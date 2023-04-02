Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
0:0
Конец матча
Ход матча
34
Брэди
Крис
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
33
Грин
Джейкоб
43
Клих
Матеуш
22
Асад
Ямиль
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Камара КейПолузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
33 Грин ДжейкобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Luis Zamudio
-
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
30%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 17 побед
40 матчей
27.5%
35%
37.5%
11 побед 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
45%
27.5%
27.5%
18 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.5%
35%
42.5%
9 побед 14 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.2
1.35
Среднее время на гол
75
66
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
1.9
0.95
Среднее время на гол
47
94
Всего голов
62
46
Голов в среднем за матч
1.55
1.15
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюллер Крис
|2
|0.4
|Пржибылко Каспер
|1
|0.2
|Камара Кей
|1
|0.2
|Герберс Фабиан
|1
|0.2
|Теран Карлос
|1
|0.2
|Кцихос Рафаэль
|1 (1)
|0.2
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|3
|0.5
|Клих Матеуш
|1
|0.17
|Theodore Ku-DiPietro
|1
|0.17
|Бирнбом Стив
|1
|0.17
|Дуркин Кристофер
|1
|0.17
|Сантуш Педру
|0
|0
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теран Карлос
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Герберс Фабиан
|1
|1
|Наварро Мигель
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|2
|0
|Каноуз Расселл
|2
|0
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|Найяр Энди
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
2
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
4
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ди Си Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
57%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1
Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0
Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
24
23
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|15 - 5
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|7.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|15 - 8
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 2
|10
|10.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|17.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|18.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|19.
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|6
|20.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|21.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|24.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|25.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|26.
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|29.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|4.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|6.
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|11.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|12.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|13.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|14.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|15.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|16.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|17.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|18.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|19.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|20.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|21.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|22.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|23.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|24.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|25.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|27.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|24.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|26.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|27.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Остин
|Галлахер Джон
|3 (1)
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|3