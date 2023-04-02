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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 4026 Главный судья: Lukasz Kuzma
Висла Плоцк
1:1
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
16' Желтая карточка
Капюади Стив
25' Желтая карточка
Семеду Лисандру
31' Желтая карточка
Вольски Рафал
34' Желтая карточка
Jakub Szymanski
0:1
53' Гол
Роча Леонардо
65' Желтая карточка
Рамуш Франсишку
1:1
69' Гол
Секульски Лукаш
81' Желтая карточка
Секульски Лукаш
90' Желтая карточка
Майк Сестор
90'+5
69
Градецки
Бартломей
71
Jakub
Szymanski
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
19
Шулек
Мартин
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
9
Коцыля
Давид
18
Bartosz
Spiaczka
1
Gabriel
Kobylak
14
Damian
Jakubik
16
Цихоцки
Матеуш
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
88
Рамуш
Франсишку
77
Донис
Христос
7
Семеду
Лисандру
10
Roberto
Alves
20
Машаду
Луиш
17
Роча
Леонардо
Висла Плоцк
3-4-1-2
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Радомьяк Радом

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.35
Вольски Рафал 7 (1) 0.27
Колар Марко 4 0.15
Секульски Лукаш 3 0.12
Валло Кристиан 2 0.08
Швох Матеуш 2 0.08
Damian Warchol 2 0.08
Коцыля Давид 2 0.08
Левандовски Матеуш II 2 0.08
Расак Дамиан 1 0.04
Кривоцюк Антон 1 0.04
Павляк Александр 1 0.04
Фурман Доминик 0 0
Томасик Пётр 0 0
Лесняк Филип 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 4 0.15
Роча Леонардо 4 (1) 0.15
Roberto Alves 3 0.12
Нашименту Филипе 3 (3) 0.12
Машаду Луиш 3 0.12
Абрамович Давид 3 0.12
Mateusz Grzybek 2 0.08
Бранко Рафаэл 2 0.08
Семеду Лисандру 1 0.04
Michal Feliks 1 0.04
Майк Сестор 0 0
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 5 0
Швох Матеуш 5 0
Жезничак Якуб 3 1
Вольски Рафал 3 1
Фурман Доминик 4 0
Капюади Стив 2 1
Хжановски Адам 3 0
Расак Дамиан 3 0
Секульски Лукаш 2 0
Лесняк Филип 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Шулек Мартин 1 0
Альварес Давид 1 0
Валло Кристиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Левандовски Матеуш II 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Igor Drapinski 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 9 1
Машаду Луиш 10 0
Нашименту Филипе 8 0
Цихоцки Матеуш 4 1
Абрамович Давид 5 0
Pedro Justiniano 3 1
Roberto Alves 4 0
Мауридес Жуниор 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Леандро 2 0
Рамуш Франсишку 2 0
Кайарга Берто 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0

Результаты матчей

Висла Плоцк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Радомьяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

4
3
Висла Плоцк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Радомьяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
14

Волевые поражения

11
9
Висла Плоцк
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
15% (4)
31% (8)
Радомьяк Радом
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
18

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
0
0%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
3
21%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Забито

18
13
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
2
11%
1
8%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
22%
4
31%
76-90

Пропущено

24
17
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
3
13%
5
29%
29%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
7
29%
29%
4
24%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Забито

36
27
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 11
2
6%
3
11%
1-15
6
17%
5
19%
16-30
9
25%
2
7%
31-45
6
17%
6
22%
46-60
3
8%
4
15%
61-75
10
28%
7
26%
76-90

Пропущено

34
30
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
3
9%
2
7%
1-15
4
12%
4
13%
16-30
4
12%
8
27%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
10
29%
29%
6
20%
61-75
7
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0
Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Жилина-2 - Висла Плоцк 4:0 Висла Плоцк - Краковия 1:0 Ракув - Висла Плоцк 7:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1
Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Завиша - Радомьяк Радом 1:3

Результаты матчей

Висла Плоцк
Радомьяк Радом

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
0:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Висла Плоцк
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
15
11
8
18
1.5
8
18
4
22
2.5
3
23
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 0:0 26 12 8 6 34 - 23 44
4.
Погонь Щецин
 0:0 26 11 8 7 37 - 35 41
5.
Варта Познань
 26 10 8 8 30 - 23 38
6.
Видзев Лодзь
 26 10 8 8 32 - 29 38
7.
Краковия
 26 9 8 9 29 - 25 35
8.
Пяст
 26 9 6 11 28 - 27 33
9.
Висла Плоцк
 26 9 6 11 35 - 35 33
10.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
11.
Заглембе Любин
 26 8 7 11 24 - 36 31
12.
Шлёнск
 26 7 10 9 25 - 34 31
13.
Сталь Мелец
 25 8 6 11 27 - 31 30
14.
Корона Кельце
 26 8 6 12 28 - 37 30
15.
Ягеллония
 25 6 11 8 35 - 34 29
16.
Гурник Забже
 26 7 7 12 32 - 39 28
17.
Лехия Гданьск
 26 7 5 14 25 - 42 26
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 13 7 3 3 18 - 10 24
4.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
5.
Ягеллония
 13 6 2 5 24 - 19 20
6.
Лех
 0:0 13 6 2 5 16 - 12 20
7.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
8.
Погонь Щецин
 0:0 12 5 4 3 17 - 16 19
9.
Видзев Лодзь
 13 5 3 5 18 - 17 18
10.
Шлёнск
 13 4 6 3 16 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 12 4 4 4 13 - 11 16
12.
Лехия Гданьск
 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 13 3 4 6 16 - 21 13
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 0:0 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 13 7 2 4 15 - 9 23
5.
Погонь Щецин
 0:0 14 6 4 4 20 - 19 22
6.
Заглембе Любин
 12 6 2 4 15 - 18 20
7.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
9.
Пяст
 13 5 3 5 14 - 13 18
10.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
11.
Сталь Мелец
 13 4 2 7 14 - 20 14
12.
Краковия
 13 3 4 6 13 - 17 13
13.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
14.
Лехия Гданьск
 13 3 1 9 13 - 26 10
15.
Корона Кельце
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Ягеллония
 12 0 9 3 11 - 15 9
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Ягеллония Имас Хесус 10 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (3)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Радомьяк Радом Машаду Луиш 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Jakub Szymanski получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Вольски Рафал получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Семеду Лисандру получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Steve Kapuadi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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