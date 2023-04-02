Тур: 26. Стадион: Казимеж Гурски. Главный судья: Lukasz Kuzma
1:1
Второй тайм: 81'
0'
16' Желтая карточкаКапюади Стив
25' Желтая карточкаСемеду Лисандру
31' Желтая карточкаВольски Рафал
34' Желтая карточкаJakub Szymanski
0:1
53' ГолРоча Леонардо
65' Желтая карточкаРамуш Франсишку
1:1
70' ГолСекульски Лукаш
Ход матча
16'
25'
31'
34'
53'
0:1
65'
70'
1:1
19
Шулек
Мартин
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
92
Майк
Сестор
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Шулек МартинЗащитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Висла Плоцк
Радомьяк Радом
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.35
|Вольски Рафал
|7 (1)
|0.27
|Колар Марко
|4
|0.15
|Секульски Лукаш
|3
|0.12
|Валло Кристиан
|2
|0.08
|Швох Матеуш
|2
|0.08
|Damian Warchol
|2
|0.08
|Коцыля Давид
|2
|0.08
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.08
|Расак Дамиан
|1
|0.04
|Кривоцюк Антон
|1
|0.04
|Павляк Александр
|1
|0.04
|Фурман Доминик
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|4
|0.15
|Роча Леонардо
|4 (1)
|0.15
|Roberto Alves
|3
|0.12
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.12
|Машаду Луиш
|3
|0.12
|Абрамович Давид
|3
|0.12
|Mateusz Grzybek
|2
|0.08
|Бранко Рафаэл
|2
|0.08
|Семеду Лисандру
|1
|0.04
|Michal Feliks
|1
|0.04
|Майк Сестор
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|5
|0
|Швох Матеуш
|5
|0
|Жезничак Якуб
|3
|1
|Вольски Рафал
|3
|1
|Фурман Доминик
|4
|0
|Капюади Стив
|2
|1
|Хжановски Адам
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Igor Drapinski
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|9
|1
|Машаду Луиш
|10
|0
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|4
|1
|Абрамович Давид
|5
|0
|Pedro Justiniano
|3
|1
|Roberto Alves
|4
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Кайарга Берто
|2
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Результаты матчей
Висла Плоцк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Радомьяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
3
2
Висла Плоцк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Радомьяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
14
Волевые поражения
11
9
Висла Плоцк
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
12% (3)
32% (8)
Радомьяк Радом
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
22
18
Волевые поражения
14
11
Голы по времени матча
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
0
0%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
6
35%
3
23%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Забито
18
13
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90
Пропущено
24
17
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
7
29%
29%
4
24%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Забито
35
26
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 11
2
6%
3
12%
1-15
6
17%
5
19%
16-30
9
26%
2
8%
31-45
6
17%
5
19%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
10
29%
7
27%
76-90
Пропущено
33
29
11 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
3
9%
2
7%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
4
12%
8
28%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
10
30%
5
17%
61-75
7
21%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0
Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Жилина-2 - Висла Плоцк 4:0 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Ракув - Висла Плоцк 7:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1
Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Завиша - Радомьяк Радом 1:3
Результаты матчей
Висла Плоцк
Радомьяк Радом
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
0:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
11 раз 44%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Висла Плоцк
Радомьяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
76
48
49
210
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
75
49
48
211
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1411
817
817
421
322
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|4
|3
|52 - 19
|61
|2.
|26
|16
|7
|3
|42 - 27
|55
|3.
|25
|12
|7
|6
|34 - 23
|43
|4.
|25
|11
|7
|7
|37 - 35
|40
|5.
|26
|10
|8
|8
|30 - 23
|38
|6.
|25
|10
|7
|8
|31 - 28
|37
|7.
|25
|9
|7
|9
|28 - 24
|34
|8.
|26
|9
|6
|11
|28 - 27
|33
|9.
|1:1
|26
|9
|6
|11
|35 - 35
|33
|10.
|1:1
|26
|9
|6
|11
|27 - 30
|33
|11.
|26
|8
|7
|11
|24 - 36
|31
|12.
|26
|7
|10
|9
|25 - 34
|31
|13.
|25
|8
|6
|11
|27 - 31
|30
|14.
|26
|8
|6
|12
|28 - 37
|30
|15.
|25
|6
|11
|8
|35 - 34
|29
|16.
|26
|7
|7
|12
|32 - 39
|28
|17.
|26
|7
|5
|14
|25 - 42
|26
|18.
|26
|4
|7
|15
|25 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|1:1
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|4.
|12
|6
|3
|3
|15 - 7
|21
|5.
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|6.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|7.
|12
|6
|1
|5
|16 - 12
|19
|8.
|12
|5
|4
|3
|17 - 16
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|10.
|13
|4
|6
|3
|16 - 18
|18
|11.
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|15.
|1:1
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|17.
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|18.
|14
|2
|5
|7
|9 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|18 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|16 - 14
|24
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|13
|7
|2
|4
|15 - 9
|23
|5.
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|6.
|12
|6
|2
|4
|15 - 18
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|13 - 11
|19
|8.
|1:1
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|10.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|11.
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|13 - 17
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|14.
|13
|3
|1
|9
|13 - 26
|10
|15.
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|12
|0
|9
|3
|11 - 15
|9
|17.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|10 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|10