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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
0:0
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
17' Желтая карточка
William Agada
18' Желтая карточка
Харриэль Натан
40' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
72' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
90' Желтая карточка
Вальтер Реми
90'+6
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
2
Реал
Мэттью
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
8
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
4
Володер
Роберт
5
Daniel
Rosero
19
Кастелланос
Роберт
6
Радоя
Неманья
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
23
William
Agada
20
Саллой
Даниэль
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Спортинг Канзас-Сити

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЧМ
3:1
М
2:0
М
2:0
М
1:1
М
2:0
ОК
1:1
М
3:2
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
1:2
М
0:1
М
1:3
М
2:1
ОК
0:2
М
0:4

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 2 (2) 0.33
Уре Микаэль 2 0.33
Карранса Хулиан 2 0.33
Торрес Хоакин 1 0.17
Перея Андрес 1 0.17
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 1 0.17
William Agada 1 0.17

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 3 0
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Карранса Хулиан 1 1
Торрес Хоакин 2 0
Флэк Леон 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Вагнер Кай 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свит Бен 1 1
Эспиноза Роджер 1 0
Вальтер Реми 1 0
Томми Эрик 1 0
William Agada 1 0
Володер Роберт 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Филадельфия Юнион
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

0
0
Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
43%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0
Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 4:0 Филадельфия Юнион - Пачука 1:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Цинциннати
 6 4 2 0 8 - 4 14
3.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
4.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 13 - 9 13
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 1 1 8 - 6 13
6.
Лос-Анджелес
 0:0 5 3 2 0 9 - 3 11
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 6 3 1 2 15 - 8 10
9.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
Даллас
 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Нью-Йорк Сити
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Остин
 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 8 - 8 7
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Хьюстон Динамо
 0:1 5 2 0 3 4 - 6 6
18.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
19.
Интер Майами
 6 2 0 4 6 - 7 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 1 3 2 4 - 5 6
21.
Ди Си Юнайтед
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
23.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 5 1 1 3 3 - 7 4
25.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 6 0 4 2 5 - 7 4
26.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Лос-Анджелес
 0:0 3 3 0 0 9 - 3 9
5.
Цинциннати
 3 3 0 0 4 - 1 9
6.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Хьюстон Динамо
 0:1 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
12.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
13.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
18.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
21.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
22.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
23.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
19.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
20.
Даллас
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
24.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
25.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 0 1 3 0 - 5 1
26.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
27.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Хьюстон Динамо
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
  • 63'
    Рассел Джонни уходит с поля. Шелтон Кири выходит вместо него
  • 62'
    Флэк Леон уходит с поля. Джек Макглинн выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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