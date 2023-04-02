Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ПенальтиЭспиноса Кристиан
17' Желтая карточкаМенса Джонатан
33' Желтая карточкаАкапо Карлос
1:1
42' ПенальтиБасси Амине
44' Желтая карточкаArtur Moraes III
59' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
64' Желтая карточкаЭскобар Франко
2:1
65' ПенальтиЭспиноса Кристиан
90'+7
Ход матча
7'
17'
33'
42'
1:1
44'
59'
64'
65'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
12
Кларк
Стив
22
Шмитт
Тейт
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Oskar Aagren
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Хьюстон Динамо
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
28 матчей
32.1%
14.3%
53.6%
9 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Среднее время на гол
57
84
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.07
1.07
Среднее время на гол
43
84
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
1.82
1.07
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
49
84
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|3 (2)
|0.5
|Эбобисс Жереми
|2
|0.33
|Акапо Карлос
|1
|0.17
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|3 (3)
|0.6
|Эррера Эктор
|1
|0.2
|Шмитт Тейт
|1
|0.2
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Менса Джонатан
|1
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Груэсо Карлос
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Tonhao
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
|Марье Поль
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artur Moraes III
|3
|0
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Эскобар Франко
|1
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Бартлоу Итан
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Бэй Монтерей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1
Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 2:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
14
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|3 (2)
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|3