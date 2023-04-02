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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Первый тайм: 36'
Клёб де Фут Монреаль
0'
12' Желтая карточка
Камашо Руди
18' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
23' Красная карточка
Камашо Руди

Ход матча

10'
 
Зухир Рида
Пьетт Самюэль
12'
 
Камашо Руди
18'
 
Уотерман Джоэл
23'
 
Камашо Руди
27'
 
Корбо Габриэле
Тойе Мейсон
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
2.12
3.55
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
14
Мартинш
Луиш
19
Грессель
Юлиан
20
Кубас
Андрес
22
Ali
Ahmed
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
29
Simon
Becher
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Эррера
Аарон
2
Ваньяма
Виктор
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
13
Тойе
Мейсон
27
Ри
Шон
9
Оффор
Чинонсо
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
2:4
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
2:3
М
2:1
М
0:0
М
0:3
USL
0:1
USL
0:1
USL
1:2
USL
1:0
USL
0:0
USL
1:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Среднее время на гол

62
73

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.28
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
77

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шёпф Алессандро 1 0.17
Блэкмон Тристан 1 0.17
Браун Джавейн 1 0.17
Simon Becher 1 0.17
Грессель Юлиан 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 2 (1) 0.4
Оффор Чинонсо 1 0.2
Шуэньер Матьё 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Ali Ahmed 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Браун Джавейн 1 0
Mathias Laborda 1 0
Рапосо Райан 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 1 1
Ваньяма Виктор 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Эррера Аарон 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Уотерман Джоэл 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Цинциннати
 6 4 2 0 8 - 4 14
3.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
4.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 13 - 9 13
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 1 1 8 - 6 13
6.
Лос-Анджелес
 0:0 5 3 2 0 9 - 3 11
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 6 3 1 2 15 - 8 10
9.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 6 3 1 2 5 - 6 10
11.
Даллас
 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Нью-Йорк Сити
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Остин
 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 8 - 8 7
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Хьюстон Динамо
 0:1 5 2 0 3 4 - 6 6
18.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
19.
Интер Майами
 6 2 0 4 6 - 7 6
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 1 3 2 4 - 5 6
21.
Ди Си Юнайтед
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
23.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 5 1 1 3 3 - 7 4
25.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 6 0 4 2 5 - 7 4
26.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 0:0 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Лос-Анджелес
 0:0 3 3 0 0 9 - 3 9
5.
Цинциннати
 3 3 0 0 4 - 1 9
6.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Хьюстон Динамо
 0:1 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
12.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
13.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
18.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
19.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
20.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
21.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
22.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
23.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
25.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
19.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
20.
Даллас
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Колорадо Рэпидс
 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
24.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
25.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 0 1 3 0 - 5 1
26.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
27.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Хьюстон Динамо
 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Остин Галлахер Джон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
2.12
3.55
3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:0 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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