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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
0:0
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
28' Желтая карточка
Фунтас Таксиархис
74' Желтая карточка
Клих Матеуш
90'+6
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
24
Jonathan
Dean
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
7
Хайле-Селассие
Марен
17
Гутьеррес
Брайан
8
Мюллер
Крис
11
Пржибылко
Каспер
1
Миллер
Тайлер
2
Тейшейра
Руан
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
33
Грин
Джейкоб
8
Дуркин
Кристофер
44
Палссон
Виктор
43
Клих
Матеуш
22
Асад
Ямиль
11
Фунтас
Таксиархис
20
Бентеке
Кристиан
Чикаго Файр
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
30%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 17 побед

40 матчей

27.5%
35%
37.5%
11 побед 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

45%
27.5%
27.5%
18 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.5%
35%
42.5%
9 побед 14 ничьих 17 побед

История матчей

М
1:0
М
0:2
М
3:0
М
2:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:3
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
2:2
М
6:2
М
1:1
М
4:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
3:3
М
2:2
М
0:3
ОК
0:2
М
4:1
М
2:0
М
1:1
М
4:2
М
1:2
М
1:1
М
0:0
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
ОК
2:1
М
1:2
М
0:2
М
2:2
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.2
1.35

Среднее время на гол

75
66

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.9
0.95

Среднее время на гол

47
94

Всего голов

62
46

Голов в среднем за матч

1.55
1.15

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюллер Крис 2 0.4
Пржибылко Каспер 1 0.2
Камара Кей 1 0.2
Герберс Фабиан 1 0.2
Теран Карлос 1 0.2
Кцихос Рафаэль 1 (1) 0.2
Гутьеррес Брайан 0 0
Суке Арно 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 3 0.5
Клих Матеуш 1 0.17
Theodore Ku-DiPietro 1 0.17
Бирнбом Стив 1 0.17
Дуркин Кристофер 1 0.17
Сантуш Педру 0 0
Тейшейра Руан 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теран Карлос 3 0
Камара Кей 1 1
Герберс Фабиан 1 1
Наварро Мигель 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Хименес Гастон 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 2 0
Каноуз Расселл 2 0
Бентеке Кристиан 1 0
Найяр Энди 1 0
Палссон Виктор 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Асад Ямиль 1 0
Джазе Моханад 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
2
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
4
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ди Си Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
57%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1
Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 4:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0
Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4
2
3
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Цинциннати
 6 4 2 0 8 - 4 14
3.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
4.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 13 - 9 13
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 1 1 8 - 6 13
6.
Лос-Анджелес
 0:0 5 3 2 0 9 - 3 11
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 6 3 1 2 15 - 8 10
9.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
Даллас
 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Нью-Йорк Сити
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Остин
 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 8 - 8 7
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Хьюстон Динамо
 0:1 5 2 0 3 4 - 6 6
18.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
19.
Интер Майами
 6 2 0 4 6 - 7 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 1 3 2 4 - 5 6
21.
Ди Си Юнайтед
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
23.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 5 1 1 3 3 - 7 4
25.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 6 0 4 2 5 - 7 4
26.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Лос-Анджелес
 0:0 3 3 0 0 9 - 3 9
5.
Цинциннати
 3 3 0 0 4 - 1 9
6.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Хьюстон Динамо
 0:1 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
12.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
13.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
18.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
21.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
22.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
23.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
19.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
20.
Даллас
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
24.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
25.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 0 1 3 0 - 5 1
26.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
27.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Хьюстон Динамо
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Фунтас Таксиархис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед онлайн

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