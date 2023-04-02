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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
5:0
Конец матча
Клёб де Фут Монреаль
0'
11' Желтая карточка
Камашо Руди
18' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
23' Красная карточка
Камашо Руди
1:0
38' Гол
Уайт Брайан
2:0
43' Гол
Simon Becher
3:0
45' Гол
Грессель Юлиан
4:0
48' Гол
Ali Ahmed
50' Желтая карточка
Mathias Laborda
52' Желтая карточка
Ри Шон
5:0
59' Гол
Simon Becher
90'+1
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
14
Мартинш
Луиш
19
Грессель
Юлиан
20
Кубас
Андрес
22
Ali
Ahmed
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
29
Simon
Becher
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Эррера
Аарон
2
Ваньяма
Виктор
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
13
Тойе
Мейсон
27
Ри
Шон
9
Оффор
Чинонсо
Ванкувер Уайткэпс
4-3-2-1
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

18 матчей

50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
2:4
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:2
М
2:3
М
2:1
М
0:0
М
0:3
USL
0:1
USL
0:1
USL
1:2
USL
1:0
USL
0:0
USL
1:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Среднее время на гол

62
73

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.11

Среднее время на гол

81
81

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.28
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

70
77

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Becher 3 0.5
Грессель Юлиан 1 0.17
Ali Ahmed 1 0.17
Браун Джавейн 1 0.17
Шёпф Алессандро 1 0.17
Блэкмон Тристан 1 0.17
Уайт Брайан 1 0.17
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 2 (1) 0.4
Оффор Чинонсо 1 0.2
Шуэньер Матьё 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Mathias Laborda 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Ali Ahmed 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Браун Джавейн 1 0
Рапосо Райан 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 1 1
Ваньяма Виктор 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Эррера Аарон 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Уотерман Джоэл 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
3
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
5
42%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
5
1 раз 17%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 5 0 1 15 - 5 15
2.
Цинциннати
 6 4 2 0 8 - 4 14
3.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 12 - 3 13
4.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 13 - 9 13
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 1 1 8 - 6 13
6.
Лос-Анджелес
 5 3 2 0 9 - 3 11
7.
Миннесота Юнайтед
 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Коламбус Кру
 6 3 1 2 15 - 8 10
9.
Нэшвилл
 6 3 1 2 6 - 2 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 3 1 2 6 - 7 10
11.
Даллас
 6 2 2 2 8 - 7 8
12.
Орландо Сити
 6 2 2 2 5 - 6 8
13.
Нью-Йорк Сити
 6 2 2 2 6 - 7 8
14.
Остин
 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Филадельфия Юнион
 6 2 1 3 8 - 8 7
16.
Торонто
 6 1 4 1 8 - 7 7
17.
Хьюстон Динамо
 5 2 0 3 5 - 7 6
18.
Чикаго Файр
 5 1 3 1 7 - 7 6
19.
Интер Майами
 6 2 0 4 6 - 7 6
20.
Ванкувер Уайткэпс
 6 1 3 2 10 - 7 6
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 1 3 2 4 - 5 6
22.
Ди Си Юнайтед
 6 1 2 3 7 - 10 5
23.
Портленд Тимберс
 6 1 2 3 6 - 11 5
24.
Шарлотт
 6 1 2 3 6 - 11 5
25.
Клёб де Фут Монреаль
 5 1 0 4 3 - 12 3
26.
Реал Солт-Лейк
 5 1 0 4 3 - 13 3
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 3 3 2 - 7 3
29.
Колорадо Рэпидс
 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Коламбус Кру
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Лос-Анджелес
 3 3 0 0 9 - 3 9
5.
Цинциннати
 3 3 0 0 4 - 1 9
6.
Сиэтл Саундерс
 3 2 1 0 6 - 0 7
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 1 0 5 - 1 7
8.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Даллас
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Хьюстон Динамо
 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Нью-Йорк Сити
 2 2 0 0 4 - 2 6
12.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
13.
Интер Майами
 3 2 0 1 6 - 3 6
14.
Нэшвилл
 3 2 0 1 4 - 1 6
15.
Торонто
 3 1 2 0 5 - 3 5
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
Ванкувер Уайткэпс
 3 1 1 1 7 - 3 4
18.
Остин
 3 1 1 1 4 - 4 4
19.
Ди Си Юнайтед
 3 1 1 1 5 - 5 4
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Клёб де Фут Монреаль
 1 1 0 0 3 - 2 3
23.
Чикаго Файр
 3 0 3 0 4 - 4 3
24.
Миннесота Юнайтед
 2 0 2 0 2 - 2 2
25.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
27.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 1 1 1 - 4 1
28.
Шарлотт
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Реал Солт-Лейк
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Миннесота Юнайтед
 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 3 2 0 1 3 - 5 6
5.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Орландо Сити
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Нэшвилл
 3 1 1 1 2 - 1 4
8.
Шарлотт
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Остин
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Атланта Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Ванкувер Уайткэпс
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Торонто
 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Лос-Анджелес Гэлакси
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
19.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
20.
Даллас
 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Ди Си Юнайтед
 3 0 1 2 2 - 5 1
22.
Коламбус Кру
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Колорадо Рэпидс
 3 0 1 2 1 - 6 1
24.
Портленд Тимберс
 3 0 1 2 4 - 9 1
25.
Филадельфия Юнион
 2 0 0 2 2 - 5 0
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 1 - 5 0
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Хьюстон Динамо
 3 0 0 3 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 4 0 0 4 0 - 10 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 4 (4)
Атланта Юнайтед Caleb Wiley 3 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шарлотт Enzo Copetti 4
Филадельфия Юнион Бедойя Алехандро 3
Торонто Бернардески Федерико 3
Интер Майами Йедлин Деандре 3
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тристан Блэкмон уходит с поля. Mathias Laborda выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Хулиан Грессел бьет в цель!
    • 45'
      Уайт Брайан сделал результативную передачу.
    • 43'
      Ali Ahmed сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Simon Becher бьет в цель!
    • 38'
      Simon Becher сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
    • 27'
      Тойе Мейсон уходит с поля. Корбо Габриэле выходит вместо него
    • 23'
      УДАЛЕНИЕ! - Камашо Руди увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      18'
      Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Камашо Руди получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Пьетт Самюэль уходит с поля. Зухир Рида выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 5:0 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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