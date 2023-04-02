Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
5:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаКамашо Руди
18' Желтая карточкаУотерман Джоэл
23' Красная карточкаКамашо Руди
1:0
38' ГолУайт Брайан
2:0
43' ГолSimon Becher
3:0
45' ГолГрессель Юлиан
4:0
48' ГолAli Ahmed
50' Желтая карточкаMathias Laborda
52' Желтая карточкаРи Шон
5:0
59' ГолSimon Becher
90'+1
Ход матча
11'
18'
23'
38'
1:0
43'
2:0
45'
3:0
48'
4:0
50'
52'
59'
5:0
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
22
Ali
Ahmed
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
29
Simon
Becher
22
Эррера
Аарон
13
Тойе
Мейсон
27
Ри
Шон
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Ali AhmedПолузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
24 Уайт БрайанПолузащитник
-
29 Simon BecherНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
-
26 J.C. Ngando
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
27 Ри ШонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
18 матчей
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
6 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Среднее время на гол
62
73
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1.11
Среднее время на гол
81
81
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.28
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
70
77
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Becher
|3
|0.5
|Грессель Юлиан
|1
|0.17
|Ali Ahmed
|1
|0.17
|Браун Джавейн
|1
|0.17
|Шёпф Алессандро
|1
|0.17
|Блэкмон Тристан
|1
|0.17
|Уайт Брайан
|1
|0.17
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|2 (1)
|0.4
|Оффор Чинонсо
|1
|0.2
|Шуэньер Матьё
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Mathias Laborda
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Ali Ahmed
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|1
|1
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Эррера Аарон
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Уотерман Джоэл
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Ри Шон
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
3
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Клёб де Фут Монреаль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
11%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
5
42%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
4 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
5
1 раз 17%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Клёб де Фут Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
14
15
14
15
15
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|4 (4)
|Атланта Юнайтед
|Caleb Wiley
|3 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|3 (2)
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Филадельфия Юнион
|Бедойя Алехандро
|3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3
|Интер Майами
|Йедлин Деандре
|3
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|3