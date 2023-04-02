Тур: 1. Стадион: Subaru Park.
0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаWilliam Agada
18' Желтая карточкаХарриэль Натан
40' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
72' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
90' Желтая карточкаВальтер Реми
90'+6
Ход матча
17'
18'
40'
90'
18
Блэйк
Андре
31
Флэк
Леон
29
Мелия
Тим
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
-
82 Chris Rindov
-
17 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Спортинг Канзас-Сити
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|2 (2)
|0.33
|Уре Микаэль
|2
|0.33
|Карранса Хулиан
|2
|0.33
|Торрес Хоакин
|1
|0.17
|Перея Андрес
|1
|0.17
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|1
|0.17
|William Agada
|1
|0.17
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Карранса Хулиан
|1
|1
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свит Бен
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|Вальтер Реми
|1
|0
|Томми Эрик
|1
|0
|William Agada
|1
|0
|Володер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Филадельфия Юнион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
0
0
Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Забито
9
2
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
43%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0
Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Филадельфия Юнион - Пачука 1:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|7.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|15 - 8
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 2
|10
|10.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|17.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|19.
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|6
|20.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|21.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|25.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|26.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|29.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|11.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|16.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|21.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|22.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|24.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|24.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|26.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|27.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|3