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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Висла Плоцк
1:1
Второй тайм: 81'
Радомьяк Радом
0'
16' Желтая карточка
Капюади Стив
25' Желтая карточка
Семеду Лисандру
31' Желтая карточка
Вольски Рафал
34' Желтая карточка
Jakub Szymanski
0:1
53' Гол
Роча Леонардо
65' Желтая карточка
Рамуш Франсишку
1:1
70' Гол
Секульски Лукаш
69
Градецки
Бартломей
71
Jakub
Szymanski
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
19
Шулек
Мартин
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
9
Коцыля
Давид
18
Bartosz
Spiaczka
1
Gabriel
Kobylak
14
Damian
Jakubik
16
Цихоцки
Матеуш
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
88
Рамуш
Франсишку
77
Донис
Христос
7
Семеду
Лисандру
10
Roberto
Alves
20
Машаду
Луиш
17
Роча
Леонардо
Висла Плоцк
3-4-1-2
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Радомьяк Радом

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.35
Вольски Рафал 7 (1) 0.27
Колар Марко 4 0.15
Секульски Лукаш 3 0.12
Валло Кристиан 2 0.08
Швох Матеуш 2 0.08
Damian Warchol 2 0.08
Коцыля Давид 2 0.08
Левандовски Матеуш II 2 0.08
Расак Дамиан 1 0.04
Кривоцюк Антон 1 0.04
Павляк Александр 1 0.04
Фурман Доминик 0 0
Томасик Пётр 0 0
Лесняк Филип 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 4 0.15
Роча Леонардо 4 (1) 0.15
Roberto Alves 3 0.12
Нашименту Филипе 3 (3) 0.12
Машаду Луиш 3 0.12
Абрамович Давид 3 0.12
Mateusz Grzybek 2 0.08
Бранко Рафаэл 2 0.08
Семеду Лисандру 1 0.04
Michal Feliks 1 0.04
Майк Сестор 0 0
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 5 0
Швох Матеуш 5 0
Жезничак Якуб 3 1
Вольски Рафал 3 1
Фурман Доминик 4 0
Капюади Стив 2 1
Хжановски Адам 3 0
Расак Дамиан 3 0
Лесняк Филип 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Секульски Лукаш 1 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Шулек Мартин 1 0
Альварес Давид 1 0
Валло Кристиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Левандовски Матеуш II 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Igor Drapinski 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 9 1
Машаду Луиш 10 0
Нашименту Филипе 8 0
Цихоцки Матеуш 4 1
Абрамович Давид 5 0
Pedro Justiniano 3 1
Roberto Alves 4 0
Мауридес Жуниор 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Damian Jakubik 2 0
Леандро 2 0
Рамуш Франсишку 2 0
Кайарга Берто 2 0
Майк Сестор 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0

Результаты матчей

Висла Плоцк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Радомьяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

3
2
Висла Плоцк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Радомьяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

11
9
Висла Плоцк
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
12% (3)
32% (8)
Радомьяк Радом
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
18

Волевые поражения

14
11

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
0
0%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
6
35%
3
23%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Пропущено

24
17
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
7
29%
29%
4
24%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Забито

35
26
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 11
2
6%
3
12%
1-15
6
17%
5
19%
16-30
9
26%
2
8%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
10
29%
7
27%
76-90

Пропущено

33
29
11 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
3
9%
2
7%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
4
12%
8
28%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
10
30%
5
17%
61-75
7
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0
Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Жилина-2 - Висла Плоцк 4:0 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Ракув - Висла Плоцк 7:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1
Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Завиша - Радомьяк Радом 1:3

Результаты матчей

Висла Плоцк
Радомьяк Радом

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Висла Плоцк
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
6
4
8
1.5
4
9
2
10
2.5
1
12
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
4
8
2
11
2.5
2
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
14
11
8
17
1.5
8
17
4
21
2.5
3
22
2
23
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 25 12 7 6 34 - 23 43
4.
Погонь Щецин
 25 11 7 7 37 - 35 40
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 25 10 7 8 31 - 28 37
7.
Краковия
 25 9 7 9 28 - 24 34
8.
Пяст
 26 9 6 11 28 - 27 33
9.
Висла Плоцк
 1:1 26 9 6 11 35 - 35 33
10.
Радомьяк Радом
 1:1 26 9 6 11 27 - 30 33
11.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
12.
Шлёнск
 26 7 10 9 25 - 34 31
13.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
14.
Корона Кельце
 26 8 6 12 28 - 37 30
15.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
16.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 1:1 13 7 3 3 18 - 10 24
4.
Краковия
 12 6 3 3 15 - 7 21
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
7.
Лех
 12 6 1 5 16 - 12 19
8.
Погонь Щецин
 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
10.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 1:1 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 13 6 3 4 20 - 19 21
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 13 - 11 19
8.
Радомьяк Радом
 1:1 13 5 4 4 14 - 13 19
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 1:1 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Весь список
  • 53'
    Roberto Alves сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Роча Леонардо бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Jakub Szymanski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Вольски Рафал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Семеду Лисандру получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Steve Kapuadi получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Висла Плоцк
    Ничья
    Радомьяк Радом
    4.80
    3.40
    3.80
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