
12.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
13.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
18.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
21.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
22.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
23.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
19.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
20.
Даллас
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
24.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
25.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 0 1 3 0 - 5 1
26.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
27.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Хьюстон Динамо
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
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    • 46'
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
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    • 35'
      Лодейро Николас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Лео Чу бьет в цель!
    • 21'
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    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Моррис Джордан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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